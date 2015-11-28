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Tarantino neden 70mm'yi dijitale tercih ettiğini açıkladı

Usta yönetmen Quentin Tarantino, yeni filmi The Hateful Eight'i neden dijital yerine 65mm film ile çektiğini açıkladı. Film için yıllardır kullanılmayan Ultra Panavision kullanıldı.
3 yıl
13,7b
1
31
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tarantino neden 70mm'yi dijitale tercih ettiğini açıkladı
 Ucuz Roman, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill ve Soysuzlar Çetesi gibi klasikleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Quentin Tarantino, yeni filmi The Hateful Eight ile film aşkını bir kez daha gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Hollywood'un en saygın auteur yönetmenlerinden biri olan Tarantino, vahşi batıda geçen yeni filmini Panavision 65 HR kamera ile 65mm filme çekti.
Günümüzde filmlerin neredeyse tamamının dijital kameralarla çekildiği Hollywood'da filmin en büyük destekçileri arasında yer alan, hatta film kullanımı biterse sinemayı hepten bırakacağını söyleyen Tarantino, yeni filmini ilk olarak 70mm film formatında gösterime sunacak. Sinema salonları 70mm projektörler kullanmayı yıllar önce bırakmış olsa da The Hateful Eight için ABD'nin farklı şehirlerindeki yüzden fazla sinema salonunda özel roadshow gösterimleri düzenlenecek.
 Peki nedir bu roadshow gösterimleri? İlk olarak 1910'lu yıllarda başlayıp 70'li yıllara kadar devam eden roadshow gösterimleri, sinemada film izlemeyi özel bir etkinliğe dönüştürdü. Bir opera veya müzikal izlemeye gidiyormuş gibi hazırlanıp sinema salonuna giden insanlar; Rüzgar Gibi Geçti, Arabistanlı Lawrence ve Ben-Hur gibi dev yapımları ilk olarak bu özel gösterimlerde izleme şansı yakaladılar. Çoğu zaman normal gösterimlerde bulunmayan ekstra sahneler de barındıran bu gösterimlerde, uvertür ve perde arası gibi uygulamalar da yer alıyordu.
 
Tarantino neden 70mm'yi dijitale tercih ettiğini açıkladı
The Hateful Eight için artık unutulmuş bu sinema deneyimini hayata döndüren Quentin Tarantino, Fandango tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, yeni filmini 70mm olarak gösterime sunmanın neden önemli olduğunu açıkladı. Filmin 65mm film ile çekilmesi, beyaz perdeye yansıtılan görüntünün normalde alışık olduğumuzdan iki kat daha büyük olmasını sağlıyor. 65mm film karesinin genişliği, eski western filmlerde gördüğümüz geniş açılı çekimleri The Hateful Eight'te de görmemizi münkün hale getiriyor.
 Yeni filmini bu şekilde çekerek 70mm film baskılarının yeniden kullanılmasını sağlamak isteyen Tarantino, The Hateful Eight için Ultra Panavision 70 lenslerini kullandı. Böylece The Hateful Eight, sinemadaki en geniş (2.76:1) film formatı olan Ultra Panavision'u kullanan 11.film oldu.
Quentin Tarantino ve The Hateful Eight ekibinin 70mm ve Ultra Panavision hakkında görüşlerini paylaştıkları, Samuel L. Jackson'un keyifli anlatımıyla renk kattığı tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 
Tarantino'dan eski western dizilerine ve filmlerine saygı duruşu
 Tarantino'nun Bonanza gibi eski western dizilerinden ilham alarak senaryosunu yazdığı The Hateful Eight, bir kar fırtınası sırasında sığınak arayan sekiz yolcunun kendilerini bir anda ihanet ve aldatmaca dolu bir hayatta kalma mücadelesinin ortasında bulmalarını anlatıyor. Sinemaseverler, İç Savaş sonrası Amerika'da geçen The Hateful Eight boyunca, her biri farklı bir geçmişe ve hikayeye sahip olan bu sekiz haydutun gerçek yüzlerinin bir bir ortaya çıkmasına şahit olacak.
 Oyuncu kadrosunda Tarantino filmlerinde görmeye alışık olduğumuz birçok ismi barındıran The Hateful Eight'in başrollerinde Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Demian Bichir, Michael Madsen ve Walton Goggins yer alıyor. 25 Aralık'ta roadshow gösterimlerine başlayacak olan film, ülkemizde 8 Ocak'ta vizyona girecek.

