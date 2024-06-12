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    Anlık Bildirim

    Apple, Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

    Apple’ın hisseleri şirket, üretken yapay zeka stratejisini açıklamasının ardından yükselişe geçti. Bu sayede Apple, Microsoft'u geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.
    Apple, Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, üretken yapay zeka stratejisini ortaya koyan etkinliğin ardından hisselerinde ciddi bir yükseliş gördü. Bu yükselişin ardından Apple, 12 Haziran Çarşamba günü Microsoft'u zirveden indirerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple, özellikle yapay zeka trendinde sessiz kalması nedeniyle rakiplerinin yükselişine ayak uyduramamıştı.

    Apple, yeniden zirvede

    Apple’ın hisseleri bugün yaklaşık olarak yüzde 4 artarak 215,18 dolara yükseldi. Son beş gündeki artış ise yüzde 10’u buldu. Microsoft’un hisseleri ise son beş günde yüzde 3,3 artarak 437 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü.

    Apple, hisselerinde yaşadığı yükselişin ardından bu içerik yazıldığı sırada 3,3 trilyon dolar değere ulaştı. Microsoft ise 3,25 trilyon dolar piyasa değeri ile rakibinin hemen arkasında. Microsoft, Apple’ı bu yılın ocak ayında geçmeyi başarmıştı. Apple zaman zaman yapay zekanın parıldayan firması Nvidia’nın da gerisine düşerek üçüncülüğü görmüştü.

    Apple, Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan WWDC sonrasında birçok analist, iPhone satışlarının yükseleceğini, üretken yapay zeka ile yeni iPhone modellerine geçişin güçlü seyredeceğini söylemişti. Bu beklenti neticesinde Apple’ın hisseleri tüm zamanların zirvesini gördü.

    Apple’ın bu yükselişi uzun vadeli veya kalıcı olur mu bilinmez ancak gerçek bir durum var: Apple, gerçekten de üretken yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde. Bu, Microsoft destekli OpenAI ile yapılan işbirliği ile netleşiyor. Apple ayrıca Google’ın Gemini’si gibi diğer dil modellerini de desteklemeyi planlıyor.

    Apple’ın hisseleri yıl başından beri yüzde 16 artarken Microsoft’un hisseleri yüzde 18 seviyesinde artış yaşadı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisseleri ise yüzde 28 oranında yükseldi. Geçtiğimiz hafta Apple'ın piyasa değerini kısa süreliğine geçen yapay zeka Nvidia ise yıl başından bu yana yüzde 150’den fazla artış gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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