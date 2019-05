Tarantino neden 70mm'yi dijitale tercih ettiğini açıkladı

Ucuz Roman, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill ve Soysuzlar Çetesi gibi klasikleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Quentin Tarantino, yeni filmi The Hateful Eight ile film aşkını bir kez daha gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Hollywood'un en saygın auteur yönetmenlerinden biri olan Tarantino, vahşi batıda geçen yeni filmini Panavision 65 HR kamera ile 65mm filme çekti.

Günümüzde filmlerin neredeyse tamamının dijital kameralarla çekildiği Hollywood'da filmin en büyük destekçileri arasında yer alan, hatta film kullanımı biterse sinemayı hepten bırakacağını söyleyen Tarantino, yeni filmini ilk olarak 70mm film formatında gösterime sunacak. Sinema salonları 70mm projektörler kullanmayı yıllar önce bırakmış olsa da The Hateful Eight için ABD'nin farklı şehirlerindeki yüzden fazla sinema salonunda özel roadshow gösterimleri düzenlenecek.

Peki nedir bu roadshow gösterimleri? İlk olarak 1910'lu yıllarda başlayıp 70'li yıllara kadar devam eden roadshow gösterimleri, sinemada film izlemeyi özel bir etkinliğe dönüştürdü. Bir opera veya müzikal izlemeye gidiyormuş gibi hazırlanıp sinema salonuna giden insanlar; Rüzgar Gibi Geçti, Arabistanlı Lawrence ve Ben-Hur gibi dev yapımları ilk olarak bu özel gösterimlerde izleme şansı yakaladılar. Çoğu zaman normal gösterimlerde bulunmayan ekstra sahneler de barındıran bu gösterimlerde, uvertür ve perde arası gibi uygulamalar da yer alıyordu.

The Hateful Eight için artık unutulmuş bu sinema deneyimini hayata döndüren Quentin Tarantino, Fandango tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, yeni filmini 70mm olarak gösterime sunmanın neden önemli olduğunu açıkladı. Filmin 65mm film ile çekilmesi, beyaz perdeye yansıtılan görüntünün normalde alışık olduğumuzdan iki kat daha büyük olmasını sağlıyor. 65mm film karesinin genişliği, eski western filmlerde gördüğümüz geniş açılı çekimleri The Hateful Eight'te de görmemizi münkün hale getiriyor.

Yeni filmini bu şekilde çekerek 70mm film baskılarının yeniden kullanılmasını sağlamak isteyen Tarantino, The Hateful Eight için Ultra Panavision 70 lenslerini kullandı. Böylece The Hateful Eight, sinemadaki en geniş (2.76:1) film formatı olan Ultra Panavision'u kullanan 11.film oldu.

Quentin Tarantino ve The Hateful Eight ekibinin 70mm ve Ultra Panavision hakkında görüşlerini paylaştıkları, Samuel L. Jackson'un keyifli anlatımıyla renk kattığı tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Tarantino'dan eski western dizilerine ve filmlerine saygı duruşu



Tarantino'nun Bonanza gibi eski western dizilerinden ilham alarak senaryosunu yazdığı The Hateful Eight, bir kar fırtınası sırasında sığınak arayan sekiz yolcunun kendilerini bir anda ihanet ve aldatmaca dolu bir hayatta kalma mücadelesinin ortasında bulmalarını anlatıyor. Sinemaseverler, İç Savaş sonrası Amerika'da geçen The Hateful Eight boyunca, her biri farklı bir geçmişe ve hikayeye sahip olan bu sekiz haydutun gerçek yüzlerinin bir bir ortaya çıkmasına şahit olacak.

Oyuncu kadrosunda Tarantino filmlerinde görmeye alışık olduğumuz birçok ismi barındıran The Hateful Eight'in başrollerinde Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Demian Bichir, Michael Madsen ve Walton Goggins yer alıyor. 25 Aralık'ta roadshow gösterimlerine başlayacak olan film, ülkemizde 8 Ocak'ta vizyona girecek.