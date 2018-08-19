Telefon kredi vadelerinin 6 ayla sınırlanması satın alım tercihinizi etkiler mi? [Anket#21]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını duyurmasından sonra ilk hamle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan ( BDDK) gelmişti. Öyle ki daha önce bir yönetmelik taslağı yayımlayarak, cep telefonu ve tablet satın alımının tüketici kredisi kullanılarak yapılmasındaki taksit sayısını 12 ay ile sınırlanacağını açıklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bu kez süreyi 6 ay ile kısıtlamak için yeni bir taslak hazırladı. Böylelikle %80'i dışarıdan ithal edilen cep telefon satışlarının düşmesi ve tüketicinin yerel alternatiflere yönelmesi amaçlanıyor.

1 Eylül'den itibaren uygulamaya girmesi beklenen yönetmelikle birlikte cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı geçemeyecek. Uygulamanın Eylül ayında yürürlüğe girmesi durumunda, vade süresini uzun tutarak akıllı telefon almak isteyenlerin önünde iki hafta gibi bir süre bulunuyor olacak. Bu tarihten itibaren banka kredisi kullanarak veya GSM operatörlerinden kontratlı telefon almak isteyen vatandaşlar ise en fazla 6 aya kadar taksitle cep telefonu alabilecek.

Not: BDDK'nın almış olduğu karar, henüz taslak aşamasındadır. Sürecin kesin karara bağlanması için Eylül ayı işaret ediliyor ancak resmi mercilerden kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Peki ya BDDK'nın vade sayısını 6'ya düşürmesi ihtimali telefon alımınızı etkiler mi?

Telefon kredisi vadelerinin 6 ay ile sınırlanması, satın alım tercihinizi etkiler mi? Evet, telefon satın alırken zorlanırım Hayır, beni etkilemez Oy Ver 1499 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Telefon kredisi vadelerinin 6 ay ile sınırlanması, satın alım tercihinizi etkiler mi? Evet, telefon satın alırken zorlanırım Hayır, beni etkilemez Anket Sonlandı 1499 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Telefon kredisi vadelerinin 6 ay ile sınırlanması, satın alım tercihinizi etkiler mi? 65% Evet, telefon satın alırken zorlanırım 981 oy 35% Hayır, beni etkilemez 518 oy 1499 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön