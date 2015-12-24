TeknoSA'dan ikinci nesil akıllı telefon ve saat

Yılın ortalarına doğru Preo adındaki akıllı telefonu ile pazara ilk adımını atan teknoloji perakendecisi TeknoSA, aradan uzun bir süre geçmeden ikinci nesil Preo akıllı telefonunu ve ikinci nesil Pwatch akıllı saatini piyasaya sürüyor. Yeni nesil cihazlar daha iyi özellikleri ile dikkat çekiyor.





Firmanın Preo P2 akıllı telefonunda 5.5 inçlik HD AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz. 1.3GHz saat hızında çalışan MT6753 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM destek verirken, 16GB artırılabilir depolama alanı barındırıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunan cihaz 3150mAh gücündeki bataryası ile uzun bir kullanım süresi vadediyor. Modelde 4G desteği unutulmamış.





İlk nesil Preo akıllı telefonunda 5 inçlik HD ekran, Snapdragon 410 yonga seti, 1GB RAM, 8GB kapasite, 5MP ön kamera, 2400mAh gücünde batarya gibi özellikler bulunuyordu. Bu bakımdan Preo P2 ile TeknoSA sıçrama yapmış diyebiliriz. Preo P2 modeli 899TL fiyat etiketine sahip. Artan donanım özellikleri ilk neslin üzerine 150TL civarında fark koymuş gibi görünüyor.





Lansman dönemi boyunca hattını TeknoSA Mobil'e taşıyan tüketiciler, Preo P2'ye 350 TL'ye varan anında indirim çeki fırsatı ile 899 TL yerine 549 TL'ye varan fiyatlarla sahip olabilecekler. Ek olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının da yer aldığı 1 aylık Tivibu Go Süper Paket tüketicilere ücretsiz olarak sunulacak.





Pwatch2 ise gelen arama ve mesajlar gösterme yanında; adım, kalori, vücut kitle indeksi ölçümü, hareketsizlik ikazı, su içme ikazı, uyku düzeni hesaplamaları da yapabiliyor. 7 renk seçeneğiyle TeknoSA raflarındaki yerini alacak olan Pwatch2’nin ayrıca uzaktan selfie çekimi, titreşim, müzik kontrolü gibi özellikleri de bulunuyor. 159 TL'den satılacak Pwatch2, Preo P2 akıllı telefon ile birlikte 99 TL olacak. Her iki model 25 Aralık itibariyle raflarda olacak.