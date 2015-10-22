Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telegram Messenger, Windows Phone tarafında çoklu gönderim desteği aldı

iOS ve Android platformlarının popüler güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram Messenger, 2014 yılında giriş yaptığı Windows Phone tarafında önemli özellikler kazandı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Telegram Messenger, Windows Phone tarafında çoklu gönderim desteği aldı

iOS ve Android'de 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram Messenger, Windows Phone tarafında önemli özellikler kazandı.

Uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreliyor ve hiçbir şekilde kaydını tutmuyor. Kullanıcılarına metin yanında 1GB'a kadar video ve fotoğraf gönderme desteği de veren uygulama, Gizli Sohbet özelliğiyle her iki tarafın cihazındaki konuşmaları silebiliyor ve 200 kişiye kadar gruplar oluşturabiliyor.
Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise artık aynı anda birden fazla fotoğraf gönderebiliyor. Bunu oldukça yeterli 100 fotoğraf ile sınırlandıran Telegram Messenger, ayrıca Windows Phone 10 optimizasyonu kazanıyor ve artık mesajlar, kullanıcı isimleri ya da sohbetler içerisinde everensel arama gerçekleştirebiliyor. Bu evrensel arama süreci hem zaman kazandırıyor ve aramayı kolaylaştırıyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/telegram-messenger-update-lets-users-select-and-send-multiple-photos-and-more Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Telegram Messenger 1.17.3.0

telegram.org/...

Telegram, gizliliğe odaklanan ve çoklu platform desteği sunan bir anlık mesajlaşma servisidir. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'de yayın hayatına başlamıştır. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 1,5 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. tr.wikipedia.org/...



Telegram Windows 0.9.13 tdesktop.com/...

Telegram Portable version Windows tdesktop.com/...

Telegram OS X tdesktop.com/...

Telegram Linux 64 bit tdesktop.com/...

Telegram Linux 32 bit tdesktop.com/...

Telegram Web‑version web.telegram.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim