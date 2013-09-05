Tegra 4'lü Xiaomi Mi3 lanse edildi





Google'ın başkan yardımcısını kadrosuna katarak büyük sükse yapan Çinli Xiaomi, yeni amiral gemi modeli Mi3'ü de çok geçmeden duyurdu.





Beklendiği gibi Xiaomi Mi3, NVIDIA'nın yeni nesil Tegra 4 yongaseti ile birlikte geliyor. 4+1 Cortex-A15 çekirdeğine sahip olan Tegra 4, grafik tarafında ise 72 işlem birimli GeForce birimine yer veriyor.





5 inçlik Full HD ekran barındıran Xiaomi Mi3, çift versiyon trendinden kurtulamamış görünüyor. Hücresel altyapıya göre modelin bir de 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 çözümü taşıyan versiyonu olacak. Bu versiyonda Adreno 330 grafik birimi 550MHz hızında çalışıyor.





Sisteme 2GB RAM destek olurken, kalınlık 8.1mm'de tutulmuş. Modelin 16GB ve 64GB kapasiteli olmak üzere iki farklı seçeneği olacak. Arka kamera 13MP çözünürlükte iken, ön kamera 2.1MP çözünürlükte. Modele 3050mAh gücünde batarya enerji veriyor. Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, NFC, GPS biri bağlantı teknolojileri mevcut.





Pek çok amiral gemi modeline rakip olacak bir donanım sunan Xiaomi Mi3, en büyük farkını fiyatında gösteriyor. 16GB kapasiteli versiyonun fiyatı 327$ iken, 64GB kapasiteli versiyonun fiyatı ise 410$ olarak belirlenmiş. En yüksek haliyle bile pek çok amiral gemi modeline fiyat olarak fark atıyor.





Modelin ilk parti sevkiyatı Ekim ayının ortalarında yapılacak ancak Çin dışında bu amiral gemi modelini görebilecekmiyiz şimdilik bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi3-unveiled-Tegra-4-and-top-shelf-specs-at-half-the-price_id47116