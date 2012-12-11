Team, Ultra L1 serisi SATA-III SSD modellerini tanıttı

Mekanik sabit disklerle karşılaştırmak gerekirse, yüksek performans, sessiz çalışma, darbelere karşı dayanıklılık ve düşük enerji sarfiyatı gibi avantajlara sahip olan SSD'lere bir yenisi daha Team tarafından ekleniyor. Gerek nihai tüketicileri gerekse büyük, orta ölçekli işletmeleri hedef alan veri depolama çözümleri geliştiren Team, ''Performance'' serisine mensup Ultra L1'i duyurdu.

Sadece 7 mm'lik tasarımıyla Ultrabook segmentinde yer alan taşınabilir bilgisayarlara da göz kırpan Ultra L1, 60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine destek veren ve hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'ler, saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızına ve maksimum 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına erişebiliyor.

SSD'lerin, kapasiteye göre sunduğu sıralı okuma hızı, sıralı yazma hızı ve IOPS değerleri sırasıyla şu şekilde;

60 GB:

550 MB / sn sıralı okuma hızı

480 MB / sn sıralı yazma hızı

Maksimum 55.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



550 MB / sn sıralı okuma hızı

500 MB / sn sıralı yazma hızı

Maksimum 80.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



550 MB / sn sıralı okuma hızı

520 MB / sn sıralı yazma hızı

Maksimum 80.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



480 GB:

540 MB / sn sıralı okuma hızı

450 MB / sn sıralı yazma hızı

Maksimum 40.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



http://www.teamgroup.com.tw/catalog/detail/data/en/29/700/pkshJp.html

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Team, Ultra L1 serisi SSD'lerinin fiyatına dair herhangi bir açıklamada bulunmamış.