Tayland hükümetinin Line uygulamasındaki mesajları izleyebildiği iddia ediliyor

Tayland hükümeti geçtiğimiz yıl Line şirketine resmi olarak uygulamasına mesajlara erişim talebi göndermişti. Bu hafta ise bir siyasetçinin uygulamadaki mesajlara erişebildiklerini açıklaması büyük tartışmalara yol açtı.

Bilgi ve haberleşme bakanı Pornchai Rujiprapa'nın basın toplantısında "Line uygulamasından gönderilen yaklaşık 40 milyon mesaj hükümet tarafından izlenilebilir" sözleri ortalığı karıştırdı.Line uygulaması Asya kıtasının en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi, öyle ki geçen yıl bu uygulamayı kullanmaya başlayan kişi sayısı Facebook'a katılan kişilerden daha fazla. Günlük mesajlaşma olarak da diğer uygulamalardan daha çok tercih ediliyor.Akşam saatlerinde Line şirketinin sahibi Güney Koreli Naver şirketinin sözcüsü Nam Ji Woong'un yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Kendilerinin izleme talebine izin vermediklerini hatırlatarak 3. parti uygulamalarla Line uygulamasındaki mesajların izlenemeyeceğini söyledi. Hükümetin servis sağlayıcılarla anlaşarak izleme yapmış olabileceği de öne çıkan ihtimallerden biri olarak gözüküyor