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ardabeyim 3 yıl en beğenilen
Bence bazı şeylerin analog olanlarının kaliteli işçilikte olanlarının üretiminin bitmemesi gerekiyor. Araçlarda kadranlar ve direksiyon sistemleri,mekanik kol saatleri, sinema kameraları, kompakt kameralar, FM radyo yayını... Analog kameradan basılan fotoğraftaki renklerin tatlılığını ,eski bir radyodan dinlenen müziğin yumuşaklığını başka hiçbir yerde bulamazsınız.
(21 yaşındayım)
Bence bazı şeylerin analog olanlarının kaliteli işçilikte olanlarının üretiminin bitmemesi gerekiyor. Araçlarda kadranlar ve direksiyon sistemleri,mekanik kol s...
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Yanıtla +29
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lapatid 3 yıl
videoda konu alinan sey kamera acisinin genis olusundan ve doğal renklerin yanisira bu filmin amerikada yilbasinda analog olarak yayinlanacagi sinemalarda insanlarin eskisi gibi suslenip puslenip eş dostla beraber sinemaya gitmesi,filmden once ve sonra film hakkinda sohbet etmeleri ve sosyal bir ortam yaratilmasi,merry christmas ruhunu yakalamalarinin hedeflenmesi yani canlı bir nostalji etkinliği düzenlenmesi anlatilmis.Samuel abi bir nevi nerde o eski bayramlar demiş,ne mutlu elin amerikalisina keske bizde de eski parliament sinemalari tarzi biseyler geri gelse
videoda konu alinan sey kamera acisinin genis olusundan ve doğal renklerin yanisira bu filmin amerikada yilbasinda analog olarak yayinlanacagi sinemalarda insa...
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fthkn 3 yıl
Analogun yok olması hiç iyi değil. Sonsuza dek çalışabilen kurmalı saatler kötü mü? Filmde de analog bitmemeli çünkü bana göre dijital dünya bir ilizyondan ibaret. 5bin yıllık mısır hiyerogliflerinden haberimiz var ama 5 bin yıl sonra bizden geriye bir şey kalacağını sanmıyorum. Bu dijital akım yüzünden.
Analogun yok olması hiç iyi değil. Sonsuza dek çalışabilen kurmalı saatler kötü mü? Filmde de analog bitmemeli çünkü bana göre dijital dünya bir ilizyondan ibar...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
digital film makinelerinde 70 mm filmler sorun oluyor ortaya kesik görüntüler çıkıyor görüntüler sinema perdesini tam kapatmıyorbu soruna acil çözüm bulunsun
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yaw hacı adam bunca yıllık kadraj deneyimini eski sistemde yapmış dahası dijital işi daha prof olsada filmlerin iso değerini 800 veya 1600 de bile çekemiyorlar çünkü kamera arkasındaki bir kişinin bile yerini değiştirmesini bırak yönetmenin elindeki kahveyi kaldırıp içmesi bile görsel akustik ışıklandırmayı ciddi ciddi etkileyeceği için ortalama iso değeri 100 de film çekiliyor bu şekilde sahneye gölge yansımadığı sürece -0- sıfır sorun yoksa film çekmek işkenceye döner !
dahası şu forumda iso değerinin ve ışığın akustik etkisini bile bilmeyenler
en son gelmiş lens açısına göre kendine göre yorumlar yapıyor duruyor !
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Vipracing 3 yıl
Mekanın cennet olsun Stanley Kubrick...
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Prequel 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
yaw hacı adam bunca yıllık kadraj deneyimini eski sistemde yapmış dahası dijital işi daha prof olsada filmlerin iso değerini 800 veya 1600 de bile çekemiyorlar çünkü kamera arkasındaki bir kişinin bile yerini değiştirmesini bırak yönetmenin elindeki kahveyi kaldırıp içmesi bile görsel akustik ışıklandırmayı ciddi ciddi etkileyeceği için ortalama iso değeri 100 de film çekiliyor bu şekilde sahneye gölge yansımadığı sürece -0- sıfır sorun yoksa film çekmek işkenceye döner !
dahası şu forumda iso değerinin ve ışığın akustik etkisini bile bilmeyenler
en son gelmiş lens açısına göre kendine göre yorumlar yapıyor duruyor !

