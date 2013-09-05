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Tegra 4'lü Xiaomi Mi3 lanse edildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tegra 4'lü Xiaomi Mi3 lanse edildi

Google'ın başkan yardımcısını kadrosuna katarak büyük sükse yapan Çinli Xiaomi, yeni amiral gemi modeli Mi3'ü de çok geçmeden duyurdu.

Beklendiği gibi Xiaomi Mi3, NVIDIA'nın yeni nesil Tegra 4 yongaseti ile birlikte geliyor. 4+1 Cortex-A15 çekirdeğine sahip olan Tegra 4, grafik tarafında ise 72 işlem birimli GeForce birimine yer veriyor.

5 inçlik Full HD ekran barındıran Xiaomi Mi3, çift versiyon trendinden kurtulamamış görünüyor. Hücresel altyapıya göre modelin bir de 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 çözümü taşıyan versiyonu olacak. Bu versiyonda Adreno 330 grafik birimi 550MHz hızında çalışıyor. 

Sisteme 2GB RAM destek olurken, kalınlık 8.1mm'de tutulmuş. Modelin 16GB ve 64GB kapasiteli olmak üzere iki farklı seçeneği olacak. Arka kamera 13MP çözünürlükte iken, ön kamera 2.1MP çözünürlükte. Modele 3050mAh gücünde batarya enerji veriyor. Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, NFC, GPS biri bağlantı teknolojileri mevcut.

Pek çok amiral gemi modeline rakip olacak bir donanım sunan Xiaomi Mi3, en büyük farkını fiyatında gösteriyor. 16GB kapasiteli versiyonun fiyatı 327$ iken, 64GB kapasiteli versiyonun fiyatı ise 410$ olarak belirlenmiş. En yüksek haliyle bile pek çok amiral gemi modeline fiyat olarak fark atıyor.

Modelin ilk parti sevkiyatı Ekim ayının ortalarında yapılacak ancak Çin dışında bu amiral gemi modelini görebilecekmiyiz şimdilik bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi3-unveiled-Tegra-4-and-top-shelf-specs-at-half-the-price_id47116 Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Keşke gelse bizede, 2-3 markaya esir olmasak, rekabet olsa da kazançlı çıksak !
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DH Misafiri 6 yıl
327 $ = 679 tl + 115 kayıt bedeli = 794 tl ye snapdragon 800 lü telefon alıyosun. Nerden getirtiriz bu telefonu araştırıp topluca alalım :)
1 Yanıt Yanıtla +21
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loeweis genious 6 yıl
şaka maka popüler oldular. vay bee. Kim tutar sizi yürüyünde samsung htc tekel olmadıklarını anlasın. :D
2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 5 yıl
xioami mi3 alamak isteyen arkadaşlara, kargo dahil 850 tl ye getirebilirim.
iletişim hamit.80@gmail.com
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Troll King 6 yıl
ya abi şunu merak ediyorum bi şekilde bu telefonu aldım 327$ yaklaşlık 650 - 700 lira şimdi ben xiaomi marka çin menşeili telefon
soranlara ne diyecem abi
diyecekler ki bunun markası ne diyecem ki xiaomi

diyecekler ki o ne hiç duymadık

diyecekler ki nerenin telefonu ben diyecem ki çin


diyecekler ki çin menieili çakma telefona bu kadar para verilir mi

ben diycem ki tegra 4 miui v5 3050 mah batarya

onlar anlamadan kestirip atacak diyecek ki kazıklanmışsın bunlar 300 lira en fazla


gösteriş meraklısı biri değilim asla ama zaten olsam buraya yazıyor olmazdım da bunlara ne cevap verilir ne diyecem çinin ayfonu mu diyecem

hiç bi şekilde onları tatmin edemiyecem zaten ağzım iyi laf yapmaz
o kadar paraya samsung alsaydın diyecekler

bi ara kuzenimde i5 vardı orjnal olduğuna inandıramamıştık arkadaşlarını
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mbatu 6 yıl
cihazın nvidia işlemcili olan versiyonu china mobile için yapılmış türkiye gibi ülkelerde 3g'li şebekelerde çalışmaz ancak snapdragon 800 lü versiyonu türkiyede 3g'li şebekelerde kullanılabilir bilginize arkadaşlar...
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lazloo 6 yıl
O değil de iPhone, Samsung tasarımından sonra şimdi de Lumia ya sardılar galiba
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mbatu 6 yıl
cihazın nvidia işlemcili olan versiyonu china mobile için yapılmış türkiye gibi ülkelerde 3g'li şebekelerde çalışmaz ancak snapdragon 800 lü versiyonu türkiyede 3g'li şebekelerde kullanılabilir bilginize arkadaşlar...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bu fiyata gelse yıkarlar ortalığı
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yani2906 6 yıl
türkiye ye getiren olursa alırım. 64 luk olanını. Fiyatına göre güzel bir telefon bence.
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kuntakinti 6 yıl
Telefon şekil olarak nokia lumia serisini andırıyor ama fiyatı ve performansa göre baya uygunmuş yalnız biraz fazla kalın gıbi 5 inç ekranı bırak 4.7 inç ekranı tek elle kullanamıyorum ama güzel telefon fiyatıda baya uygun türkiye pazarına girerse de fiyatı ne olur bilinmez 1 lira + 1 lirada vergi alsana 2 bin lira :d
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Uluslararasi pazara acilmayi istiyorsa once su adini degistirsin, o nasil isim arkadas
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Balawitz 6 yıl LİVERPOOLYWNA
8888LİVERPOOL8888
Uluslararasi pazara acilmayi istiyorsa once su adini degistirsin, o nasil isim arkadas

Şayomi, kulaga gayet guzel geliyor.
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glikoz surubu 6 yıl
isteyen 1 kisiye ocak ayında komisyonsuz getiririm bu telefonu pekinde yasiyorum ilk alacaklardan biri ben olmak istiyorum bakalım incelemesini de yaparim belki..
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smurg 5 yıl glikoz surubu
merhabalar bana yardımcı olabılır mısısnız @glikoz surubu
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yunusfurkanayse 6 yıl
Ulan bunlara gavur derler ama adamlar milletine en iyisini en ucuza yapıyor aga. Bizim milletimiz sağolsun cakma cihazlardan bile nasıl voleyi vururum hesabı yapar. Sonra da bir hafta sonra ben o cihazı satmadım/abi onların garantisi yoktu / abi yapacak birşey yok vs. derler. Ah ulan ...ne çekerse benim insanım çekiyor... Allahım sen milletimize akıl fikir verki bu millete hizmet etmeyi birseyler katmayı istesinler ve öğrensinler. Yoksa daha çok bu cihazların peşinden kosariz . Bunu bile yapamıyorsak yuh bize. Dünya uzaya gidecek biz hala yerli otomobil yapicaz » :(
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