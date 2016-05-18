Telefon pazarının yeni oyuncusu TP-LINK Neffos C5 Türkiye’de

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Akıllı telefon pazarının yeni oyuncusu TP-LINK’in merakla beklenen ilk modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Neffos C5 model akıllı telefon, kolay kullanım özellikleri, çift SIM kart desteği ve uygun fiyatı ile telefon pazarına yeni bir soluk getirecek.

“Eğlenceye hazır mısın?” sloganıyla satışa sunulan Neffos C5, kullanıcılara farklı bir telefon deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Dört çekirdekli, 64 bit işlemciye sahip olan telefon, 4G LTE teknolojisini destekliyor. Birden fazla uygulama arasında kusursuz geçiş yapmayı; dosyaları, fotoğrafları rahatlıkla depolamayı sağlayangüçlü belleği (2GB RAM-16GB ROM kapasiteli); ayrıca SD kart desteği (32GB’a kadar)olan Neffos C5, 5 inç’lik HD IPS ekrana sahip. Daha parlak, daha keskin, daha belirgin renkler sunan telefon ile mükemmel görüntü deneyimi yaşanıyor.

Çift SIM kart ve çift bekleme özellikli Neffos C5, iş ve kişisel telefon numaralarını ayrı tutma, aynı anda farklı mobil paketlere abone olma gibi konularda kullanıcılara özgürlük sağlıyor.

Android 5.1 işletim sistemine sahip olan Neffos C5, kullanımı kolaylaştıran ve kişiselleştiren ara yüzü ile farklı bir mobil deneyim sunuyor. Akıllı Ekran Görüntüsü özelliği sayesinde birden fazla ekran görüntüsü yakalamak ve geniş, uzun bir ekran görüntüsü kaydetmek mümkün oluyor. Ayrıca çekilen fotoğraflara şekiller (kalp, çiçek, daire vb serbest şekil) çizme özelliği ile istenen fotoğraflar çok daha kişisel ve sevimli hale getirilebiliyor.

Karanlıkta bile çekim yapabilen güçlü kameralar

8M piksel arka, 5M piksel ön kamerası olan Neffos C5, geniş açılı lensi sayesinde özçekimlerde (selfie) çok daha fazla kişiyi kadraja alabiliyor. Arka tarafta yer alan çift LED flaşı sayesinde güneş battıktan sonra da yüksek kalitede fotoğraflar çekilebiliyor. Akıllı Mod özelliği sayesinde 8 farklı görüntü tipi için (İnsan, Manzara, Gece, vb) renk, parlaklık ve zıtlık ayarları otomatik olarak yapılabiliyor.

Ayrıca 30 farklı filtre ile sanatsal fotoğraflar çekmek de mümkün. Jest ve gülümseme yakalama, güzelleştirme, zafer (V) hareketi gibi modları sayesinde fotoğraf çekmeyi daha eğlenceli hale getiren Neffos C5, pil koruyucu, temizleyici, uygulama yöneticisi, veri kullanım denetçisi gibi telefonun sorunsuz çalışmasını sağlayan pek çok sistem özelliği ile birlikte geliyor.

Tüm bu özelliklerine karşın uygun fiyatıyla telefon pazarında yerini alan Neffos C5, öncelikle Hepsiburada, Hızlıal, İstanbul Bilişim ve Webdenal gibi online mağazalarda KDV dahil 699 TL fiyata satışa sunuldu.

Neffos C5 Özellik Listesi:

5.0 inç IPS HD ekran, 1280x720 piksel ekran çözünürlüğü

MTK MT6735 4 çekirdekli Aortex-A53 1.3GHz işlemci ve ARM Mali-T720 GPU

16GB dahili hafıza ve 2GB RAM

32GB'a kadar microSD bellek kartı yuvası

5 megapiksel ön, 8 megapiksel arka kamera

Cat 4 modem ile 150Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızı

Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, çift sim kart

2200mAh kapasiteli batarya

Android 5.1 işletim sistemi

144mm uzunluk, 72mm genişlik, 8.8mm kalınlık ve 141g ağırlık

İnci beyazı ve koyu gri renk seçenekleri