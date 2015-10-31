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Telefon fotoğrafçılığı için yeni teknolojiler yolda

Artık her zaman yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlarımız, kompakt fotoğraf makinesi pazarını bitirecek kadar iyi fotoğraflar çekebiliyorlar. Ancak teknoloji gelişiyor ve daha iyileri de geliyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Telefon fotoğrafçılığı için yeni teknolojiler yolda

İnanılmaz incelen gövdelerine rağmen günümüz akıllı telefonları birçok fotoğraf makinesiyle baş edebilecek kadar iyi fotoğraf kalitesi ortaya koyuyor. Utah Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği profesörü Rajesh Menon'un ise bu süreci daha iyi hale getirebilecek önemli bir çözümü bulunuyor.
Günümüzde bazı modeller hariç birçok fotoğraf makinesi Bayer filtresi kullanıyor. Bu filtre sensör üzerine yerleştiriliyor ve kırmızı, mavi ve yeşil renklerden oluşan mozaik yapısıyla ışığı filtreleyerek sensöre iletiyor. Ancak bu teknolojide yeşil ve mavi ışığın %25'i, mavi ışığın ise %50'si kayıt altına alınabiliyor. Bu da verimsiz bir durum oluşturarak ışığın hatırı sayılır kısmının kaybedilmesi anlamına geliyor.
Rajesh Menon'un özellikle akıllı cep telefonları için geliştirdiği ancak normal dijital fotoğraf makinelerine de uyarlanabileceği belirtilen teknolojisi ise, Bayer'e alternatif olarak "şeffaf" filtre kullanıma dayanıyor. Şeffaf filtre, objektiften giren ışığı rakiplerinden tam 3 kat daha fazla oranda sensöre aktarabiliyor.
İnsan saçından 100 kat daha ince olduğu belirtilen filtre, yine şeffaf yapısı sayesinde sensöre daha fazla renk kodu ya da diğer bir deyişe renk bilgisi aktarabiliyor. Sonuç olarak da çekilen fotoğraflar daha aydınlık çıkıyor, renkler çok daha gerçeğe yakın yansıtılıyor ve özellikle düşük ışıklı ortamlarda neredeyse hiç dijital kumlama oluşmuyor. Günümüz akıllı telefonlarının en çok zorlandığı kısmın gece çekimleri olduğu göz önüne alındığı zaman da şeffaf filtrenin bu özelliği büyük önem taşıyor.
Geliştirdiği şeffaf filtre teknolojisini önümüzdeki üç yıl içerisinde ticari hale getirmeyi hedefleyen Rajesh Menon, aynı zamanda ticari bazı alanlara da gözünü dikiyor. Teknolojinin robotların, drone modellerinin, güvenlik kameralarının hatta otomobil modellerinin düşük ışıkta daha iyi görebilmesi için kullanılabileceği belirtiliyor.
Telefon fotoğrafçılığı için yeni teknolojiler yolda
 

http://unews.utah.edu/bright-idea-for-lowlight-photography/ Yorum Yaz
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hasanandnexus 3 yıl en beğenilen
Hep böyle diyorlar sonra fıs çıkıyor.
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım zaten yeterince iyiler şuanda ama her zaman daha iyisi olsun....
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Patren 3 yıl
bu cep telefonu kameraları çok yavaş gelişiyor pilden sonra 2ci en yavaş gelişen teknoloji
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Umutcan 3 yıl
Isocell dendi, arka aydınlatma dendi, yok. Yine noise yine noise. Büyük sensörün yerini hiçbirşey tutmuyor, büyük sensör de malesef yeni nesil ince telefonlara uygun değil.
Telefonlarda da en azından iso 200-400'e kadar noise olmamalı. Daha sonra ise noise faktörünü tamamen yokeden bir teknoloji geliştirmeleri lazım, telefonlarda incelikten dolayı
mümkün olmaz belki ama en azından başlangıç olarak dslr'lar için çıksa kafi.
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arel.gr 3 yıl
tuketim daralirken sektorler kuculuyor
telefona entegre fotomakineleri zaten yeterince tatminkar
bu calismaya kim harcama yapacakki......
iyilestirmeden ne kadar zamanda kazanc sagliyacak.
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Qonrul 3 yıl
Bi umut bekliyoz bakalım
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Guest-B9BB7180A 3 yıl
Hindistan ve logaritma. Emperyalist güç.
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hasanandnexus 3 yıl en beğenilen
Hep böyle diyorlar sonra fıs çıkıyor.
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