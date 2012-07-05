Telefonica'dan Microsoft, Google, Facebook ve RIM'le yeni ödeme sistemi için dev anlaşma

Dünyanın en büyük 6.servis sağlayıcısı ve Avrupa’nın önemli operatörü O2’nin arkasındaki isim olan Telefonica, teknoloji dünyasının dört büyük ismi Facebook, Google, Microsoft ve RIM ile birlikte mobil ödeme sistemi üzerine anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşma ile Telefonica aboneleri; cep telefonları ve akıllı telefonları ile aldıkları her türlü içeriğin tutarı, faturalı hat kullanıyorsalar faturalarına yansıyacak ya da faturasız hat kullanmaları durumunda bakiyelerinden düşecek. Kısacası yapılan anlaşma ile içerik satışı esnasında kullanıcılar kredi kartları ile uğraşmak zorunda kalmayacak.

Teknoloji devleriyle yapılan anlaşmanın ayrıntıları şöyle;

Facebook: Kullanıcılar, Facebook üzerinden alacakları sanal içeriklerin ödemesini Telefonica’nın ödeme sistemlerine yansıtabilecekler.

Kullanıcılar, Facebook üzerinden alacakları sanal içeriklerin ödemesini Telefonica’nın ödeme sistemlerine yansıtabilecekler. Google: Android kullanıcıları, Google Play Store üzerinden yapacakları alışverişlerde ödemeleri Telefonica üzerinden yapabilecekler. Ayrıca anlaşma çerçevesinde, çeşitli bölgelerde Telefonica, bağımsız operatör kanalı ya da mağaza içerisinde mağaza kurma hakkını da elinde bulunduracak.

Android kullanıcıları, Google Play Store üzerinden yapacakları alışverişlerde ödemeleri Telefonica üzerinden yapabilecekler. Ayrıca anlaşma çerçevesinde, çeşitli bölgelerde Telefonica, bağımsız operatör kanalı ya da mağaza içerisinde mağaza kurma hakkını da elinde bulunduracak. Microsoft: Windows Phone kullanıcıları, Windows Phone Marketplace üzerinden alacakları içeriklerin ödemelerini faturalarına ya da bakiyelerine yansıtabilecekler. Ayrıca Telefonica, çeşitli bölgelerde kendine özel mağaza içerisinde mağaza kurabilecek.

Windows Phone kullanıcıları, Windows Phone Marketplace üzerinden alacakları içeriklerin ödemelerini faturalarına ya da bakiyelerine yansıtabilecekler. Ayrıca Telefonica, çeşitli bölgelerde kendine özel mağaza içerisinde mağaza kurabilecek. RIM: Google Play Store ve Windows Phone Marketplace’de olduğu gibi Blackberry kullanıcıları da Blackberry App World’den yaptıkları alışverişlerin ödemesini Telefonica kanalı üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Telefonica Digital’ın tepe yöneticisi Matthew Key, yeni sistemin mobil ticaret pazarının çok önemli bir parçası olacağına inandıklarına söylerken; Facebook’un ilişkilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dan Rose Telefonica ile çalışarak, kullanıcılarına daha kolay alım işlemi ve geliştiricilere farklı bir ödeme seçeneği sunmaktan çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Microsoft’tan Tony Mestres ise Telefonica Digital ile hayata geçirecekleri yeni sistemin, Windows Phone Marketplace’de sundukları uygulamaların sayısının artmasında önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.





<a href="http://pressoffice.telefonica.com/documentos/nprensa/Direct_to_Bill_FINAL.pdf"> Telefonica </a>