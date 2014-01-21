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Tapatalk'ın WP8 / WP7.5 uyumlu uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,3b
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tapatalk'ın WP8 / WP7.5 uyumlu uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
Forum sitelerine erişim ve etkileşim konusunda önde gelen uygulamalardan Tapatalk'ın Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 uyumlu uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.
Temel olarak kişilerin farklı forum sitelerine erişim sağlamasına imkan tanıyan ve 60,000'den fazla siteye destek veren Tapatalk, sade arayüzüyle dikkat çekiyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Yayınlanan 1.0.6.0 güncellemesiyle page2page için pivot navigasyonu değiştirilen uygulama, aynı zamanda çeviri, forumlara giriş ve çökme gibi sorunlardan kurtuluyor, iki yeni dil desteğine kavuşuyor, Tapatalk görsel sunucularına fotoğraf aktarılmasına izin veriyor, eskiye oranla daha az bellek kullanıyor ve Facebook hesabı üzerinden girişe izin veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Tapatalk WP8 / WP 7.5 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/tapatalk/913ffd61-3ba0-435c-a894-9d3ec7e78d6e Yorum Yaz
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doğuştannicksiz 5 yıl
Zamanında 7 lira para verdim şuna.Yazık bu rezil uygulamaya verdiğim paraya.
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mehmedaltair 5 yıl
Arayüze gel
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e-Militarist 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tapatalk

Bu uygulamayı çalıştırmak için Windows 8.1 edinin.

apps.microsoft.com/...

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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Arayüze gel


Vazgeçmeyeceksin değil mi şu ara yüze zırt pırt laf atmaktan. Bit artık arkadaşım.
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