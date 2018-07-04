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Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı

Avrupa Parlamentosu'nun yarın oylayacağı telif hakkı düzenlemesini protesto eden Wikipedia editörleri sözlüğün İtalyanca versiyonunu iki gün için kapatma kararı aldı.
10 ay
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı
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Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Hukuk İşleri Komitesi tarafından onaylanantelif hakkı düzenlemesiyarın Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak. Avrupa Birliği'nde 2001 yılından beri telif hakları konusundaki ilk güncelleme olan yeni düzenlemedeki 11. ve 13. madde ise internetin özgür yapısını tamamen ortadan kaldırılacağı için şiddetli bir şekilde eleştiriliyor. Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'in de eleştirdiği yeni düzenlemeyi protesto etmek isteyen İtalyan Wikipedia editörleri ise ilginç bir yöntem uyguladı. Editörler iki günlüğüne Wikipedia'nın İtalyanca versiyonunu kapattı.


Wikipedia tamamen kapanabilir 

Dün it.wikipedia.org sitesini ziyaret eden kullanıcılar aradıkları bilgiye ulaşmak yerine sadece yeni telif hakkı düzenlemesiyle ilgili bir bildiriyle karşılaştı. 3-5 Temmuz tarihlerinde sitenin hizmet vermeyeceği bilgisinin yer aldığı bildiride söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde ''Wikipedia'nın tamamen kapanabileceği'' belirtiliyor. Kullanıcıları oylama öncesinde milletvekilleri ile temasa geçmeye davet eden editörler bildiride; oylamanın kapsamı ve olası sonuçları hakkında da detaylı bir açıklama yaptı.


Halihazırda web trafiğiyle ilgili bilgi veren Alexa'ya göre dünyada en çok tıklanan beşinci web sitesi konumundaki Wikipedia da İtalyan editörler de bağımsız bir şekilde bir organizasyon olarak AB'nin yeni düzenlemesine karşı çıkıyor. Düzenlemenin parlamentodan geçmesi halinde bir gazete makalesinin sosyal medyada paylaşılmasının veya arama motorlarında yer almasının neredeyse imkansız hale geleceğini belirten Wikipedia, düzenlemeyi ''İnternete ve misyonumuza karşı ciddi bir tehdit'' ifadesiyle değerlendiriyor.


Paylaşımlar kısıtlanacak  

Günümüzde YouTube başta olmak üzere sosyal mecralarda uygulanan ve ''yükleme filtresi'' ya da ''sansür makinesi'' olarak isimlendirilen uygulama, Avrupa Parlamentosu'nun telif hakkı düzenlemesini onaylamasıyla birlikte tüm internet dünyasında zorunluluk haline gelecek. Yani internet kullanıcılarının paylaştıkları içeriklerin tamamen kendilerine ait olması gerekecek. Örneğin bir Instagram kullanıcısı sevdiği kitaptan bir sayfayı arkadaşlarıyla paylaşmak istediğinde kitap telif hakkında konu olduğu için fotoğraf henüz paylaşılmadan algoritmalar tarafından tespit edilecek ve paylaşılması engellenecek. Benzer bir şekilde Game Of Thrones temalı bir t-shirt ile çektiği selfie'yi Facebook'ta profil fotoğrafı yapmak isteyen kullanıcı da bu amacını gerçekleştiremeyecek.


Yeni düzenlemede şiddetle eleştirilen ve Wikipedia'yı yakından ilgilendiren kısım ise 11. madde. ''Bağlantı vergisi'' olarak nitelenen bu madde ile sosyal medya veya web siteleri herhangi bir haber kaynağına ait içeriği paylaşmak için o yayıncıyla anlaşmak ve ücret ödemek zorunda kalacak. Wikipedia'daki her bir içeriğin altındaki kaynakça kısmında çeşitli yayın organlarından kaynakların yer aldığını düşünürsek bu düzenlemenin Wikipedia'nın sonu anlamına geldiğini söyleyebiliriz zira Wikipedia'nın her dilden yüzlerce yayıncıyla anlaşma yapması ve o yayıncıya ait içeriği paylaşmak için ücret ödemesi gerekecek.


