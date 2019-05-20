TeamViewer, 2016 yılında hacklendiğini itiraf etti

TeamViewer, 2016 sonbaharında keşfedilen ancak hiçbir zaman açıklanmayan bir siber saldırının kurbanı olduğunu itiraf etti. Çin menşeli olduğu düşünülen bu saldırıda Winnti arka kapısından (backdoor) faydalanıldığı belirtildi.

Kullanıcılara bilgi verilmedi

Son derece popüler olan TeamViewer uzak masaüstü yazılımının arkasındaki şirket, Alman yayıncı Der Spiegel'e verdiği demeçte, saldırının herhangi bir zarar verilmeden tespit edildiğini ve olay sırasında çalınan herhangi bir veriye dair kanıt bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, Hacker'ların TeamViewer'a erişebildikleri halde kaynak kodu tehlikeye atacak veya çalacak bir girişimde bulunmadıkları da ifade ediliyor.

https://www.gruenderszene.de/technologie/teamviewer-gehackt-china-winnti?interstitial_click

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Şirket yetkilileri, 2016 saldırısı sırasında sisteme yerleştirilmiş olan olasıkarşı önlem aldıklarını ve tamamen temizlenerek sistemin yenidengetirildiğini söylediler. Bilgisayar korsanlarının saldırı sırasında herhangi bir veri çalamadıklarından emin olanyetkililerinin, bu olayla ilgili olarak kullanıcılara herhangi birbulunmamayı tercih ettiklerini ifade ediliyor.