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Tarihte ilk kez: Meteor bir insanın ölümüne yol açmış olabilir mi?

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde gerçekleşen kaza sonucu bir otobüs şoförü hayatını kaybetti. Herhangi bir patlamaya dair delile ulaşamayan yetkililer kazaya bir meteorun yol açtığını düşünüyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz Cumartesi günü Hindistan'a düşen meteor bir otobüs şoförünün hayatını kaybetmesine neden olmuş olabilir. Bilim adamlarının olay yerinde soruşturmuya devam ettiği kaza, kanıtlandığı takdirde tarihte bir olarak kayıtlara geçecek.
Tarihte ilk kez: Meteor bir insanın ölümüne yol açmış olabilir mi?

Tamil Nadu eyaletinin güney kısmında gerçekleşen kazaya, yalnızca 11 gramlık kısmı bulunabilen bir cisim neden oldu. 1.2 metre derinliğinde bir krater oluşturan mavimsi cisim, eyalet başkanı tarafından bir meteor olarak tanımlanıyor.

Büyük bir patlama sesi duyduklarını belirten Bharathidasan Mühendislik Okulu başkanı G. Baskar, Wall Street Journal'a verdiği röportajda sesin yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktan duyulabildiğini aktardı. Sesi duyduğu sıralarda ofisinde bulunan Baskar, Reuters'a verdiği bir diğer röportajda ise şunları söylüyor :"Daha önce duyduğum hiçbir şeye benzemiyordu. Ayrıca olay yerinde hiçbir kokuya ve ateşe de rastlamadım."

O sıralar olay yerinden geçen iki bahçıvan ve bir öğrencinin de yaralanmasına sebebiyet veren kaza, herhangi bir patlamaya dair delil bulunamaması nedeniyle şu an için meteor olarak tanımlanıyor. Örnekleri inceleyen Hindistanlı bilim adamlarına ek olarak NASA'nın Gezegen Koruma Ofisi (Planetary Defence Coordination Office) de olayı yakından takip ettiklerini açıkladı.

Tamil Nadu'da gerçekleşen bu ilginç kazanın olasılık hesaplamaları ise oldukça düşük. Bir meteor tarafından vurulma olasılığı 75.000'de 1 olarak gösterilirken; öldürülme olasılığı ise 700,000'de 1 olarak hesaplanıyor. Daha önce toplam üç kişi bir meteor kazasında yaralanmış ve bu üç kişi de hayatta kalmayı başarmışlardı. Benzer bir kaza son olarak 2013'de, Rusya'da gerçekleşen Chelyabinsk meteor düşüşünde yaşanmıştı.

http://edition.cnn.com/2016/02/08/asia/india-meteorite-man-killed/ Yorum Yaz
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aliofage 3 yıl en beğenilen
deoksiriboz1001
5 günlük haberleri önümüze getirmeyin artık. Ya çıktığı vakit haber yapın ya da yapmayın

Bu haber anlık bir haber değil. Trafik kazası, bomba patlaması, kavga değil ki sonradan bir değeri kalmasın. Bir ay sonrası için bile önemli bir haber çünkü benzeri yok.
deoksiriboz10015 günlük haberleri önümüze getirmeyin artık. Ya çıktığı vakit haber yapın ya da yapmayınBu haber anlık bir haber değil...
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deoksiriboz1001 3 yıl
5 günlük haberleri önümüze getirmeyin artık. Ya çıktığı vakit haber yapın ya da yapmayın
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fthkn 3 yıl
Şu abd kendini gezegenin sahibi sanıyor ya ayar oluyorum bunlara gerçekten. Gösteriş budalası salaklar. Kyoto sözleşmesinden köşe bucak kaçan bir kurabiye canavarı güya gezegeni koruyormuş. Ne'den koruyor? Ya uzaylılardan ya da meteorlardan. Uzaylı zırvasını yediremediler sıra meteorda. Dünyanın kapitalizmden ve onun sahibi ABD den korunması gerek.
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burakb23 3 yıl
75000de bir kısmı hatalı muhtemelen. Tarihte ilk kez olması da zor illâ ki önceden olmuştur böyle bir olay.
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darkaura 3 yıl
O olasilik 75.000de 1 degildir. Belliki yanlis cevrilmis. 75bin de 1 demek sadece turkiyede en az bin kisinin meteordan yaralanmis olmasi demek. 700bin de birde turkiyede en az 100kisinin meteordan olmesi demek. O sayi 75milyarda bir dir.
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kadirirdem 3 yıl
bu haber nerdeyse 1 haftalık daha şimdi geliyor böyle geleceğine yapmayın daha iyi....
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V4LKyR 3 yıl
Yolda yürürken bir meteorun kafamıza düşme ihtimali 75.000 de 1 mi?
Geçiniz.
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aspirin_00 3 yıl
bazı kavimler göktaşı ile helak olmadı mı ne diyor bu ?
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inifiesta 3 yıl
Twitter'daki fotoğrafı hangi makine ile çektiler çok merak ediyorum.
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Sirkadyen 3 yıl aspirin_00
aspirin_00

bazı kavimler göktaşı ile helak olmadı mı ne diyor bu ?

Evet bilimi ve tarihi nereden geldiği belirsiz bir kitaba göre devam ettirebiliriz.
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Fenomenon 3 yıl
İlk olduğunu nerden biliyon diye sormazlar mi adama??
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aliofage 3 yıl en beğenilen
deoksiriboz1001
5 günlük haberleri önümüze getirmeyin artık. Ya çıktığı vakit haber yapın ya da yapmayın

Bu haber anlık bir haber değil. Trafik kazası, bomba patlaması, kavga değil ki sonradan bir değeri kalmasın. Bir ay sonrası için bile önemli bir haber çünkü benzeri yok.
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deoksiriboz1001 3 yıl
5 günlük haberleri önümüze getirmeyin artık. Ya çıktığı vakit haber yapın ya da yapmayın
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