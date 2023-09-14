Telegram, TON ağında faaliyet gösterecek!

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma platformu Telegram, TON‘u Web3 altyapısı haline getirerek kullanıcı arayüzünde ağa özel sistem oluşturdu. Blockchain faaliyetlerinde TON ağını kullanacağını açıklayan şirket, projenin yerel token’ına da bir hareketlilik kazandırdı. Ton Coin (TON), son 24 saatte yüzde 11,40 artarak günün en çok yükselen kripto para birimi oldu.

Telegram ve TON birlikteliği, eskiye dayanıyor

Telegram, TON blockchain’i 2018’de geliştirmeye başlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kayıtsız menkul kıymetler sattığı iddiasıyla açtığı davanın ardından Ağustos 2020’de planlamadan vazgeçildi. Proje, ertesi yıl onu hayatta tutmak için TON Vakfı’nı kuran topluluk üyeleri tarafından benimsenerek, konuyla ilgili çalışamalara başlanmıştı.

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Platform, kendine ait token oluşturma girişimlerinin iptal edilmesiyle birlikte kripto yatırımcılarında hangi token’ın tercih edecileceği konusunda merak uyandırdı. Bu gelişmeler ile beraber bir yandan TON’a yönelik faaliyetlerde konuşuluyordu. Yan ürün ağının gelişimi, görünüşe göre Telegram’dan bağımsız olarak Vakfın rehberliğinde ilerledi. Ancak ikisi arasındaki ilişki devam etti.

Güncel sürece gelindiğinde netlik kazanan bu birliktelik hem Telegram hem de TON’u a yaradı. Son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artış gösteren TON ve indirme sayılarında artış kaydeden Telegram, bir süre daha kripto endüstrisini meşgul edecek gibi görünüyor.

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