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Teknoloji Çöplükleri : Çin - İkinci bölüm

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji Çöplükleri : Çin - İkinci bölüm
 
Teknoloji tüketiminin oluşturduğu çevre problemlerine yönelik olarak başladığımız yazı dizimizin Çin konulu ikinci bölümü ile karşınızdayız (İlk bölüm). Nadir bulunan element ayrıştırması konusunda dünya lideri olan Çin bunun bedelini ise halk nezdinde ödüyor. 

Sözkonusu şehir Baotou. İç Moğolistan özerk bölgesinin en büyük sanayi kenti olan Baotou'nun kaderini değiştiren ise neredeyse şehir kadar büyük Baogang Çelik ve Nadir Toprak Elementleri tesisi. 

Çin'in 1980'li yılların başında nadir element ayrıştırmasında başrol oynamaya başlamasıyla Baotou nüfusu 97 binden kısa sürede 2.5 milyona çıkmış. 21. yüzyılda bir nevi altına hücum macerasının yaşandığı kent komünizmden kapitalizme geçişin arasında sıkışmış bir nevi sınır şehrini andırıyor. 
Teknoloji Çöplükleri : Çin - İkinci bölüm
 

Mao heykellerinin çevresinde kendisine yer bulan pek çok Amerikan malına ait reklamların yanında gece nadir elementler ile boyanmış camların olduğu sokaklar sayesinde şehir bir Tron sahnesine dönüşüyor. Arka sokaklarda ise tesislerde tüm gününü geçirerek kalan vaktini barlarda harcayan sayısız insanın sızmış görüntüsü mevcut. 

Baogang Çelik ve Nadir Toprak Elementleri tesisi şehirle o kadar içiçe geçmişki nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak mümkün değil. Onlarca devasa boru yerden çıkarak yol ve kaldırımlardan geçtikten sonra hedefine varıyor. Zaman zaman yolların üzerinde bir köprü gibi yerleştirilmiş boruları görmek de mümkün. Bu boruların içerisinden geçen akıntının gürültüsü de işin cabası.  

Ayrıca kömür ve nakliye kamyonları için özellikle geniş tutulmuş yollarda küçük araçların kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Kamyonlardan dökülen kömür tozları yağmur ile birlikte simsiyah bir akıntı haline geliyor ve tüm yolları kaplıyor. Şehirde yeni evler ve apartmanlar yapılıyor olsa da tesisin enerjisini sağlayan kömür santralleri hemen dibinde ve havadaki ağır kükürt kokusu yeni yapılara da anında siniyor. 
Teknoloji Çöplükleri : Çin - İkinci bölüm
 

Şehirde ayrıca tesise gerekli malzemeleri taşıyan tren yolu hattı da büyük önem taşıyor. Neredeyse hiç boş kalmayan raylarda sürekli tesise malzeme taşınıyor. Zaman zaman kimyasalların dumanlarını ata ata kenar mahallelerden geçen yük vagonlarına rastlanıyor. 

Şehre ayrıştırılmak için gelen nadir bulunan elementler 120km ötedeki Gobi Çölü'nde yer alan bir madenden çıkarılıyor. Daha sonra kamyonlarla veya yük trenleri ile Baogang tesisine getiriliyor. 

Ucu bucağı görünmeyen Baogang Çelik ve Nadir Toprak Elementleri tesisinde yüzlerce soğutma kulesi ve alev bacaları gökyüzünü kaplamış durumda. Tesislerde ağırlıklı olarak seryum ve neodim elementleri işleniyor. Tesisin güç kaynağı olan kömürü sağlamak için de şehir çevresinde pek çok kömür madeni mevcut. 

Tesisin önemi o kadar büyük ki üretim durduğu zaman global fiyatların fırlaması sözkonusu. Son bir iki aydır tesiste bakım adı altında üretimin durdurulduğu da gelen haberler arasında. Tesisi ziyaret edenlerin bakım denmesine rağmen herhangi bir bakım veya servis görevlisine rastlamaması şüpheleri artırıyor ve tesis görevlileri de bu konuda son derece ketum. 

Nadir elementleri ayrıştırmanın zehirli süreçlerden geçtiğini aktarmıştık. Peki ayrıştırma esnasında kullanılan tonlarca zehirli kimyasal nereye gidiyor? İşte bu sorunun cevabı karşımıza dünyanın en zehirli bölgelerinden birisini çıkarıyor. 
Teknoloji Çöplükleri : Çin - İkinci bölüm
 

Bir zamanlar verimli tarlaları besleyen yakındaki bir nehrin önüne set çeken tesis burayı yapay bir göl haline getirmiş ve ortaya çıkan ne kadar zehirli atık varsa bu göle boşaltmaya başlamış. Sonuç? Yok olan verimli araziler ve ortaya çıkan zehirli göl.

