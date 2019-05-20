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TeamViewer, 2016 yılında hacklendiğini itiraf etti

Uzak masaüstü erişim çözümleri sunan ve dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip TeamViewer'ın 2016 yılında hacklendiği ortaya çıktı. Şirket şimdiye kadar gizlediği bu durumu onayladı.
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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TeamViewer, 2016 yılında hacklendiğini itiraf etti
TeamViewer, 2016 sonbaharında keşfedilen ancak hiçbir zaman açıklanmayan bir siber saldırının kurbanı olduğunu itiraf etti. Çin menşeli olduğu düşünülen bu saldırıda Winnti arka kapısından (backdoor) faydalanıldığı belirtildi.

Kullanıcılara bilgi verilmedi

Son derece popüler olan TeamViewer uzak masaüstü yazılımının arkasındaki şirket, Alman yayıncı Der Spiegel'e verdiği demeçte, saldırının herhangi bir zarar verilmeden tespit edildiğini ve olay sırasında çalınan herhangi bir veriye dair kanıt bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, Hacker'ların TeamViewer'a erişebildikleri halde kaynak kodu tehlikeye atacak veya çalacak bir girişimde bulunmadıkları da ifade ediliyor.
Şirket yetkilileri, 2016 saldırısı sırasında sisteme yerleştirilmiş olan olası arka kapılara karşı önlem aldıklarını ve tamamen temizlenerek sistemin yeniden aktif duruma getirildiğini söylediler. Bilgisayar korsanlarının saldırı sırasında herhangi bir veri çalamadıklarından emin olan TeamViewer yetkililerinin, bu olayla ilgili olarak kullanıcılara herhangi bir güvenlik ihlali bildiriminde bulunmamayı tercih ettiklerini ifade ediliyor.

https://www.gruenderszene.de/technologie/teamviewer-gehackt-china-winnti?interstitial_click Yorum Yaz
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asusokan 2 hf. en beğenilen
ulan zorla internetin fişini çektirecekler yav
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Askaparta 2 hf.
İtiraflar bir çıksa, teki kalmaz meydanda.
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loreante 2 hf. yeni yorumcu
o değilde 2016yı özledim
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sniper23 2 hf. loreante
Kıyametin koptuğu eski 2012 günlerini hatırlayan var mı?
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terimer 2 hf.
Sanki biraz gec olmus gibi itiraf etmek icin :-)
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asusokan 2 hf. en beğenilen
ulan zorla internetin fişini çektirecekler yav
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