Tapatalk'ın WP8 / WP7.5 uyumlu uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

Forum sitelerine erişim ve etkileşim konusunda önde gelen uygulamalardan Tapatalk'ın Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 uyumlu uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Temel olarak kişilerin farklı forum sitelerine erişim sağlamasına imkan tanıyan ve 60,000'den fazla siteye destek veren Tapatalk, sade arayüzüyle dikkat çekiyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Yayınlanan 1.0.6.0 güncellemesiyle page2page için pivot navigasyonu değiştirilen uygulama, aynı zamanda çeviri, forumlara giriş ve çökme gibi sorunlardan kurtuluyor, iki yeni dil desteğine kavuşuyor, Tapatalk görsel sunucularına fotoğraf aktarılmasına izin veriyor, eskiye oranla daha az bellek kullanıyor ve Facebook hesabı üzerinden girişe izin veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Tapatalk WP8 / WP 7.5 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/tapatalk/913ffd61-3ba0-435c-a894-9d3ec7e78d6e