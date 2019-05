Tarantino'nun yeni filmi The Hateful Eight'ten ilk fragman

Rezervuar Köpekleri, Ucuz Roman ve Soysuzlar Çetesi gibi kült filmleri sinema dünyasına kazandıran ve Hollywood'un en saygın yönetmenleri arasında yer alan Quentin Tarantino, yeni filmi The Hateful Eight ile sinemaseverleri bir kez daha büyülemeye hazır görünüyor.

Tüm zamanların en iyi Western filmlerinden biri olarak değerlendirilen Zincirsiz'le girdiği Vahşi Batı'dan hikayeler anlatmaya devam eden Tarantino, yeni filmi The Hateful Eight'te bir kar fırtınası sırasında sığınak arayan sekiz yolcunun kendilerini bir anda ihanet ve aldatmaca dolu bir durumun içerisinde bulmalarını anlatıyor. Sinemaseverler, İç Savaş sonrası Amerika’nın batısında geçen The Hateful Eight boyunca her biri farklı bir geçmişe ve hikayeye sahip olan bu sekiz haydutun gerçek yüzlerinin bir bir ortaya çıkmasına şahit olacak.



Oyuncu kadrosunda Tarantino filmlerinde görmeye alışık olduğumuz birçok ismi barındıran The Hateful Eight'in başrollerinde Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Demian Bichir, Michael Madsen ve Walton Goggins yer alıyor. ABD'de 25 Aralık 2015'te izleyicilerle buluşacak olan The Hateful Eight'in Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.



Dijital yerine filmi tercih eden son yönetmenlerden biri olan ve filmin kullanımdan kalkması halinde sinemayı bırakacağını söyleyen Quentin Tarantino tarafından 70 mm filmle çekilen The Hateful Eight, sinema dünyası için oldukça özel bir yere sahip olacak. Standart 35 mm formatında gösterilmeden önce 70 mm sinemalarda gösterilecek olan The Hateful Eight, bu versiyonuyla yüzden fazla sinema salonunda gösterilerek 70 mm filmleri son 20 yıldır olmadığı kadar geniş bir kitleye ulaştıracak.



http://deadline.com/2015/08/the-hateful-eight-trailer-quentin-tarantino-kurt-russell-1201497958/