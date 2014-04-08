Teknik resimleri sızan iPhone 6'ları bir de böyle görün

Birkaç hafta önce sizlerle iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen ve Japonya’nın saygın Mac dergilerinden MacFan tarafından yayınlanan teknik resimleri paylaşmıştık. O teknik resim dökümanlarında iPhone 6’nın iki farklı boyuttaki varyasyonu, mevcut modele göre yepyeni tasarıma sahip olduğu görülüyordu.





Peki bu teknik resimdeki iPhone 6 varyasyonlarını gerçekçi bir 3B model ile görmek ister miydiniz? Bu soruya evet cevabı verenler için Ferry Passchier isimli tasarımcı MacRumors adına küçük bir çalışma hazırlamış. Passchier, bu çalışmasında hazırladığı 3B modeller ile teknik resim dökümanlarındaki iPhone’lara hayat vermiş.





Aşağıdaki ilk görselde iPhone 6’nın hem 4.7 hem de 5.7 inçlik iki modeli görülüyor. Bu fotoğrafta dikkate çarpan detaylardan biri ekranların hemen hemen çerçevesiz olduğu. Ancak ekran ne kadar çerçevesiz gibi görünse de, ikinci görselde tasarımla ilgili ilginç bir detay farkediliyor.





iPhone 5s, 4.7 inçlik iPhone 6, 5.7 inçlik iPhone 6 ve iPad Mini yer aldığı bu ikinci görselde, her iki iPhone 6’nın kasasının dış çerçevesinin de iphone 5s’inkine göre daha farkedilir olduğu gözlerden kaçmıyor. Ayrıca iPhone 5s ve önceki modellerde sağda yer alan güç tuşu, iPhone 6’da sol tarafta ve oldukça farkedilir yer alıyor.





Elbette bu görseller MacFan’in yayınladığı teknik resmin doğru olduğu kabul edilerek hazırlanmış durumda. Bu açıdan iPhone 6’nın “aynen böyle” olacağını söylemek zor. Ancak kesin olan bir şey var ki o da Apple’ın büyük ekranlı telefonlara olan ilgiye daha fazla sessiz kalamayarak bu en azından 4.7 inçlik yeni bir iPhone satışa sunacağı.