Dijital işi daha "prof" falan değil Tatantino'nun da 70mm'de çekim yapmasının sebebi "bunda bile çekerim" demek değil filmi yeniden yaygınlaştırmaya çalışmak, nitekim sırf bu film için bir çok sinema film oynatan sistemlerini geri çıkardı. Amacında başarılı oldu.

ISO değeri ile ilgili söylediğin de tamamen yanlış. Sinema kameralarının çoğu 800 doğal ISO değerine sahiptir ve 100 ISO'ya isteseler de inemezler bile. Zaten gerek de olmaz o kadar ışıklandırma varken. Dünyanın insanının çalıştığı bir film setinde dediğin olayın olması imkansız gibi bir şeydir, ışık ona göre ayarlanır gidip de ışığı insanların arkasından vermezler.

Işığın akustik etkisi nedir? Işığın sesle ilgisi ne? Evet ışık bilimsel olarak itici bir güç etkisine sahiptir ama bunun devasa boyutlardan söz etmiyorsak hiçbir anlamı yok. Söylediklerinin sinema ile alakası yok. Sinemada ışık tek bir alanla ilgilidir ve buna da sinematografi denir ve sinematografi sesle ilgilenmez. Dediğini anlamaya çalışıyorum ama hiçbir anlamı yok, en yakın şey floresan etkisi falan olabilir ama sinemada KinoFlo adında floresan ışıklar kullanılarak standart floresan sorunlarının önüne geçilir (ışıkta titreme veya ses yapma gibi). Karman çorman alakasız bilginle kime ders vermeye çalışıyorsun bilmiyorum ama bence komplolarına dönsen daha iyi.
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QuexSeeL 3 yıl
Genel yorumlara katılıyorum. Dijital dünya iyi hoş ama elinde ne varsa dijital dünyaya teslim etmek mantıksız, ne demişler bütün yumurtalarını aynı sepete koyma düşerse hepsi gider. Dijital varsa analog, mekanik gibi kaliteli şeyler de beraber dünyamızda olmalı.
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teramit 3 yıl
yine teknoloji her zaman iyidir, zaten iyi olmasa kullanılmazdı değilmi.akılsız telefonu hala akıllı telefon varken kullanıp bir de ama bu çok güzel demenin bir esprisi yok.sen doğduğunda oyunlar kutuluydu ama oğlun doğduğunda dijital olacak.eskisi güzeldi diyerek evi müzeye çevirmenin alemi yok.dikkat edin eskiyi sevenlerin kullananlar hepsi eski.Şimdi herkes arabaya biniyorken atla şehrin ortasında nasıl dolaşmıyorsan elektrikli arabalar yaygınlaşınca fosil yakıtlılar nasıl garip kalacaksa dijital film var iken analog çekmek eskiden buralar dutluktu dan öte bir hareket değil.Kabul gören bir adamsanız ortamlarda anlatırsınız o kadar zaten anca öyle biri kullanırdı.
insanoğlu direnç gösterir çünkü alışkanlıkları vardır, yeni teknik ve teknolojileri benimsemekte bu alışkanlıklar önemli engel çıkartır ama ilerlemek için başka çare yok.
doom1 grafiklerinin doom4 teki gibi olması için analoğu bırakıp dijitale geçmek gerekiyor.zaten öyle yada böyle geçiliyor, çünkü insanlar ölüyor ve yeni gelen insanların o alışkanlıkları olmuyor.alışkanlıkları olmayınca yeni teknolojji varsayılan oluyor.O yüzden çocuklar daha kolay yenilikleri öğrenirler.
bu yoruma mal mal cevaplar yazmazsanız sevinirim.
4 Yanıt Yanıtla +2
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fthkn 3 yıl teramit
teramit
yine teknoloji her zaman iyidir, zaten iyi olmasa kullanılmazdı değilmi.akılsız telefonu hala akıllı telefon varken kullanıp bir de ama bu çok güzel demenin bir esprisi yok.sen doğduğunda oyunlar kutuluydu ama oğlun doğduğunda dijital olacak.eskisi güzeldi diyerek evi müzeye çevirmenin alemi yok.dikkat edin eskiyi sevenlerin kullananlar hepsi eski.Şimdi herkes arabaya biniyorken atla şehrin ortasında nasıl dolaşmıyorsan elektrikli arabalar yaygınlaşınca fosil yakıtlılar nasıl garip kalacaksa dijital film var iken analog çekmek eskiden buralar dutluktu dan öte bir hareket değil.Kabul gören bir adamsanız ortamlarda anlatırsınız o kadar zaten anca öyle biri kullanırdı.
insanoğlu direnç gösterir çünkü alışkanlıkları vardır, yeni teknik ve teknolojileri benimsemekte bu alışkanlıklar önemli engel çıkartır ama ilerlemek için başka çare yok.
doom1 grafiklerinin doom4 teki gibi olması için analoğu bırakıp dijitale geçmek gerekiyor.zaten öyle yada böyle geçiliyor, çünkü insanlar ölüyor ve yeni gelen insanların o alışkanlıkları olmuyor.alışkanlıkları olmayınca yeni teknolojji varsayılan oluyor.O yüzden çocuklar daha kolay yenilikleri öğrenirler.
bu yoruma mal mal cevaplar yazmazsanız sevinirim.

