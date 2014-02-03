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Tek tekerleğe sahip elektrikli motosiklet modeli RYNO, yakında satışa çıkıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,3b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tek tekerleğe sahip elektrikli motosiklet modeli RYNO, yakında satışa çıkıyor
Uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan ve tek tekerli yapısıyla dikkatleri üzerine çeken motosiklet modeli RYNO, kısa zaman içerisinde satışa çıkıyor.
Temel olarak gücünü değiştirilebilir SLA bataryalarından ve teker içerisine yerleştirilmiş motorundan (İsteğe bağlı olarak lityum-iyon tercih edilebiliyor) alan RYNO, tek bir tekerleğe sahip ve bu sayede hem az yer kaplıyor hem de dar alanlarda yüksek hareket kabiliyeti ortaya koyabiliyor. Toplam ağırlığının 72 kg, taşıma ağırlığının ise 118 kg olduğu belirtilen kişisel taşıma aracı, 6 saatte tam olarak dolan bataryalarıyla saatte 16 km hız (Yasal limit) yapabiliyor ve 16 km yol katedebiliyor. Bünyesinde güvenlik amaçlı her türlü LED aydınlatma ve fren sistemi yer alan RYNO, vücudun gücünü verdiği yöne doğru hareket ediyor, otomatik denge sistemiyle kısa sürede öğrenilen kolay bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve önünde yer alan özel bölüm sayesinde burnu üstüne doğru park edilebiliyor.
Sunduğu yapı ile özellikle kalabalık şehirler için güzel bir alternatif oluşturan RYNO, 5,300$ fiyat etiketiyle 2014'ün ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor. Aracın yapabildiklerini gösteren tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Tek tekerleğe sahip elektrikli motosiklet modeli RYNO, yakında satışa çıkıyor

http://www.geeky-gadgets.com/electric-powered-ryno-cycle-preparing-to-ship-for-5300-video-03-02-2014/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatih069 5 yıl
o boyuttaki tekerin içine hayvan gibi motor girer 16 km neymiş
gerçi şu bataryaalr gene elektrik sistemlerinin onunu kesmiş
yemin ediyorum batarya sorunu cozulse insanlık yeni bir çağa girer
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DH Misafiri 5 yıl
Bunun önünü kaldirdigin zaman zaten direk uçuyosun..
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OverClocK1ng 5 yıl
Bunla ön de kaldıramazsın.
Hep ön gidiyor zaten. Arka teker yok.
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ardarda45 5 yıl
çok fena hayal etmiştim de videoyu izledim hayal kırıklığı :( ama geliştirilebilir bi alet
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HectorBarbossa 5 yıl
Hızlı olsa çok manyak makasa girilir bunla
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Afyonteam 5 yıl
devamlı ön kaldırırz artık bununla tr de (=
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cervinff 5 yıl
Elektrikli olmasını anlarım da tek tekerin avantajı nedir. Ayrıca ginger bundan daha küçük ve daha hızlıdır. Tamamen fantezi bir ürün.
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dmrc1143 5 yıl
fikir guzel urun vasat.
16 km/s nedir hakikaten? arkadasin dedigi gibi bisiklet bile daha hizli. ustelik hakikaten 6 saat sarj edipte 1 saat kullanmakta oldukca mantik disi.
keske daha guzel firmalar tarafindan ortaya cikarilmis bir urun olsaydi. mesela audi boyle bir seye el atsa kesin tutardi :).
hem 5k $ nedir yahu? araba alinir onla :)
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haymatloshan 5 yıl
Saçma sapan olmuş,bunlar için ar-ge yapıyorlar birde sanırım.
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chamicals2 5 yıl
16 km hız nedir ya :) ben bisikletle 30 km hıza varıyorum
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EinsteininTorunu 5 yıl
Öne fazla yük verdimi yandın direk yola yapışırsın.
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halil_Sav 5 yıl
6 saatte doluyor 1 saatte batarya bitiyor :)
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thestell 5 yıl
Bana mantıklı gelmedi, sensörle öne arkaya eğilip dengeyi sağlayacak olsa bile giderken rock yaparız

Ayrıca 16 km/s ???
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