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Tarantino'nun yeni filmi The Hateful Eight'ten ilk fragman

3 yıl
6,3b
1
30
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tarantino'nun yeni filmi The Hateful Eight'ten ilk fragman
 Rezervuar Köpekleri, Ucuz Roman ve Soysuzlar Çetesi gibi kült filmleri sinema dünyasına kazandıran ve Hollywood'un en saygın yönetmenleri arasında yer alan Quentin Tarantino, yeni filmi The Hateful Eight ile sinemaseverleri bir kez daha büyülemeye hazır görünüyor.
 Tüm zamanların en iyi Western filmlerinden biri olarak değerlendirilen Zincirsiz'le girdiği Vahşi Batı'dan hikayeler anlatmaya devam eden Tarantino, yeni filmi The Hateful Eight'te bir kar fırtınası sırasında sığınak arayan sekiz yolcunun kendilerini bir anda ihanet ve aldatmaca dolu bir durumun içerisinde bulmalarını anlatıyor. Sinemaseverler, İç Savaş sonrası Amerika’nın batısında geçen The Hateful Eight boyunca her biri farklı bir geçmişe ve hikayeye sahip olan bu sekiz haydutun gerçek yüzlerinin bir bir ortaya çıkmasına şahit olacak.
 Oyuncu kadrosunda Tarantino filmlerinde görmeye alışık olduğumuz birçok ismi barındıran The Hateful Eight'in başrollerinde Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Demian Bichir, Michael Madsen ve Walton Goggins yer alıyor. ABD'de 25 Aralık 2015'te izleyicilerle buluşacak olan The Hateful Eight'in Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.
Tarantino'nun yeni filmi The Hateful Eight'ten ilk fragman
 
  Dijital yerine filmi tercih eden son yönetmenlerden biri olan ve filmin kullanımdan kalkması halinde sinemayı bırakacağını söyleyen Quentin Tarantino tarafından 70 mm filmle çekilen The Hateful Eight, sinema dünyası için oldukça özel bir yere sahip olacak. Standart 35 mm formatında gösterilmeden önce 70 mm sinemalarda gösterilecek olan The Hateful Eight, bu versiyonuyla yüzden fazla sinema salonunda gösterilerek 70 mm filmleri son 20 yıldır olmadığı kadar geniş bir kitleye ulaştıracak.

http://deadline.com/2015/08/the-hateful-eight-trailer-quentin-tarantino-kurt-russell-1201497958/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Tarantino ise alırım bi dal :)
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Infinitum Nihil 3 yıl porsche911gt2
porsche911gt2

hele django daki performansından sonra niye bu adamla çalışmadı ki harbi.


Aslında Kurt Russell'ın oynayacağı rolü Christoph Waltz oynayacaktı ama 2014 yılında filmin senaryosu internete sızdırılınca Tarantino projeden vazgeçti ve hem Waltz hem de diğer oyuncular başka işlere yöneldi. Tarantino sonra fikir değiştirip yeniden filmi çekmeye karar verince önceki oyuncu kadrosunun büyük bölümü geri döndü ama Waltz'un yerini Russell aldı. Muhtemelen Waltz'un başka filmler için kontratı vardır. Bu tür popüler oyuncular için takvimde boşluk ayarlamak çoğu zaman imkansız oluyor.
porsche911gt2hele django daki performansından sonra niye bu adamla çalışmadı ki harbi.Aslında Kurt Russell'ın oyn...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Aléister Crowley 3 yıl
Christoph Waltz kadroda yokmu
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Bronze Boy 3 yıl
Arkadaşlar bu Tarantino'nun son filmi mi olacakmış öyle birşeyler duydum sanki ?
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ufuk172 3 yıl
70mm nedir yaa! Iyi bir makine ile yaklasik 800MPixel lik goruntu yapar. Bu goruntuyu izleyebilecek kisiler cok sansli gercekten.
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grid2 3 yıl
Çıksa da izlesek :D Bir django vakası daha yaşanabilir.
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Andres Escobar 3 yıl
waltz reyiz bu konuya çok yakışırdı ya neyse tarantino işini bilir
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Mr.Pacino 3 yıl
Beklemedeyiz, konusu ve karli atmosferi bayagi ilgimi cekti, bir de uzun bir film olacakmis galiba, uzun sureli filmleri ayri bi severim. Hadi bakalim
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Ed Wood 3 yıl
Fargo & Django karışımı..
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Mesudum 3 yıl
Bilmeyenler filmin süresine bakacak ve isteksiz davranacak.
İzlemeye başlayıp bir iki aksiyondan sonra sıkılacak ve gelişmelerdeki detayları kaçıracak.
Son yarım saatteki gelişmeleri anlamak için filmi bir daha izleyecek.
Sağa sola tavsiye üzerine tavsiye edecek.
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porsche911gt2 3 yıl
Aléister Crowley
Christoph Waltz kadroda yokmu

hele django daki performansından sonra niye bu adamla çalışmadı ki harbi.
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Infinitum Nihil 3 yıl porsche911gt2
porsche911gt2

hele django daki performansından sonra niye bu adamla çalışmadı ki harbi.


Aslında Kurt Russell'ın oynayacağı rolü Christoph Waltz oynayacaktı ama 2014 yılında filmin senaryosu internete sızdırılınca Tarantino projeden vazgeçti ve hem Waltz hem de diğer oyuncular başka işlere yöneldi. Tarantino sonra fikir değiştirip yeniden filmi çekmeye karar verince önceki oyuncu kadrosunun büyük bölümü geri döndü ama Waltz'un yerini Russell aldı. Muhtemelen Waltz'un başka filmler için kontratı vardır. Bu tür popüler oyuncular için takvimde boşluk ayarlamak çoğu zaman imkansız oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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MALTHAEL 3 yıl
Hiç sevmedim .
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Aléister Crowley 3 yıl
Christoph Waltz kadroda yokmu
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EnemyDestroyeD 3 yıl Aléister Crowley
Aléister Crowley
Christoph Waltz kadroda yokmu



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oray 3 yıl
Rezervuar Köpekleriyle Django Unchained arası bi şey olacak gibi görünüyor...
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EnDiViT 3 yıl
Fragmana göre güzel filme benziyor
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Kartal Göz 3 yıl oray
oray

Rezervuar Köpekleriyle Django Unchained arası bi şey olacak gibi görünüyor...

Mümkünse Django Unchained tarafında kalsın.
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