Yerel yönetim Baogang tesislerini genişletebilmek adına civar köylerdeki vatandaşları şehrin farklı kesimlerindeki kırsal arazilere yerleştirmiş. Tabi köylülerin el emeği göz nuru tarlaları da Baogang arazisine katılmış. 

Zehirli atık gölü şehrin yaklaşık 20 dakika uzaklığında yer alıyor ve onlarca boru ile kimyasal atıklar taşınarak bu göle boşaltılıyor. Bu boruların pek çoğu ise şehir merkezinden geçiyor. Göl o kadar zehirli hale gelmişki yapılan testlerde normalden üç kat fazla radyasyona rastlanmış. Göle Baogang dışında ayrıştırma yapan diğer küçük tesisler de atık sularını bırakıyor ve yılda 10 milyon ton atık su bu göle boşaltılıyor. 

Gölü bizzat ziyaret edenler ve Google Haritalar üzerinden inceleme şansı bulanlar etrafın adeta bir uzaylı bölgesinden çıkmış gibi olduğunu belirtiyor. Çevresinde hiçbir yaşam belirtisinin olmadığı gölün görüntüsü ve içeriği bir yana yakına geldiğinizde boğazınızı tahriş edecek seviyede kötü bir kükürt kokusu yayıyor.  
Teknoloji Çöplükleri : Çin - İkinci bölüm
 

Normalde askeri unsurlarla kontrol edilen gölün şu sıralar tamamen terkedilmiş olduğu ifade ediliyor. Zaten tesisin de son aylarda bakım adı altında tamamen boşaltıldığı ve üretimin durduğunu belirtmiştik. Atık gölünde bazı ziyaretçiler radyoaktif killeri toplayarak seramik vazolar imal ettiklerini ve elektronik tüketimin çevreye verdiği zararı göstermek açısından sergilediklerini belirtiyor. 

Gelecekte bu zehirli gölün şehre ne kadar zarar vereceğini bilmek zor. Zira göl sürekli genişliyor ve zehirli atıkları ortadan kaldıracak bir sistem de mevcut değil. Bu da daha fazla doğal hayatın ve verimli arazilerin bu gölün sınırları içerisine girmesine sebebiyet veriyor. Ancak her halükarda olan insanlara ve elbette yeni nesillere oluyor. 

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere Batılı ülkelerin daha çevreci ayrıştırma tesisleri kurmaya başlaması, Baogang'daki işlenmiş elementlere olan ilgiyi azaltmaya başladı. Geçen yıldan bu yana tesiste işten çıkarmaların yaşandığı rapor ediliyor. Bu hızla devam ederse Baogang'ın önemini yitireceği konuşuluyor. 

Elbette gölün insan eliyle bu hale getirilmesi ayrı bir korkutucu gerçek. Ayrıca yıllardır yeşil enerji adı altında kullanıma sunulan ürünlerin de bu gölün kirlenmesine katkıda bulunması kafalarda soru işareti uyandırıyor. Demek ki çevreci teknolojiler aslında söylendiği kadar çevreyi koruyamıyor. 

Bu tür manzaralara dünyanın her yerinde rastlamak elbette mümkün değil. Gelişmiş ülkeler çeşitli kanuni düzenlemelerle çevreyi koruma adına sert tedbirler alıyor ve vatandaşına yeşil bir çevre sunmaya çalışıyor. Ancak bu kez de gelişmiş ülkelerdeki üreticiler katı tedbirlerin olmadığı Çin gibi az gelişmiş ülkelere yöneliyor ve dolaylı olarak çevreyi yine kirletmiş oluyor. Yani aslında arka planda çevre bir şekilde kirletilmiş oluyor. Bu ne yaman çelişki anne dercesine konu kısır bir döngüye giriyor. Yine de az önce belirttiğimiz gibi ülkelerin daha çevreci ayrıştırma tesislerine yönelmesi belki gelecekte birşeyleri değiştirebilir. 

İç Moğolistan'daki bu tablo birebir Avrupa veya ABD'deki vatandaşı etkileyecek değil. En büyük zarar şehir halkına ve bölge halkına veriliyor. Ancak buradaki halk da ses çıkarmadığı ve hükümet tarafından es geçildiği için bu felaket tablosu gündeme gelmiyor veya tepki görmüyor. Yapılan röportajlar bölge halkının çevre kirliliğinin ne boyutta olduğunu bilmediğini gözler önüne seriyor ve bölge halkının tek bir amacı var : akşam evine ekmek götürebilmek. 

