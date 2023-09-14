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    Anlık Bildirim

    Telegram, TON ağında faaliyet gösterecek!

    Mesajlaşma uygulaması Telegram, Web3 altyapısındaki blockchain hizmetleri için TON ağını kullanacağını açıkladı. Telegram, Web3 faaliyetlerindeki blockchain’de TON ağını tercih etti.
    Telegram, TON ağında faaliyet gösterecek! Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma platformu Telegram, TON‘u Web3 altyapısı haline getirerek kullanıcı arayüzünde ağa özel sistem oluşturdu. Blockchain faaliyetlerinde TON ağını kullanacağını açıklayan şirket, projenin yerel token’ına da bir hareketlilik kazandırdı. Ton Coin (TON), son 24 saatte yüzde 11,40 artarak günün en çok yükselen kripto para birimi oldu.

    Telegram ve TON birlikteliği, eskiye dayanıyor

    Telegram, TON blockchain’i 2018’de geliştirmeye başlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kayıtsız menkul kıymetler sattığı iddiasıyla açtığı davanın ardından Ağustos 2020’de planlamadan vazgeçildi. Proje, ertesi yıl onu hayatta tutmak için TON Vakfı’nı kuran topluluk üyeleri tarafından benimsenerek, konuyla ilgili çalışamalara başlanmıştı.

    Platform, kendine ait token oluşturma girişimlerinin iptal edilmesiyle birlikte kripto yatırımcılarında hangi token’ın tercih edecileceği konusunda merak uyandırdı. Bu gelişmeler ile beraber bir yandan TON’a yönelik faaliyetlerde konuşuluyordu. Yan ürün ağının gelişimi, görünüşe göre Telegram’dan bağımsız olarak Vakfın rehberliğinde ilerledi. Ancak ikisi arasındaki ilişki devam etti. 

    Güncel sürece gelindiğinde netlik kazanan bu birliktelik hem Telegram hem de TON’u a yaradı. Son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artış gösteren TON ve indirme sayılarında artış kaydeden Telegram, bir süre daha kripto endüstrisini meşgul edecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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