Teknolojik fener: Zyntony Torch

Yerleşim yerlerinden uzak noktalarda yapılan macera gezilerinde, kapmlarda ya da doğa afet durumlarında en önemli ihtiyaçların başında ayınlatma geliyor. Gece saatlerinde hayat kurtaran ışıklar, teknolojinin gelişmesiyle de oldukça ilginç bir yapıya bürünüyor.

Hayata geçebilmek adına Kickstarter'ı ziyaret eden en son projelerden olan Zyntony Torch, tam da bahsettiğimiz bu noktada yer alıyor. Özellikleriyle "teknolojik fener" olarak adlandırılabilen ürün, ilk olarak farklı renk seçenekleriyle hazırlamış suya ve darbelere dayanıklı alüminyum gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oldukça modern görünen ve rahatlıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturan Zyntony Torch, esas farkını ise teknik detaylarıyla ortaya koyuyor.

Zyntony Torch üzerinde 360 derece aydınlatma sağlayabilen 20 adet LED ışık taşıyor. Bu sayede 4000 lümen gücünde çevresel aydınlatma sağlayan cihaz, belirtildiği kadarıyla standart kamp fenerlerinde tam 10 kat daha parlak ışık verebiliyor. Bünyesinde yer alan 15,000 mAh gücündeki lityum-iyon bataryasıyla 45 gün boyunca (Gece belirli saat kullanımlarda) dayanabilen Zyntony Torch, standart USB portu üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor.

Tercih edilen LED birimlerinin parlaklığını 7 yıl boyunca koruyabildiği söylenen Zyntony Torch, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle akıllı telefonlara bağlanabiliyor ve alt tarafına konumlandırılan bağlantı bölümüyle farklı noktalara bağlanabiliyor. Gelişmiş fener ayrıca sadece belirli açılara ışık vermesi için de programlanabiliyor.

Kickstarter üzerinde 235,000$ hedef koyan ve şimdiye kadar 64,329$ toplamayı başaran Zyntony Torch, yapılacak en az 165$ bağış ile 2016 Şubat ayında (Şimdilik sadece Amerika) elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/zyntony/zyntony-torchtm-baddest-light-on-the-planet