Yazı dizimizin sonraki bölümünde yine bir Çin kenti ile karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın... 

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clopin 4 yıl en beğenilen
doğa bir gün intikamını alacak gelecek nesillere çok üzülüyorum.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Teşekkürler .Faydalı bir yazı dizisi.Dünya bir bütündür.
Ziincirleme bir reaksiyon başladığında hepimiz etkileniriz.
Çin'deki atıklar yeraltı suları,rüzgar,güneş gibi etkenlerle dünyayı felç ediyor.
Avrupa,amerika diğer insanların hayatlarını hiçe sayıyor.
Düşünmedikleri sıra kendilerine de gelecek.
Çevre konusu sosyal ağlarda medya da gösterilmiyor varsa yoksa boş şeyler.
Denizlerimize atılan kişisel atıklar akü,cep telefonu en basit felaketlerden.
Çalıştırılmayan arıtma tesisleri ile fabrikalarda felaket habercisi.

Teşekkürler .Faydalı bir yazı dizisi.Dünya bir bütündür.Ziincirleme bir reaksiyon başladığında hepimiz etkileniriz.Çin'deki atıklar yeraltı suları,r...
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ekrem71 4 yıl
Değerlendirmeleriniz için teşekkürler. İlk bölüm linkini haberin ilk cümlesine ekledik. Sizden gelen talepler ve katkılar ile yazı dizimizi şekillendirmeye çalışacağız.
Değerlendirmeleriniz için teşekkürler. İlk bölüm linkini haberin ilk cümlesine ekledik. Sizden gelen talepler ve katkılar ile yazı dizimizi şekillendirmeye çalı...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
Ocean Spray 4 yıl
Çin şu anda kendi ülkesindeki su kaynaklarının %60 ını endüstriyel atıklarla zehirleyerek kaybetti ve bu suların şu anki teknolojiyle ucuza temizlenebilmesi mümkün değil.ve şu anda tıpkı türkiye deki gibi verimli tarım arazilerini endüstriyel fabrikaların yapımı için imara açarak tarım topraklarının %40 ını kaybetti.Bunun yanı sıra çin in hemen yanı başında dünyanın en büyük su ve tarım toprağı rezervine sahip 50 milyon nüfusa sahip avustralya kıtası var.ve 30 yıl içinde Çin dünyanın en büyük ve gelişmiş ordusunu kuracak ve bu doğum oranlarıyla batılıların Çin karşısında doğru düzgün bir ordu kurabilmesi mümkün değil. evet biz taa türkiye den bu gerçekleri görürken 1.5 milyarlık çin de bu gerçekleri görebilen kimse olmadığını mı sanıyorsunuz.Çin kendi topraklarını feda ederek Büyük bir savaşa hazırlanıyor.Avustralya ve Kanada büyük ihtimalle hedeflerinde.Önlerindeki tek engel ise USA ordusu.zira amerikan ordusu düserse kanada ve avustralya askerlerinin 1.5 milyarlık çin e karşı hiçbir şansı yok.çinliler sandığınız kadar aptal bir millet değil 10bin yıllık bir medeniyet ve ne kadar manyak ve çılgın planlar üretebileceklerini tahmin bile edemezsiniz
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar new york elektronik ürünlerin çöpe atılmasını yasakladı. Mağazalar topluyor orada çöpe atılacak telefonları vb. Bizdeki gibi sat ve unut yok.
Konuyla ilgilenenleri bloğuma bekliyorum yeniplan.wordpress.com
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selmand 4 yıl
hüzel birazda ülkemizdeki atıklara göz gezdirsek.
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R ART 4 yıl
Yazık.
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revelax 4 yıl
Elimizde sadece Dunya var ve gidecek baska yerimiz yok.Gel gorki tek barinagimizi kirletmekle kalmiyor kalici tahribatlar birakarak gunden gune yasanmaz hale getiriyoruz.Taki elimizde mahvedilmeyecek toprak kalana dek.
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9unkarekoku 4 yıl
Yazı dizisi çok güzel olmuş. Ama kenardaki reklam çoğu şeyi zaten açıklıyor; hadi ne duruyorsun tüketsene!

