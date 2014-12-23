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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tayland hükümetinin Line uygulamasındaki mesajları izleyebildiği iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Tayland hükümetinin Line uygulamasındaki mesajları izleyebildiği iddia ediliyor
Tayland hükümeti geçtiğimiz yıl Line şirketine resmi olarak uygulamasına mesajlara erişim talebi göndermişti. Bu hafta ise bir siyasetçinin uygulamadaki mesajlara erişebildiklerini açıklaması büyük tartışmalara yol açtı. 

Bilgi ve haberleşme bakanı Pornchai Rujiprapa'nın basın toplantısında "Line uygulamasından gönderilen yaklaşık 40 milyon mesaj hükümet tarafından izlenilebilir" sözleri ortalığı karıştırdı.

Line uygulaması Asya kıtasının en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi, öyle ki geçen yıl bu uygulamayı kullanmaya başlayan kişi sayısı Facebook'a katılan kişilerden daha fazla. Günlük mesajlaşma olarak da diğer uygulamalardan daha çok tercih ediliyor.

Akşam saatlerinde Line şirketinin sahibi Güney Koreli Naver şirketinin sözcüsü Nam Ji Woong'un yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Kendilerinin izleme talebine izin vermediklerini hatırlatarak 3. parti uygulamalarla Line uygulamasındaki mesajların izlenemeyeceğini söyledi. Hükümetin servis sağlayıcılarla anlaşarak izleme yapmış olabileceği de öne çıkan ihtimallerden biri olarak gözüküyor

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XQS 4 yıl
Devlet gorunce bir sorun teskil edeceginisanmiyorum gelsinler benim mesajlarada baksinlar :D sonucta eylem yapmiyoruz tabi hic hos degil ne kadar gereksiz mesajlar olsa da kisisel olarak suistimal edilebilir cunku :)
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Public_Enemy 4 yıl
insanlığın bir sonraki düşmanı devletler olacak, hatta oluyorlar!
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Bilgisayar Kedisi 4 yıl
Eğer doğruysa tehlikeli bir olay olmuş. Ben bu uygulamayı kullanmıyorum.
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ThugFamily 4 yıl
Bişey olmaz
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1BilimAdamı 4 yıl
Oralarda whatsapp çekmiyor mu?
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Xloud 4 yıl
Bi uygulama düşünün ücretsiz reklamsız hatta her ülkete TV'de reklamları dönüyor yaygınlaşmak için kendini kasıyor... Heralde bi amacı olacaktı...
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ø 4 yıl
Halk devletinin mesajlara erişiminde ne gibi bir sakınca görüyor acaba.
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