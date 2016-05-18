Telefon pazarının yeni oyuncusu TP-LINK Neffos C5 Türkiye’de

Karanlıkta bile çekim yapabilen güçlü kameralar
8M piksel arka, 5M piksel ön kamerası olan Neffos C5, geniş açılı lensi sayesinde özçekimlerde (selfie) çok daha fazla kişiyi kadraja alabiliyor. Arka tarafta yer alan çift LED flaşı sayesinde güneş battıktan sonra da yüksek kalitede fotoğraflar çekilebiliyor. Akıllı Mod özelliği sayesinde 8 farklı görüntü tipi için (İnsan, Manzara, Gece, vb) renk, parlaklık ve zıtlık ayarları otomatik olarak yapılabiliyor.
Ayrıca 30 farklı filtre ile sanatsal fotoğraflar çekmek de mümkün. Jest ve gülümseme yakalama, güzelleştirme, zafer (V) hareketi gibi modları sayesinde fotoğraf çekmeyi daha eğlenceli hale getiren Neffos C5, pil koruyucu, temizleyici, uygulama yöneticisi, veri kullanım denetçisi gibi telefonun sorunsuz çalışmasını sağlayan pek çok sistem özelliği ile birlikte geliyor.
Tüm bu özelliklerine karşın uygun fiyatıyla telefon pazarında yerini alan Neffos C5, öncelikle Hepsiburada, Hızlıal, İstanbul Bilişim ve Webdenal gibi online mağazalarda KDV dahil 699 TL fiyata satışa sunuldu.
Neffos C5 Özellik Listesi:
- 5.0 inç IPS HD ekran, 1280x720 piksel ekran çözünürlüğü
- MTK MT6735 4 çekirdekli Aortex-A53 1.3GHz işlemci ve ARM Mali-T720 GPU
- 16GB dahili hafıza ve 2GB RAM
- 32GB'a kadar microSD bellek kartı yuvası
- 5 megapiksel ön, 8 megapiksel arka kamera
- Cat 4 modem ile 150Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızı
- Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, çift sim kart
- 2200mAh kapasiteli batarya
- Android 5.1 işletim sistemi
- 144mm uzunluk, 72mm genişlik, 8.8mm kalınlık ve 141g ağırlık
- İnci beyazı ve koyu gri renk seçenekleri
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Vallaha buradaki editorlerin seviyesi iyice yerlerde
Bu ifadeyi artik Bim in Aktuel brosurlerinde gormek bile mumkun degilken Dh de anasayfa haberi boyleyse buralar bitmis demektir