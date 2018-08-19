Telefon kredi vadelerinin 6 ayla sınırlanması satın alım tercihinizi etkiler mi? [Anket#21]

Teknoloji Editörü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını duyurmasından sonra ilk hamle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan ( BDDK) gelmişti. Öyle ki daha önce bir yönetmelik taslağı yayımlayarak, cep telefonu ve tablet satın alımının tüketici kredisi kullanılarak yapılmasındaki taksit sayısını 12 ay ile sınırlanacağını açıklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bu kez süreyi 6 ay ile kısıtlamak için yeni bir taslak hazırladı. Böylelikle %80'i dışarıdan ithal edilen cep telefon satışlarının düşmesi ve tüketicinin yerel alternatiflere yönelmesi amaçlanıyor.
1 Eylül'den itibaren uygulamaya girmesi beklenen yönetmelikle birlikte cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı geçemeyecek. Uygulamanın Eylül ayında yürürlüğe girmesi durumunda, vade süresini uzun tutarak akıllı telefon almak isteyenlerin önünde iki hafta gibi bir süre bulunuyor olacak. Bu tarihten itibaren banka kredisi kullanarak veya GSM operatörlerinden kontratlı telefon almak isteyen vatandaşlar ise en fazla 6 aya kadar taksitle cep telefonu alabilecek.
Not: BDDK'nın almış olduğu karar, henüz taslak aşamasındadır. Sürecin kesin karara bağlanması için Eylül ayı işaret ediliyor ancak resmi mercilerden kesin bir bilgi paylaşılmadı.
Peki ya BDDK'nın vade sayısını 6'ya düşürmesi ihtimali telefon alımınızı etkiler mi?
Telefon kredisi vadelerinin 6 ay ile sınırlanması, satın alım tercihinizi etkiler mi? Oy Ver 1499 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Başta enerji olmak üzere, son 17 yıl içinde alınan yanlış kararlar ve Turgut özal ile bilerek atıl duruma düşürülüp, zarar etmesi için teknolojik yenileme yapılmayan KİT'lerin, devleti zarara uğrattığı yünündeki aldatmacası ile toplumun gözünden düşürülerek, derhal elden -haraç mezat- çıkarılması ile özel sektörün aramalı ve ham madde ihtiyacı yurt içi kaynaklarca karşılanamadı. Turgut Özal ile başlayıp Derviş ile güçlenip akp ile şahlanan piyasanın dolarizasyonu ise cari açığın gereksizce yükselmesine neden oldu...
Yani şu an Türkiye'de elektronik ürün ithalatı yasaklansa dahi cari açığımızı kapatmaz…
Düşünmeden yaşarsanız sürünün bir parçası olursunuz...
tum elektronikte maksimum 3 taksit olsun
bilgisayar olursa 6 olacak mantigida yanlis bilgisayar uzaydan mı geliyor ? O da dolarla euro ile ulkeye girmiyor mu ? Madem bir şeyleri kisiyorsunuz adam gibi kısın laf olsun diye yasa cikarmislar. Hic bir seyi cozmeyecegi gibi ortalik corba oldu
elektronik 3, bilgisayar 6, telefona taksit yok ama kredi cekersen 6 gordugum en sacma yasa
Bu ne böyle telefona taksit yok diyorsun ama insanlari krediye yonlendirip bankaya faiz kazandiriyorsun vs
Ayrıca edindiği bu bilgileri kiminle paylaştığı açıklanmamış.