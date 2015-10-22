Telegram Messenger, Windows Phone tarafında çoklu gönderim desteği aldı

iOS ve Android'de 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram Messenger, Windows Phone tarafında önemli özellikler kazandı.





Uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreliyor ve hiçbir şekilde kaydını tutmuyor. Kullanıcılarına metin yanında 1GB'a kadar video ve fotoğraf gönderme desteği de veren uygulama, Gizli Sohbet özelliğiyle her iki tarafın cihazındaki konuşmaları silebiliyor ve 200 kişiye kadar gruplar oluşturabiliyor.

Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise artık aynı anda birden fazla fotoğraf gönderebiliyor. Bunu oldukça yeterli 100 fotoğraf ile sınırlandıran Telegram Messenger, ayrıca Windows Phone 10 optimizasyonu kazanıyor ve artık mesajlar, kullanıcı isimleri ya da sohbetler içerisinde everensel arama gerçekleştirebiliyor. Bu evrensel arama süreci hem zaman kazandırıyor ve aramayı kolaylaştırıyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/telegram-messenger-update-lets-users-select-and-send-multiple-photos-and-more