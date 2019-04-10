Telefonlarımıza eski uygulamalar indiriyoruz ama oyunların yenilerini seviyoruz

Mobil uygulama mağazalarında en çok indirilenler incelendiğinde açıkça ortaya çıktığı üzere kullanıcılar olarak en çok güvendiğimiz, köklü uygulamaları indiriyoruz. En çok indirilen bu uygulamalar, ortalama olarak 5 yaşında.

Apple App Store dâhilindeki Top 30 uygulama, ortalama olarak 5 yıldır yayında. Bu değer, 2014’te sadece 2 yıl ortalamasındaydı. Bu durum sadece Apple ekosistemi değil, Android için de geçerli. Google Play Store içerisindeki Top 30 uygulamanın ortalaması 4 yıl civarında. Bu platformda ise 2014 yılında ortalama 18 aydı. Bunlardan anlaşılacağı üzere kullanıcılar akıllı telefonlarına uzun süredir kullandıkları, bildikleri ve kendini kanıtlamış uygulamaları yüklemeyi tercih ediyor.

https://medium.com/@efeng/a-stats-based-look-at-the-itunes-app-charts-136faa25ba74

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Aynı trend oyunlara uygulanmaya çalışıldığında sistem tamamen çöküyor. Oyunlar kategorisinde en çok indirilenlere bakıldığındamağazada yer aldığını görüyoruz.