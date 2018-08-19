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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefon kredi vadelerinin 6 ayla sınırlanması satın alım tercihinizi etkiler mi? [Anket#21]

BDDK, cep telefonu alımlarının tüketici kredisi kullanılarak yapılması durumunda vade sayısını 6 ay ile sınırlamak istiyor. Peki yürürlüğe girmesi beklenen bu uygulama telefon alımınızı etkiler mi?
9 ay
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55
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını duyurmasından sonra ilk hamle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan ( BDDK) gelmişti. Öyle ki daha önce bir yönetmelik taslağı yayımlayarak, cep telefonu ve tablet satın alımının tüketici kredisi kullanılarak yapılmasındaki taksit sayısını 12 ay ile sınırlanacağını açıklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bu kez süreyi 6 ay ile kısıtlamak için yeni bir taslak hazırladı. Böylelikle %80'i dışarıdan ithal edilen cep telefon satışlarının düşmesi ve tüketicinin yerel alternatiflere yönelmesi amaçlanıyor.
1 Eylül'den itibaren uygulamaya girmesi beklenen yönetmelikle birlikte cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı geçemeyecek. Uygulamanın Eylül ayında yürürlüğe girmesi durumunda, vade süresini uzun tutarak akıllı telefon almak isteyenlerin önünde iki hafta gibi bir süre bulunuyor olacak. Bu tarihten itibaren banka kredisi kullanarak veya GSM operatörlerinden kontratlı telefon almak isteyen vatandaşlar ise en fazla 6 aya kadar taksitle cep telefonu alabilecek. 
Not: BDDK'nın almış olduğu karar, henüz taslak aşamasındadır. Sürecin kesin karara bağlanması için Eylül ayı işaret ediliyor ancak resmi mercilerden kesin bir bilgi paylaşılmadı. 
Peki ya BDDK'nın vade sayısını 6'ya düşürmesi ihtimali telefon alımınızı etkiler mi?
Telefon kredisi vadelerinin 6 ay ile sınırlanması, satın alım tercihinizi etkiler mi? Oy Ver 1499 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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aybey 9 ay en beğenilen
Cari açığın cep telefonu ve bilgisayar, televizyon gibi ürünlerden dolayı arttığını söylemek; Türk toplumunu kandırmak demektir.
Başta enerji olmak üzere, son 17 yıl içinde alınan yanlış kararlar ve Turgut özal ile bilerek atıl duruma düşürülüp, zarar etmesi için teknolojik yenileme yapılmayan KİT'lerin, devleti zarara uğrattığı yünündeki aldatmacası ile toplumun gözünden düşürülerek, derhal elden -haraç mezat- çıkarılması ile özel sektörün aramalı ve ham madde ihtiyacı yurt içi kaynaklarca karşılanamadı. Turgut Özal ile başlayıp Derviş ile güçlenip akp ile şahlanan piyasanın dolarizasyonu ise cari açığın gereksizce yükselmesine neden oldu...
Yani şu an Türkiye'de elektronik ürün ithalatı yasaklansa dahi cari açığımızı kapatmaz…
Düşünmeden yaşarsanız sürünün bir parçası olursunuz...
Cari açığın cep telefonu ve bilgisayar, televizyon gibi ürünlerden dolayı arttığını söylemek; Türk toplumunu kandırmak demektir.Başta enerji olmak üzere, ...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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gopgop 9 ay
Bir urun icin kredi cekmeyi toptan kaldirsinlar ozellikle elektronik magazalarda kredi kullanimini yasaklasinlar millet hic odemeyecekmis gibi cilginca kredi cekiyor 5 dk icinde
tum elektronikte maksimum 3 taksit olsun
bilgisayar olursa 6 olacak mantigida yanlis bilgisayar uzaydan mı geliyor ? O da dolarla euro ile ulkeye girmiyor mu ? Madem bir şeyleri kisiyorsunuz adam gibi kısın laf olsun diye yasa cikarmislar. Hic bir seyi cozmeyecegi gibi ortalik corba oldu
elektronik 3, bilgisayar 6, telefona taksit yok ama kredi cekersen 6 gordugum en sacma yasa

Bu ne böyle telefona taksit yok diyorsun ama insanlari krediye yonlendirip bankaya faiz kazandiriyorsun vs
Bir urun icin kredi cekmeyi toptan kaldirsinlar ozellikle elektronik magazalarda kredi kullanimini yasaklasinlar millet hic odemeyecekmis gibi cilginca kredi ce...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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mementopolis 9 ay
Dh’nın bu tür anketler için kullanıcıya Para veya kupon vs. vermesi gerekiyor.

Ayrıca edindiği bu bilgileri kiminle paylaştığı açıklanmamış.
Dh’nın bu tür anketler için kullanıcıya Para veya kupon vs. vermesi gerekiyor.Ayrıca edindiği bu bilgileri kiminle paylaştığı açıklanmamış.
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Redunay 9 ay
Etkilemez krediyle taksitle işim olmaz param varsa alırım yoksa almam.
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haylaz__ 9 ay

Sıfır taksit Varken satışlar yine artış eğiliminde biz yeterki almak isteyelim bir şekilde yolunu buluruz
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SiEnEs 9 ay
olması gereken oldu.
bana göre taksit saçmalığı kalkmalı ve sadece telefonlarda değil, bütün elektronik aletlerde peşin olmalıdır.
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Adventure. 9 ay
Bu yöntemler hepsi faso fiso önce olaya komple bakacaksın.
Gerek TV gerek cep telefonu olsun hepsine fiyatları kadar vergi ekle sonrada biz bunların alımını birşekilde engelleyelim diye çeşitli kısıtlamalar getir.
Sen önce koyduğun hayvani vergileri bir kaldır zaten insanlar hangi ürün olursa olsun alırlar. Cep telefonu yada bir TV yada bilgisayar lüks değildir ülkemizde vergiler yüzünden böyle bir durum sozkonusu.
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fractal design 9 ay
Maaşının yarısından fazlasını telefona yatıran kişinin psikolojik desteğe ihtiyacı vardır.
Yapılan uygulamayı da uygun buluyorum. 1600TL maaşla çalışp iphone taşıyan gençlerin başta kendine sonra ailesine ve ülkesine hayrı olmayacağını düşünüyorum. Bir kere kendi emeğine değer vermiyor demektir. Ekonomik düşünmüyor demektir.
Buyrun Amerikalılara sormuşlar iphone 5000$ olsa alır mısınız diye. İbret alınması gereken bir video.

Telefon için alışveriş kredilerinin tamamen kaldırılması lazım.
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Extreme Victory 9 ay
Beni etkilemez, Çünkü hep 1000 liralık telefon alıyorum.
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210507 9 ay
Biz bu oyunu bozarız domalır yine alırız:))
Bir atasözü derki ; Deve dikildiği insan ...ikildiği yere gidermiş;))
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k2fg9 9 ay
Oh be fakirlerle zenginler şöyle bir ayrılsın. Görelim kim fakir kim zengin.
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TIGERSHARK 9 ay
Bende biriktirip alanlardanım
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kajmeran89 9 ay
Çok yerinde bir karar olmuş 6 taksitte aldığı telefonu sıkışmadan ödeyemeyen varsa bir zahmet o kadar pahalısını almasın da daha bütçesine uygun bir şey alsın tüketim çılgınlığının önüne bir nebze geçerler umarım adamın cebinde para yok hattında konuşma, internet paketi yok en pahalı telefonu kullanıyor tamamen gösteriş için
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