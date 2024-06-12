Apple, Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

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Tam Boyutta Gör Apple, üretken yapay zeka stratejisini ortaya koyan etkinliğin ardından hisselerinde ciddi bir yükseliş gördü. Bu yükselişin ardından Apple, 12 Haziran Çarşamba günü Microsoft'u zirveden indirerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple, özellikle yapay zeka trendinde sessiz kalması nedeniyle rakiplerinin yükselişine ayak uyduramamıştı.

Apple, yeniden zirvede

Apple’ın hisseleri bugün yaklaşık olarak yüzde 4 artarak 215,18 dolara yükseldi. Son beş gündeki artış ise yüzde 10’u buldu. Microsoft’un hisseleri ise son beş günde yüzde 3,3 artarak 437 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Apple, hisselerinde yaşadığı yükselişin ardından bu içerik yazıldığı sırada 3,3 trilyon dolar değere ulaştı. Microsoft ise 3,25 trilyon dolar piyasa değeri ile rakibinin hemen arkasında. Microsoft, Apple’ı bu yılın ocak ayında geçmeyi başarmıştı. Apple zaman zaman yapay zekanın parıldayan firması Nvidia’nın da gerisine düşerek üçüncülüğü görmüştü.

Tam Boyutta Gör Öte yandan WWDC sonrasında birçok analist, iPhone satışlarının yükseleceğini, üretken yapay zeka ile yeni iPhone modellerine geçişin güçlü seyredeceğini söylemişti. Bu beklenti neticesinde Apple’ın hisseleri tüm zamanların zirvesini gördü.

Apple hisseleri yapay zeka tanıtımının ardından rekor kırdı 7 sa. önce eklendi

Apple’ın bu yükselişi uzun vadeli veya kalıcı olur mu bilinmez ancak gerçek bir durum var: Apple, gerçekten de üretken yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde. Bu, Microsoft destekli OpenAI ile yapılan işbirliği ile netleşiyor. Apple ayrıca Google’ın Gemini’si gibi diğer dil modellerini de desteklemeyi planlıyor.

Apple’ın hisseleri yıl başından beri yüzde 16 artarken Microsoft’un hisseleri yüzde 18 seviyesinde artış yaşadı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisseleri ise yüzde 28 oranında yükseldi. Geçtiğimiz hafta Apple'ın piyasa değerini kısa süreliğine geçen yapay zeka Nvidia ise yıl başından bu yana yüzde 150’den fazla artış gösterdi.

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Apple, Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu