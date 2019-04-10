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Telefonlarımıza eski uygulamalar indiriyoruz ama oyunların yenilerini seviyoruz

Uygulama mağazalarında en çok indirilen oyunlar ve uygulamalar üzerine inceleme yapıldığında kullanıcıların eski uygulamaları fakat yeni oyunları tercih ettiği ortaya çıktı.
1 ay
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7
iPhone
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Mobil uygulama mağazalarında en çok indirilenler incelendiğinde açıkça ortaya çıktığı üzere kullanıcılar olarak en çok güvendiğimiz, köklü uygulamaları indiriyoruz. En çok indirilen bu uygulamalar, ortalama olarak 5 yaşında.
Apple App Store dâhilindeki Top 30 uygulama, ortalama olarak 5 yıldır yayında. Bu değer, 2014’te sadece 2 yıl ortalamasındaydı. Bu durum sadece Apple ekosistemi değil, Android için de geçerli. Google Play Store içerisindeki Top 30 uygulamanın ortalaması 4 yıl civarında. Bu platformda ise 2014 yılında ortalama 18 aydı. Bunlardan anlaşılacağı üzere kullanıcılar akıllı telefonlarına uzun süredir kullandıkları, bildikleri ve kendini kanıtlamış uygulamaları yüklemeyi tercih ediyor.
Aynı trend oyunlara uygulanmaya çalışıldığında sistem tamamen çöküyor. Oyunlar kategorisinde en çok indirilenlere bakıldığında %85’in 2 yıldan daha kısa süredir mağazada yer aldığını görüyoruz.

https://medium.com/@efeng/a-stats-based-look-at-the-itunes-app-charts-136faa25ba74 Yorum Yaz
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soneday 1 ay
Telde, psp , nds, psx, gamecube, wii emulatörlerinden başka oyn oynamıyorum. Eski oynlar daha iyiydi, şimdiki oynlar full reklam ve oyun içi satın alma dışnda bir özellikleri yok. Eski oynlar, ter dök, bölümü geç bitir mücadele et...daha lezzetli geliyor eski oynlar bana.
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esmerbuyucu 1 ay
Bir bakıyorsun tıklamalı basit bir oyun birinciliğe yerleşmiş, bunda 5 dakika oynayayım kafam dağılsın diye düşünen kitlenin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Sonra "Mobil de oyun mu var?" bla bla diyenler...
Apple Arcade gelse de hak eden bağımsız geliştiriciler arka sıralarda kaybolmadan gerektiği ilgiyi görse.
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devrimdoga 1 ay
birinde gün diğerinde ay olarak tarih vermeniz kafa karıştırıcı efem.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu devrimdoga
Merhabalar, bu detayı kaçırmışım. Teşekkür ederim, gerekli düzenlemeyi yapacağım.
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MS4343 1 ay
Cep telefonunda ne oyunu var da eskisi oynanacak?
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AlliedSL 1 ay
Oyun oynayan kaldı mı yhaaaa
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Bloodin 1 ay
Bilgisayar için tam tersi, oyunların yenileri beni eskiler kadar sarmıyor, halen açıp Diablo 2, Patrician 3, Mount Blade Warband filan oynarım, sanırım yaşlanıyorum... Yok, güclü sayılacak bir cihazım da var elhamdülillah, Origin Access filan da var ama işte... Bir türlü saramıyor nedense
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