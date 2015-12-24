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TeknoSA'dan ikinci nesil akıllı telefon ve saat

Yerli markalarımızın akıllı telefon pazarında büyüme hamleleri devam ediyor. Casper, Türk Telekom derken TeknoSA da beğenilen Preo ailesini yeni model ile genişletti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,2b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TeknoSA'dan ikinci nesil akıllı telefon ve saat

Yılın ortalarına doğru Preo adındaki akıllı telefonu ile pazara ilk adımını atan teknoloji perakendecisi TeknoSA, aradan uzun bir süre geçmeden ikinci nesil Preo akıllı telefonunu ve ikinci nesil Pwatch akıllı saatini piyasaya sürüyor. Yeni nesil cihazlar daha iyi özellikleri ile dikkat çekiyor. 

Firmanın Preo P2 akıllı telefonunda 5.5 inçlik HD AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz. 1.3GHz saat hızında çalışan MT6753 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM destek verirken, 16GB artırılabilir depolama alanı barındırıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunan cihaz 3150mAh gücündeki bataryası ile uzun bir kullanım süresi vadediyor. Modelde 4G desteği unutulmamış.

İlk nesil Preo akıllı telefonunda 5 inçlik HD ekran, Snapdragon 410 yonga seti, 1GB RAM, 8GB kapasite, 5MP ön kamera, 2400mAh gücünde batarya gibi özellikler bulunuyordu. Bu bakımdan Preo P2 ile TeknoSA sıçrama yapmış diyebiliriz. Preo P2 modeli 899TL fiyat etiketine sahip. Artan donanım özellikleri ilk neslin üzerine 150TL civarında fark koymuş gibi görünüyor.

Lansman dönemi boyunca hattını TeknoSA Mobil'e taşıyan tüketiciler, Preo P2'ye 350 TL'ye varan anında indirim çeki fırsatı ile 899 TL yerine 549 TL'ye varan fiyatlarla sahip olabilecekler. Ek olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA  Avrupa Ligi  maçlarının da  yer aldığı 1 aylık  Tivibu Go Süper  Paket  tüketicilere ücretsiz olarak sunulacak. 

Pwatch2 ise gelen arama ve mesajlar gösterme yanında; adım, kalori, vücut kitle indeksi ölçümü, hareketsizlik ikazı, su içme ikazı, uyku düzeni hesaplamaları da yapabiliyor. 7 renk seçeneğiyle TeknoSA raflarındaki yerini alacak olan Pwatch2’nin ayrıca uzaktan selfie çekimi, titreşim, müzik kontrolü gibi özellikleri de bulunuyor. 159 TL'den satılacak Pwatch2, Preo P2 akıllı telefon ile birlikte 99 TL olacak. Her iki model 25 Aralık itibariyle raflarda olacak.  

