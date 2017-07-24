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Telegram da son güncellemeyle Snapchat'i kopyaladı

Mesajlaşma uygulamaları giderek birbirine benzemeye devam ediyor. Telegram'ın son güncellemesi uygulamaya Snapchat benzeri kaybolan fotoğraf ve video gönderebilme özelliği getirmiş durumda.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Yakında mesajlaşma uygulamaları arasındaki farkı söylemek mümkün olmayacak. Rakip platformdan "ilham almaya" yönelik bir başka girişim de Telegram'dan geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcıların kaybolan fotoğraf ve video paylaşmalarını sağlayan yeni bir özellik kazanmış durumda. Telegram 4.2 güncellemesiyle kullanıcılar, fotoğraf veya videolar için kendi kendini imha etme süresi ayarlayabilecek. Bildiğiniz gibi bu özellik ilk olarak Snapchat tarafından sunulmaya başlanmıştı.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a nihayet gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor"
Bir Telegram kullanıcısıysanız, önce uygulamayı en yeni sürüme güncellemeniz gerekiyor. Güncellemeyi yükledikten sonra, gizli sohbette paylaştığınız fotoğraflara veya videolara bir süre ayarlayabilirsiniz. Geri sayım, alıcı fotoğraf veya videoyu açar açmaz başlayacak ve ardından içerik kaybolacaktır. Gizlilik sağlama adına eğer alıcı kaybolan medya dosyasının bir ekran görüntüsünü alırsa bu karşı tarafa bildirilecek.
Kaybolan medya dosyası özelliğine ek olarak güncelleme kullanıcıların profillerine biyografi eklemesine izin veriyor. Kullanıcılar artık biyografi bölümüne, Twitter ve Tinder'da olduğu gibi kendileri hakkında kısa bir tanıtım yazısı yazabilecekler. Uygulamaya eklenen diğer özellikler arasında yeni bir resim düzenleme arayüzü ile birlikte, sticker paylaşımını kolaylaştırmak için kaydırma alanının genişletilebilmesi yer alıyor.
Telegram: Android | iOS

https://telegram.org/blog/now-you-see-me Yorum Yaz
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Umut K. 1 yıl
Bu Snapchat'in bir patenti bir şeyi yok mu yav her önüne gelen çalıyor
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SpesifikBrush 1 yıl
Bu saçmalık resmen. Haber de yanlış. 1 yıldır Telegram kullanıyorum. Ne zaman çıktı bilmiyorum fakat çıktığından beridir Gizli Sohbet özelliği var zaten. Bu gizli sohbette mesajlara imha süresi ayarlanabiliyordu her zaman. Son güncellemeyle ise bu imha süresi ayarlamayı NORMAL sohbetlere de getirdiler. Ataç simgesinden galeriye girip bir fotoğrafı göndermek için seçtiğinizde, aşağıdaki kronometre simgesine tıklayarak kendini imha süresi ayarlayabiliyorsunuz.
Yani kısacası, özellik yeni değil. Gizli sohbetlerde zaten yapılabiliyordu. Bunu normal sohbetlere de getirdiler. Haberin düzenlenmesi doğru olur.
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Saab9000 1 yıl
Beter ol Snapchat. Telefonum rootlu diye açılmıyor. Yahu sana mı soracağım telefonuma ne yapıp ne yapmayacağımı? Seni açacağım diye 40 takla mı atayım?
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QuexSeeL 1 yıl
Telegram da süreli, kaybolan metin (uzun zamandır var ne zaman eklendi tam bilmiyorum) zaten vardı bu o özelliğe resim ve video desteği eklenmesi gibi duruyor. Hikayeler muhabbeti mi geldi dedim o da yok. Ben buna telegram kopyaladı diyemem var olan özelliğine yeni uzantı, format desteği eklendi derim.
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kadirirdem 1 yıl
Snapchat'in sonu geldi.
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sterig 1 yıl
Zavallı Snapchat habire kopyalanıyor.
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Kerim5100 1 yıl
Gereksiz yer tutuyordu bi faydası olmayan özelliklerle... Oh olsun
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Damenda 1 yıl
Snapchat zaten gereksizdi iyice gereksizleşti.
İyi oldu bana göre.
Zamanında Windows Phone'lara bile destek vermeyen firmaya kullanıcıların ahı tuttu herhalde.
Alternatiflerin olması da hoşuma gidiyor.
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TALLEX 1 yıl
Resmen göz göre göre snapchat'ı bitirdiler ilk snapchat kullanıcılarındanım ben de snap atmıyorum artık.
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