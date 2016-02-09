Tarihte ilk kez: Meteor bir insanın ölümüne yol açmış olabilir mi?





Geçtiğimiz Cumartesi günü Hindistan'a düşen meteor bir otobüs şoförünün hayatını kaybetmesine neden olmuş olabilir. Bilim adamlarının olay yerinde soruşturmuya devam ettiği kaza, kanıtlandığı takdirde tarihte bir olarak kayıtlara geçecek.

Tamil Nadu'da gerçekleşen bu ilginç kazanın olasılık hesaplamaları ise oldukça düşük. Bir meteor tarafından vurulma olasılığı 75.000'de 1 olarak gösterilirken; öldürülme olasılığı ise 700,000'de 1 olarak hesaplanıyor. Daha önce toplam üç kişi bir meteor kazasında yaralanmış ve bu üç kişi de hayatta kalmayı başarmışlardı. Benzer bir kaza son olarak 2013'de, Rusya'da gerçekleşen Chelyabinsk meteor düşüşünde yaşanmıştı.

http://edition.cnn.com/2016/02/08/asia/india-meteorite-man-killed/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tamil Nadu eyaletinin güney kısmında gerçekleşen kazaya, yalnızca 11 gramlık kısmı bulunabilen bir cisim neden oldu. 1.2 metre derinliğinde bir krater oluşturan mavimsi cisim, eyalet başkanı tarafından bir meteor olarak tanımlanıyor.Büyük bir patlama sesi duyduklarını belirten Bharathidasan Mühendislik Okulu başkanı G. Baskar, Wall Street Journal'a verdiği röportajda sesin yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktan duyulabildiğini aktardı. Sesi duyduğu sıralarda ofisinde bulunan Baskar, Reuters'a verdiği bir diğer röportajda ise şunları söylüyor :"Daha önce duyduğum hiçbir şeye benzemiyordu. Ayrıca olay yerinde hiçbir kokuya ve ateşe de rastlamadım."O sıralar olay yerinden geçen iki bahçıvan ve bir öğrencinin de yaralanmasına sebebiyet veren kaza, herhangi bir patlamaya dair delil bulunamaması nedeniyle şu an için meteor olarak tanımlanıyor. Örnekleri inceleyen Hindistanlı bilim adamlarına ek olarak NASA'nın Gezegen Koruma Ofisi (Planetary Defence Coordination Office) de olayı yakından takip ettiklerini açıkladı.