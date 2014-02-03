Tek tekerleğe sahip elektrikli motosiklet modeli RYNO, yakında satışa çıkıyor

Uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan ve tek tekerli yapısıyla dikkatleri üzerine çeken motosiklet modeli RYNO, kısa zaman içerisinde satışa çıkıyor.

Temel olarak gücünü değiştirilebilir SLA bataryalarından ve teker içerisine yerleştirilmiş motorundan (İsteğe bağlı olarak lityum-iyon tercih edilebiliyor) alan RYNO, tek bir tekerleğe sahip ve bu sayede hem az yer kaplıyor hem de dar alanlarda yüksek hareket kabiliyeti ortaya koyabiliyor. Toplam ağırlığının 72 kg, taşıma ağırlığının ise 118 kg olduğu belirtilen kişisel taşıma aracı, 6 saatte tam olarak dolan bataryalarıyla saatte 16 km hız (Yasal limit) yapabiliyor ve 16 km yol katedebiliyor. Bünyesinde güvenlik amaçlı her türlü LED aydınlatma ve fren sistemi yer alan RYNO, vücudun gücünü verdiği yöne doğru hareket ediyor, otomatik denge sistemiyle kısa sürede öğrenilen kolay bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve önünde yer alan özel bölüm sayesinde burnu üstüne doğru park edilebiliyor.

Sunduğu yapı ile özellikle kalabalık şehirler için güzel bir alternatif oluşturan RYNO, 5,300$ fiyat etiketiyle 2014'ün ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor. Aracın yapabildiklerini gösteren tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/electric-powered-ryno-cycle-preparing-to-ship-for-5300-video-03-02-2014/