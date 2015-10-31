Telefon fotoğrafçılığı için yeni teknolojiler yolda

İnanılmaz incelen gövdelerine rağmen günümüz akıllı telefonları birçok fotoğraf makinesiyle baş edebilecek kadar iyi fotoğraf kalitesi ortaya koyuyor. Utah Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği profesörü Rajesh Menon'un ise bu süreci daha iyi hale getirebilecek önemli bir çözümü bulunuyor.

Günümüzde bazı modeller hariç birçok fotoğraf makinesi Bayer filtresi kullanıyor. Bu filtre sensör üzerine yerleştiriliyor ve kırmızı, mavi ve yeşil renklerden oluşan mozaik yapısıyla ışığı filtreleyerek sensöre iletiyor. Ancak bu teknolojide yeşil ve mavi ışığın %25'i, mavi ışığın ise %50'si kayıt altına alınabiliyor. Bu da verimsiz bir durum oluşturarak ışığın hatırı sayılır kısmının kaybedilmesi anlamına geliyor.

Rajesh Menon'un özellikle akıllı cep telefonları için geliştirdiği ancak normal dijital fotoğraf makinelerine de uyarlanabileceği belirtilen teknolojisi ise, Bayer'e alternatif olarak "şeffaf" filtre kullanıma dayanıyor. Şeffaf filtre, objektiften giren ışığı rakiplerinden tam 3 kat daha fazla oranda sensöre aktarabiliyor.

İnsan saçından 100 kat daha ince olduğu belirtilen filtre, yine şeffaf yapısı sayesinde sensöre daha fazla renk kodu ya da diğer bir deyişe renk bilgisi aktarabiliyor. Sonuç olarak da çekilen fotoğraflar daha aydınlık çıkıyor, renkler çok daha gerçeğe yakın yansıtılıyor ve özellikle düşük ışıklı ortamlarda neredeyse hiç dijital kumlama oluşmuyor. Günümüz akıllı telefonlarının en çok zorlandığı kısmın gece çekimleri olduğu göz önüne alındığı zaman da şeffaf filtrenin bu özelliği büyük önem taşıyor.

Geliştirdiği şeffaf filtre teknolojisini önümüzdeki üç yıl içerisinde ticari hale getirmeyi hedefleyen Rajesh Menon, aynı zamanda ticari bazı alanlara da gözünü dikiyor. Teknolojinin robotların, drone modellerinin, güvenlik kameralarının hatta otomobil modellerinin düşük ışıkta daha iyi görebilmesi için kullanılabileceği belirtiliyor.

http://unews.utah.edu/bright-idea-for-lowlight-photography/