Amerika Birleşik Devletleri nin ihtiyaç halinde yarım saat içinde tümüyle analog iletişime geçebildiğini ve tüm ülkenin analog yayınla Ücretsiz ve sınırsız birbiri ile hızlı iletişim kurabildiğini bilseydin böyle konuşmazdın. Türkiye'nin de mutlaka böyle bir sistemi.vardır çünkü zor değil. Hafif bir yağmurda bile dijital bağlantıların çökmesi bile neyin gerçekten iyi olduğunu kanıtlamaya yeter.
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lapatid 3 yıl teramit
teramit
yine teknoloji her zaman iyidir, zaten iyi olmasa kullanılmazdı değilmi.akılsız telefonu hala akıllı telefon varken kullanıp bir de ama bu çok güzel demenin bir esprisi yok.sen doğduğunda oyunlar kutuluydu ama oğlun doğduğunda dijital olacak.eskisi güzeldi diyerek evi müzeye çevirmenin alemi yok.dikkat edin eskiyi sevenlerin kullananlar hepsi eski.Şimdi herkes arabaya biniyorken atla şehrin ortasında nasıl dolaşmıyorsan elektrikli arabalar yaygınlaşınca fosil yakıtlılar nasıl garip kalacaksa dijital film var iken analog çekmek eskiden buralar dutluktu dan öte bir hareket değil.Kabul gören bir adamsanız ortamlarda anlatırsınız o kadar zaten anca öyle biri kullanırdı.
insanoğlu direnç gösterir çünkü alışkanlıkları vardır, yeni teknik ve teknolojileri benimsemekte bu alışkanlıklar önemli engel çıkartır ama ilerlemek için başka çare yok.
doom1 grafiklerinin doom4 teki gibi olması için analoğu bırakıp dijitale geçmek gerekiyor.zaten öyle yada böyle geçiliyor, çünkü insanlar ölüyor ve yeni gelen insanların o alışkanlıkları olmuyor.alışkanlıkları olmayınca yeni teknolojji varsayılan oluyor.O yüzden çocuklar daha kolay yenilikleri öğrenirler.
bu yoruma mal mal cevaplar yazmazsanız sevinirim.

