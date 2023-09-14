Telegram, TON ağında faaliyet gösterecek!

Telegram ve TON birlikteliği, eskiye dayanıyor
Telegram, TON blockchain’i 2018’de geliştirmeye başlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kayıtsız menkul kıymetler sattığı iddiasıyla açtığı davanın ardından Ağustos 2020’de planlamadan vazgeçildi. Proje, ertesi yıl onu hayatta tutmak için TON Vakfı’nı kuran topluluk üyeleri tarafından benimsenerek, konuyla ilgili çalışamalara başlanmıştı.
Platform, kendine ait token oluşturma girişimlerinin iptal edilmesiyle birlikte kripto yatırımcılarında hangi token’ın tercih edecileceği konusunda merak uyandırdı. Bu gelişmeler ile beraber bir yandan TON’a yönelik faaliyetlerde konuşuluyordu. Yan ürün ağının gelişimi, görünüşe göre Telegram’dan bağımsız olarak Vakfın rehberliğinde ilerledi. Ancak ikisi arasındaki ilişki devam etti.
Güncel sürece gelindiğinde netlik kazanan bu birliktelik hem Telegram hem de TON’u a yaradı. Son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artış gösteren TON ve indirme sayılarında artış kaydeden Telegram, bir süre daha kripto endüstrisini meşgul edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.