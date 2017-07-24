Telegram da son güncellemeyle Snapchat'i kopyaladı

Yakında mesajlaşma uygulamaları arasındaki farkı söylemek mümkün olmayacak. Rakip platformdan "ilham almaya" yönelik bir başka girişim de Telegram'dan geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcıların kaybolan fotoğraf ve video paylaşmalarını sağlayan yeni bir özellik kazanmış durumda. Telegram 4.2 güncellemesiyle kullanıcılar, fotoğraf veya videolar için kendi kendini imha etme süresi ayarlayabilecek. Bildiğiniz gibi bu özellik ilk olarak Snapchat tarafından sunulmaya başlanmıştı.

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Bir Telegram kullanıcısıysanız, önce uygulamayı en yeni sürüme güncellemeniz gerekiyor. Güncellemeyi yükledikten sonra, gizli sohbette paylaştığınız fotoğraflara veya videolara bir süre ayarlayabilirsiniz. Geri sayım, alıcı fotoğraf veya videoyu açar açmaz başlayacak ve ardından içerik kaybolacaktır. Gizlilik sağlama adına eğer alıcı kaybolan medya dosyasının bir ekran görüntüsünü alırsa bu karşı tarafa bildirilecek.

Kaybolan medya dosyası özelliğine ek olarak güncelleme kullanıcıların profillerine biyografi eklemesine izin veriyor. Kullanıcılar artık biyografi bölümüne, Twitter ve Tinder'da olduğu gibi kendileri hakkında kısa bir tanıtım yazısı yazabilecekler. Uygulamaya eklenen diğer özellikler arasında yeni bir resim düzenleme arayüzü ile birlikte, sticker paylaşımını kolaylaştırmak için kaydırma alanının genişletilebilmesi yer alıyor.

https://telegram.org/blog/now-you-see-me