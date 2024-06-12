Apple, Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple, yeniden zirvede
Apple’ın hisseleri bugün yaklaşık olarak yüzde 4 artarak 215,18 dolara yükseldi. Son beş gündeki artış ise yüzde 10’u buldu. Microsoft’un hisseleri ise son beş günde yüzde 3,3 artarak 437 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü.
Apple, hisselerinde yaşadığı yükselişin ardından bu içerik yazıldığı sırada 3,3 trilyon dolar değere ulaştı. Microsoft ise 3,25 trilyon dolar piyasa değeri ile rakibinin hemen arkasında. Microsoft, Apple’ı bu yılın ocak ayında geçmeyi başarmıştı. Apple zaman zaman yapay zekanın parıldayan firması Nvidia’nın da gerisine düşerek üçüncülüğü görmüştü.
Apple’ın bu yükselişi uzun vadeli veya kalıcı olur mu bilinmez ancak gerçek bir durum var: Apple, gerçekten de üretken yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde. Bu, Microsoft destekli OpenAI ile yapılan işbirliği ile netleşiyor. Apple ayrıca Google’ın Gemini’si gibi diğer dil modellerini de desteklemeyi planlıyor.
Apple’ın hisseleri yıl başından beri yüzde 16 artarken Microsoft’un hisseleri yüzde 18 seviyesinde artış yaşadı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisseleri ise yüzde 28 oranında yükseldi. Geçtiğimiz hafta Apple'ın piyasa değerini kısa süreliğine geçen yapay zeka Nvidia ise yıl başından bu yana yüzde 150’den fazla artış gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.