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Goterror 3 yıl en beğenilen
Türk Telekom derken TeknoSA da beğenilen Preo ailesini yeni model ile genişletti
Kim beğeniyor anlatsana biraz
Yanıtla +38
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kesbi 3 yıl
8 çekirdekli işlemci. İyide işlemci ne? Gazete haberi mi yapıyorsunuz. Burası donanım ve teknoloji sitesi. Rezalet. Ayrıca neresi beğenilenmiş bu telefonların kim beğeniyormuş. Reklam yapmayın haber yapın.
8 çekirdekli işlemci. İyide işlemci ne? Gazete haberi mi yapıyorsunuz. Burası donanım ve teknoloji sitesi. Rezalet. Ayrıca neresi beğenilenmiş bu telefonların k...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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frt-_-ctn 3 yıl
Beğenilenden sonra okumadım.
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Telefonu 1 hafta önce Beşiktaş Teknosa dan aldım. Didik didik ettim telefonu kısaca anlatayım;
1 Ekran renk parlaklığı Iphone 6 Plus ile karşılaştırıldı ıphone 6 Plus'ın ekran netliğinden en az 3 gömlek üst sırada olduğu görüldü. Kamera Çekimi ayarları yapıldığı zaman mükemmel ötesinde.
2 Selfie Kamerası 8 Mp lakin hakkını fazlasıyla veriyor.
3 4,5 G desteklemesi ve 64 Bit 8 çekirdek oluşu hatta arayüz kullanmayışı ile mükemmel hızda ve stabil çalışan bir telefon
4 1 Haftadır kullanmama rağmen herhangi bir kasma ısınma sorunu ile karşılaşmadım.
5 İnternet siteleri facebook Tweeter Watsapp vs ayrı ayrı sekmeler halinde arka planda sorunsuz ve hız kaybı olmadan aynı anda rahatlıkla kullanılabiliyor.
6 Oyun vs herhangi birşey yükleyip telefonu yormadım. Isınma Problemi Oyun oynayan arkadaşlarda olmuş olabilir o konuda birşey söyleyemem.
7 Telefonun 3150 Mah bataryası hakkını fazlası ile veriyor. Akşamdan şarja takıp
sabah elime aldığım telefon ile oyun hariç resim video izlemek watsapp ve internet sitelerinde gezindiğim halde akşam evime geldiğimde batarya hala %40 larda ki bu birçok telefonda alınabilecek bir değer değil.
8 Telefonun ekranı ve dokunmatiği söylenilenin aksine bence gayet iyi hiçbir takılma ile karşılaşmadım.
9 Telefonun eksileri yok mu? Tabiki var mesela yazalım;
Telefonun arka pil kapağı polikarbon gibi bir malzemeden yapılmış ve arka kapağı açmak neredeyse çin işkencesi gibi oluyor. Açarken tırsıyorsunuz kırılacak diye,
Altta bulunan 3 tuş için ışıklandırma koyulmamış bu büyük bir eksi olmuş gece karanlıkta baya bir sıkıntı çıkartıyor. Ancak alt tuşları çalışmıyor diyen arkadaşlar telefonllarını geri götürsünler bir problem var her halde bendekiler sorunsuz çalışıyor.
Ben 1 hafta önce bu telefonu ikinci bir telefon olarak 599 liraya Beşiktaş teknosadan aldım. Sadece 3000 - 3500 lira verip aldığınız Apple Iphone 6 Plus ile karşılaştırın ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Ben Apple verdiğim paraya acıyorum
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DH Misafiri 3 yıl
5 para etmez almayin kardesim ben iphone mu sattim aldim cigeri 5 para etmez telefon kasiyo bi anda durdugu yerde ates gibi oluyo kasiyo program indirmiyo alt tuslar sanki emanet calismiyo cogu zaman canerasina aldanmayin pc de bakin cektiginiz fotolara hicde net degil he ama sarzi dolu. Dolu 1 gun gidiyo sarki dinlerken bazen ses kisiliyo belli zaman snra duzeliyo cizirti yapiyo bazen paranizi cope atmayin illede alicam derseniz gelin satayim.
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DH Misafiri 3 yıl
DH Misafiri
Amatör bi inceleme videosu arkadaşlar : youtu.be/...

teşekkürler video için....
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DH Misafiri 3 yıl
Bugun teknosada beyaz rengine baktım Arayüz çok akıcı ve stabil Htcnin sensesi samsungun toucwizi gibi arayuz yok
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonunu alali 1 ay oldu ama sarjinda sorun var sarja taktigimda dusuk pil sicakligi diye uyari veriyo ve telefonu sarj etmiyo sarj oluncada %73 te takili kaliyo suan icin tek sorun bu ne yapmam lazim benimle ayni durumda olan var mi ?
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DH Misafiri 3 yıl
TELEFONU ALAN VARSA BİLGİ VEREBiLİR Mİ ? HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ CALİSİYOR MU BEN GUNDE 4 SAAT OYUN OYNAYAN BİRİsiyim beni bir gun idare eder mi
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DH Misafiri 3 yıl
Amatör bi inceleme videosu arkadaşlar : youtu.be/...
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DH Misafiri 3 yıl
Toplanmış yine çinci tayfa. Bir telefon çıkmışsa gider bakar incelersin. Alır eline 2 program yükler kullanırsın. Samsung J7 ile aynı antutu puanını alıyor cihaz. Çok daha ince kasa metal. Htc 820serisi 1200den satılıyor benzer özelliklerde kamera ekran kasa bunun yanında felaket. Adı teknosa ya cihazın. Hemen yok çinde 100 dolar şurda 150 dolar. Al 100 dolar çin sitesinden getir. Gümrüğünü öde, kaydını yaptır, vergiye tabi tut. Üstüne cihaza garanti ver bakalım 300 liraya mı mal ediliyor. Anca laf. Boş boş konuşmayın bir telefonu f/p olarak inceliyorsan eğer aynı segmentteki cihazlarla kıyaslaman gerekir. Kendi segmentinde M2 note dışında rakibi yok
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BekirTemel 3 yıl
As ama almam. 👍
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nightsoldier 3 yıl
Teknosa tum teknoloji site editorlerine para vermis galiba reklam yaptirmak icin. Sdn de Tolga kucukyilmazin inceleme adi altinda ful yalakalik ve reklm yaptigi videoya bir bakin, ne demek istedigimi anlayacaksiniz.

Hatta yorumlara da yazdim, bu reklamdir, inceleme boyle olmaz diye, kabul gormedi yorumum.

720P EKRAN BASARILI, KASA BASARILI, ARAYUZ BASARILI deniyor incelemede...
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cosica 3 yıl nightsoldier
arayüz falan sorun olacağını sanmam ama ekran için iyi demek biraz abes olur. nereden bakarsan bak ekran iyi değil. fiyatına göre de iyi değil ekran. 100 TL daha verip Xperia C4 alınabilir.
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