Geçenlerde bol boş vaktim vardı,90 larin sonundan kalma bir sony ses sistemim var Gittim aldim elime kumandasini,nostalji olsun diye butun AM dalga boylarini taradim,bir tane kanal kalmamis.Allah korusun bir dogal afet veya büyük çaplı bir olay olsa ilk cokecek seyler internet ve GSM daha sonra FM radyo ancak AM radyo hem yapmasi basit,hem de uzun menzilli.Dedigim durumlar halinde devlet bu dalga boyundan yayin yapacaktir fakat insanlarin su an kullandigi cihazlarda bu ozellik yok.Yenilesmenin sonuna kadar destekcisiyim ancak tek bir sartim var,geriye donuk destek olmali.
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mokinto 3 yıl teramit
teramit

yine teknoloji her zaman iyidir, zaten iyi olmasa kullanılmazdı değilmi.akılsız telefonu hala akıllı telefon varken kullanıp bir de ama bu çok güzel demenin bir esprisi yok.sen doğduğunda oyunlar kutuluydu ama oğlun doğduğunda dijital olacak.eskisi güzeldi diyerek evi müzeye çevirmenin alemi yok.dikkat edin eskiyi sevenlerin kullananlar hepsi eski.Şimdi herkes arabaya biniyorken atla şehrin ortasında nasıl dolaşmıyorsan elektrikli arabalar yaygınlaşınca fosil yakıtlılar nasıl garip kalacaksa dijital film var iken analog çekmek eskiden buralar dutluktu dan öte bir hareket değil.Kabul gören bir adamsanız ortamlarda anlatırsınız o kadar zaten anca öyle biri kullanırdı.
insanoğlu direnç gösterir çünkü alışkanlıkları vardır, yeni teknik ve teknolojileri benimsemekte bu alışkanlıklar önemli engel çıkartır ama ilerlemek için başka çare yok.
doom1 grafiklerinin doom4 teki gibi olması için analoğu bırakıp dijitale geçmek gerekiyor.zaten öyle yada böyle geçiliyor, çünkü insanlar ölüyor ve yeni gelen insanların o alışkanlıkları olmuyor.alışkanlıkları olmayınca yeni teknolojji varsayılan oluyor.O yüzden çocuklar daha kolay yenilikleri öğrenirler.
bu yoruma mal mal cevaplar yazmazsanız sevinirim.



Ben tam olarak bir teknoloji hastasıyım ama sizin yorumunuzun film özelinde doğruluğu tartışılır. Sonuçta film bir sanat eseridir. Yapılma yöntemi eski olabilir.
Bakın klasik müzik, mimari, heykel, resim... Bunların nasıl yapıldığı önemli değil sonuç ürünü önemli. Teknoloji tüketimi arttırmak yerine kaynakları korumak ve verimliliği arttırmak için elzemdir ama burada olduğu gibi her ürün için değil.
Ve son olarak upuzun bir mesaj yazıp başka insanların görüşlerini almak varken tahammül göstermeden hakaret etmeniz forum ve toplum adabına uymaz.
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face1tr 3 yıl
işte bunlar hep Sergio Leone...
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X-FI 3 yıl
Interstellar 6 ayrı formatla çekildi. Bunlardan ikisi standard 70mm format ve IMAX 70mm format. IMAX 70mm, standard olana göre daha iyidir.
Bu film standard 70mm ile çekilmiş.
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kociro 3 yıl
baslik hatali
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theyapici 3 yıl
bu adam bir dahi tüm filmleri harika
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Redunay 3 yıl
İşte bu yüzden Tarantino
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Patren 3 yıl
tarantino iyi sardı western filmlerine birazda korku filmleri yapsa tekrar
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