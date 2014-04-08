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Teknik resimleri sızan iPhone 6'ları bir de böyle görün

5 yıl
2,4b
1
150
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Teknik resimleri sızan iPhone 6'ları bir de böyle görün

Birkaç hafta önce sizlerle iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen ve Japonya’nın saygın Mac dergilerinden MacFan tarafından yayınlanan teknik resimleri paylaşmıştık. O teknik resim dökümanlarında iPhone 6’nın iki farklı boyuttaki varyasyonu, mevcut modele göre yepyeni tasarıma sahip olduğu görülüyordu. 


Peki bu teknik resimdeki iPhone 6 varyasyonlarını gerçekçi bir 3B model ile görmek ister miydiniz? Bu soruya evet cevabı verenler için Ferry Passchier isimli tasarımcı MacRumors adına küçük bir çalışma hazırlamış. Passchier, bu çalışmasında hazırladığı 3B modeller ile teknik resim dökümanlarındaki iPhone’lara hayat vermiş.


Aşağıdaki ilk görselde iPhone 6’nın hem 4.7 hem de 5.7 inçlik iki modeli görülüyor. Bu fotoğrafta dikkate çarpan detaylardan biri ekranların hemen hemen çerçevesiz olduğu. Ancak ekran ne kadar çerçevesiz gibi görünse de, ikinci görselde tasarımla ilgili ilginç bir detay farkediliyor. 


iPhone 5s, 4.7 inçlik iPhone 6, 5.7 inçlik iPhone 6 ve iPad Mini yer aldığı bu ikinci görselde, her iki iPhone 6’nın kasasının dış çerçevesinin de iphone 5s’inkine göre daha farkedilir olduğu gözlerden kaçmıyor. Ayrıca iPhone 5s ve önceki modellerde sağda yer alan güç tuşu, iPhone 6’da sol tarafta ve oldukça farkedilir yer alıyor.


Elbette bu görseller MacFan’in yayınladığı teknik resmin doğru olduğu kabul edilerek hazırlanmış durumda. Bu açıdan iPhone 6’nın “aynen böyle” olacağını söylemek zor. Ancak kesin olan bir şey var ki o da Apple’ın büyük ekranlı telefonlara olan ilgiye daha fazla sessiz kalamayarak bu en azından 4.7 inçlik yeni bir iPhone satışa sunacağı.

Teknik resimleri sızan iPhone 6'ları bir de böyle görün
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Teknik resimleri sızan iPhone 6'ları bir de böyle görün
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Umutcan 5 yıl en beğenilen Ken Block43
Ken Block43

adam apple haberleri yapmaktan sıkılmadı


İyi de adamın forumdaki görevi apple platformları ile ilgili haberleri yayınlamak. Sadece android haberlerini yayınlayan editörler de var, iş bölümü yapılmış.
Ken Block43adam apple haberleri yapmaktan sıkılmadıİyi de adamın forumdaki görevi apple platformları ile il...
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2 Yanıt Yanıtla +118
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ferrari091 5 yıl
Iphone 3g ve iphone 5 karışımı olmuş
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Makaroncu 5 yıl
Steve Jobs mezarında ters dönücek
1 Yanıt Yanıtla +22
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Özgür1616 4 yıl
Simdi bu telefon ince oldugu icin adam akilli bir pilde koyamamislardir
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murattikhat 4 yıl
iphne 6 yı daha güzel yapabilirlerdi
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Menladi 4 yıl
Eğer böyle çıkacaksa iyi ki beklemeden 5s'i almışım
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murattikhat 4 yıl
apple böyle hataya düşmesin
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DH Misafiri 5 yıl
Bu nasıl iphone 6 yaaa çevir arkasını üzerin de gömlek ütüle yıl olmuş 2014 tasarımlara bak..
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DH Misafiri 5 yıl
yok satar arkadaşlar bu telefon. adı yeter
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ysamel 5 yıl
Ekran büyüse bende çok satış bekliyorum
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eser3424 5 yıl
Abi konseptlerin hepsi çok iyi ya Apple şunlardan birini yapsa ya
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IgorStravinsky 5 yıl
Büyük ekran çıkartırlarsa sadece beni kaybederler. Büyük ekran çıkacaksa da alternatif olmalı
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Tha Alumni 5 yıl
ipod touch 5e çok benziyor
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paldov 5 yıl
ip4 serisindeki kasadan çıkar yok satsın makina..
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limbesh 5 yıl
geleceğe dönüş, aklın yolu 1 sonuçta, arka taraf yine boş pilden muzdarip olan bir adam arkaya niye güneş paneli koymaz bilnimez
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cengizz1987 5 yıl
Apple 4 4s üstüne tanımam tip olarak
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