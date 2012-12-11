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Team, Ultra L1 serisi SATA-III SSD modellerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Team, Ultra L1 serisi SATA-III SSD modellerini tanıttı
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Mekanik sabit disklerle karşılaştırmak gerekirse, yüksek performans, sessiz çalışma, darbelere karşı dayanıklılık ve düşük enerji sarfiyatı gibi avantajlara sahip olan SSD'lere bir yenisi daha Team tarafından ekleniyor. Gerek nihai tüketicileri gerekse büyük, orta ölçekli işletmeleri hedef alan veri depolama çözümleri geliştiren Team, ''Performance'' serisine mensup Ultra L1'i duyurdu.
Sadece 7 mm'lik tasarımıyla Ultrabook segmentinde yer alan taşınabilir bilgisayarlara da göz kırpan Ultra L1, 60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine destek veren ve hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'ler, saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızına ve maksimum 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına erişebiliyor.
SSD'lerin, kapasiteye göre sunduğu sıralı okuma hızı, sıralı yazma hızı ve IOPS değerleri sırasıyla şu şekilde;
60 GB:
  • 550 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 480 MB / sn sıralı yazma hızı
  • Maksimum 55.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
120 GB:

  • 550 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 500 MB / sn sıralı yazma hızı
  • Maksimum 80.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
240 GB:

  • 550 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 520 MB / sn sıralı yazma hızı
  • Maksimum 80.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
480 GB:
  • 540 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 450 MB / sn sıralı yazma hızı
  • Maksimum 40.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
Team, Ultra L1 serisi SSD'lerinin fiyatına dair herhangi bir açıklamada bulunmamış.
Team, Ultra L1 serisi SATA-III SSD modellerini tanıttı
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http://www.teamgroup.com.tw/catalog/detail/data/en/29/700/pkshJp.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abdulmusavvir 6 yıl
Yarım TB değil mi bu, 279$ yurtdışı satış fiyatı olacaktır, makul bir fiyat, buradaki fiyatlara aldanmamalısınız, burda kafalarına göre fiyat basıyorlar.
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depeche35 6 yıl
Buna para mı yeter allah aşkına
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intikam91 6 yıl
240 gb kapasiteye kadar yazma ve okuma hızları artmasına rağmen neden 480gb olanda bir düşüş oluyor. Dikkatimi çekti neredeyse bütün markalarda durum aynı
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i3e 6 yıl
son kullanıcılar için PCIe arayüzlü ssdler gelmeli artık.
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Godolphin 6 yıl
Fiyatlar aynı performanslar aynı değişen bir şey olmuyor artık ucuzlasalar diyoruz ama en zor ucuzlayacak ürünler ssd'ler sanırım..
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İnception77 6 yıl Godolphin
Godolphin

Fiyatlar aynı performanslar aynı değişen bir şey olmuyor artık ucuzlasalar diyoruz ama en zor ucuzlayacak ürünler ssd'ler sanırım..

yoo hayır yavaşta olsa ucuzluyor
mesela örnek veriyorum bundan1yıl önce arkadaşım laptopuna 120gb ssd aldı 500tl civarına şimdi en kral ssd 120gb 300tl civarı

ha daha hızlı ucuzlaması lazım doğru ancak bence ucuzlaması gereken asıl ürünler depolama amaçlı kullanılan 2-3TB hddler ve bd yazıcılar
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