Tabi tüm bu kötü senaryoların gerçeğe dönmesi Avrupa Parlamentosu'nun alacağı karara bağlı. Yarın yapılacak oylamanın sonucuna göre internetin geleceği hakkında daha net konuşmak mümkün olacak. 


https://www.bbc.com/news/world-europe-44696302 Yorum Yaz
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BumberShoot 10 ay en beğenilen faniseyler
Türkiye de engellemeler bile istek üzerine kanunu dayanağı olmadan yapılıyor.En azından Avrupa da yetkili mercinin karar vermesi gerekiyor,ben öyle istedim yapacaksın olmuyor.Biz de buna ADALET diyoruz bu zaman da ülkemizde pek göremediğimiz bir şey
Türkiye de engellemeler bile istek üzerine kanunu dayanağı olmadan yapılıyor.En azından Avrupa da yetkili mercinin karar vermesi gerekiyor,ben öyle istedim yap...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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faniseyler 10 ay
Türkiye de internet özgür değil diyenler
Tüh avrupaya gideceklerdi ama orda da mı yok ne:))
4 Yanıt Yanıtla +31
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Osret 10 ay brshr
Yalnız burda siteyi kapatan kendileri yani Wikipedia kendisi İtalyan sayfasını 2 günlüğüne protesto amacıyla kapatıyor
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bkaakco 10 ay
Bu maddeleri görüşmeye açmak dahi felakettir. İnternette bütün düzeni değiştirecek, kesinlikle kabul edilmemeli.
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***Respect*** 10 ay
Adam çıkmış "bak orada da yasak" demiş. Aradaki farkı kavrayamamış.
Bu kadar basit bir haberi bile anlayamayanlar var
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asdasdqwertyveyaalxyvance 10 ay
ya bu telif hakkı düzenlemesini yapanların alayı yaşlı keçi böyle bir şeyin uygulanması mümkün değil
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MustafaC53 10 ay
Batı yalayıcılar gelmiş hemen.
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İtalyada ilticacı 10 ay
Benim muhasebede 3 aydır veri gizliliği falan için bir sürü şey imzalatiyor nezaman gitsem muhasebeye ticaret odası gizlilik politikasına ekleme yaptılar diyor. Bu arada şunu belirtmem gerek diğer ülkeleri bilmem ama italyada muhasebecin sana en yakın kişidir istediğin herşeyi konuşabilirsin senin kazanman için herşeyi yaparve babandan çok ona güvenirsin avrupanin bu veri gizliliği düzenlemeleri çok gerekliydi yanlız bu fikri haklar kanunu nu biraz fazla abarttılar.
Endişe edecek birşey yok avrupa konseyi bir yasa çıkarmadan önce iyice düşünüp ince elerler ki yasa çıktığında kanunun ilerleyişini izleyeceklerdir yanlış bir gidişat olursa düzeltirler zaten hep böyle oldu
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melrock 10 ay
saçmalık, o açıdan düşünürseniz üniversite bitirme tezlerinde kaynakça gösterilerek yapılan alıntılara da telif hakkı kapsamında ücret ödenmesi gerekir. hatta ben bir haber sitesinde okuduğum haberi de sohbet sırasında başkalarına anlatmayayım. telif hakkı sonuçta. böyle saçma şey mi olur.
eğer ki bir yazı/materyal bir sitede yada internet ortamında herhangi bir kaynakta yayınlanıyorsa ve o kaynağı kullananlara o içerik ücretsiz veriliyorsa kaynağını belirtmek suretiyle başka yerlerde paylaşılması da ücretsiz olmalı.
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smart1978 10 ay
Haberi gec veriyorsunuz bari yarina kadar kapali deseydiniz ...
Turkiye yi kiskaniyorlar Turkiye de tek bir dil 2 gun degil tum diller suresiz kapatilmistir ...
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wyilldirim 10 ay
11. madde olayı anlatıldığı şekildeyse saçma olmuş. kaynaklar belirtlildiği sürece her türlü bilgi özgürce paylaşılmalı. kaynakçada yer alan yayın organlarına para ödemek te neyin nesidir? şimdi ücreti az olan kaynakçalar mı kullanılacak yani? AP galiba ücretsiz veya düşük ücretli ama %100 gerçek bilgi olmayan taraflı yayınların kullanılarak belli ideolojilere düşünceleri hapsetmeyi amaçlıyor. böyle devam ederlerse cehalet dünyaya avrupadan yayılır.
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12 Angry Men 10 ay
Avrupa da uber var bize ne avrupadan dıyenler, şimdi avrupayı örnek gosterıyor. Insanda bıraz yüz olur be. :D
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