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yoksulseytan22 4 yıl
Dünyanın her tarafına nükleer bomba atsak bile yok olan bizler oluruz.
Yaşam bir yolunu bulup genişlemeye devam eder.
Radyasyonlu ve ağır zehir içeren bölgede yaşamını kurmuş organizmalar mevcut şu anda dünyada.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Tüketim çılgınlığı ve doğaya karşı işlenen bu suç elbet bir gün daha dünyayı yaşanmaz hal getirecek. Üretilen her ürün doğayı kirletiyor. Ne içilecek temiz bir su kalacak nede solunacak temiz bir hava kalacak.
Gereksiz harcamaları bırakın ve doğayı koruyun.
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saitcam 4 yıl
Duyarlı bir yazı gibi görünüyor ama önyargılarla ve hiç bir ciddi kanıt ortaya konmadan yazılmış. Yorumlar ise daha da önyargılı.
1.Bu çapta bir tesisin çevre kirliği yapacağı ortada ama çevre kirliliğinden hastalanan ve ölenler nerede?
Aşağıdaki maddeler de bazı yorumculara:
2.Bunun kapitalizmle ilgisi yok ki, bu sizin gibilerin zamanında çok savunduğu ve bir halt zannettiği Çin Sosyalizmiyle ilgili bir şey. Suçu hemen kapitalizme atmak için zaten sizin gibi türk solcusu olmak lazım.
3.Hiçbir ülke, bunu yapması için Çin'in kafasına silah dayamıyor. Çin ve çinliler büyük bir iştah ve açgözlülükle bunu yapıyor. Yoksa nüfus 97 binden 2,5 milyona göçle nasıl çıkıyor? Bu da mı kapitalist dış güçlerin oyunu?
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umut_baris 4 yıl saitcam
saitcam

Duyarlı bir yazı gibi görünüyor ama önyargılarla ve hiç bir ciddi kanıt ortaya konmadan yazılmış. Yorumlar ise daha da önyargılı.
1.Bu çapta bir tesisin çevre kirliği yapacağı ortada ama çevre kirliliğinden hastalanan ve ölenler nerede?
Aşağıdaki maddeler de bazı yorumculara:
2.Bunun kapitalizmle ilgisi yok ki, bu sizin gibilerin zamanında çok savunduğu ve bir halt zannettiği Çin Sosyalizmiyle ilgili bir şey. Suçu hemen kapitalizme atmak için zaten sizin gibi türk solcusu olmak lazım.
3.Hiçbir ülke, bunu yapması için Çin'in kafasına silah dayamıyor. Çin ve çinliler büyük bir iştah ve açgözlülükle bunu yapıyor. Yoksa nüfus 97 binden 2,5 milyona göçle nasıl çıkıyor? Bu da mı kapitalist dış güçlerin oyunu?

2.Bunun kapitalizmle ilgisi yok ki, bu sizin gibilerin zamanında çok savunduğu ve bir halt zannettiği Çin Sosyalizmiyle ilgili bir şey. Suçu hemen kapitalizme atmak için zaten sizin gibi türk solcusu olmak lazım.

Sen bence kitap oku biraz ya.

Şunun şurası 100-120 yıl geriye gitsek yeter ya.
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h0c@ 4 yıl
Valla roman okur gibi okuyoruz. Umarım en azından ülkemizde ki bilinç düzeyine bir nebze olsun katkıda bulunur bu yazı dizisi. Bu ve bunun gibi yazı dizilerinin devamını bekliyoruz. Teşekkürler.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Meselenin ağaç olmadığı milletin dalga geçtiği dış güçler iş başında idi.
Yoksa ağaç kesilmiş kesilmemiş kimsenin umrunda değil.
Bu ülkenin sadece adı var yönetimi başkalarında.
Nasıl arap ülkelerini karıştırıyorlar burada da aynı taktik.
Ucuz iş gücü,yani vicdansızlık heryerde.
Kapitalizm kısaca ana paranın tek kişide toplanması.
Bunun içinde birilerinin bedenleri telef edilmeli gerekli.
Bir keresin kuralsız,şartsız boyun eğen milletler felaketten kaçamaz.
Bu ülkedeki şu nükleer çöplük bir kurulsun o zaman yandık.
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ekrem71 4 yıl
Değerlendirmeleriniz için teşekkürler. İlk bölüm linkini haberin ilk cümlesine ekledik. Sizden gelen talepler ve katkılar ile yazı dizimizi şekillendirmeye çalışacağız.
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津波 4 yıl ekrem71
ekrem71

Değerlendirmeleriniz için teşekkürler. İlk bölüm linkini haberin ilk cümlesine ekledik. Sizden gelen talepler ve katkılar ile yazı dizimizi şekillendirmeye çalışacağız.

Aslında ilk bölümün sonuna ya da bölümlerin sonuna diğer bölümlerin linkleri de eklense hiç fena olmaz. Okuduktan sonra aramak zorunda kalınmaz, güzel bir seri okuma olur.
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