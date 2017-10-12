Tayvan'dan Qualcomm'a 774 milyon dolarlık ceza

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Mobil işlemci sektörünün önde gelen şirketlerinden Qualcomm, pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle daha önce Çinli ve Güney Koreli yetkili makamlar tarafından incelemeye alınmıştı. 2015 yılında Çin Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu, Qualcomm'un ülkedeki tekelcilik karşıtı yasaları ihlal ettiğini belirtip şirkete 975 milyon dolar ceza keserken Güney Kore'deki düzenleyiciler de geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, aynı gerekçeyle, şirketin 853 milyon dolar ceza ödemesine hükmetmişti. ABD'de ise Apple ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından bu yılın başında açılan davalarla uğraşan şirkete bir darbe de Tayvan'dan geldi.





Lisanslama Sürecinde Diğer Şirketleri Zorluyor

Şubat 2015'te Qualcomm hakkında soruşturma başlatan Tayvan Adil Ticaret Komisyonu(FTC), şirketin patent ve lisans düzenlemelerinin Tayvan Adil Ticaret Yasası'na uygun olup olmadığını araştırıyordu. Soruşturma kapsamında Qualcomm'un, akıllı telefon üreticileri ile yaptığı anlaşmaları inceleyen FTC, bugün soruşturmayla ilgili kararını açıkladı. Qualcomm'un; CDMA, WCDMA(3G) ve LTE yonga setleri üzerinde etkili bir tekeli olduğunu ve teknolojisini başka şirketlere lisanslama sürecinde kabul edilmesi güç koşullar getirdiğini açıklayan FTC, Qualcomm'un 23.4 milyar Tayvan doları(yaklaşık 774 milyon dolar) tutarında ceza ödemesine hükmetti. Cezayla birlikte Qualcomm'un diğer şirketlerle olan ilişkisi hakkında her yıl iki defa rapor sunması da isteniyor.





Kararın ardından açıklama yapan Qualcomm ise, beklendiği gibi, alınan karardan memnun değil. FTC'nin açıkladığı karara katılmadığını duyuran şirket kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından Tayvan mahkemelerinde karara itiraz edeceğini kaydetti. Verilen para cezasının Qualcomm'un Tayvan'daki faaliyetleri ve gelirleri ile rasyonel bir ilişkisi olmadığını paylaşan şirker, cezaya ve cezanın belirlenmesinde kullanılan yönteme karşı itiraz edecek. Tabi itirazın sonucu ne olur bilinmez ama Qualcomm; Asus ve HTC'nin merkezi olan ve akıllı cep telefonu pazarında önemli bir paya sahip olan Tayvan'da akıllı telefon pazarına ürün sunabilmek için bu cezayı ödemek zorunda kalabilir.

https://www.engadget.com/2017/10/11/qualcomm-faces-774-million-antitrust-fine-in-taiwan/