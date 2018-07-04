Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı

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internetin özgür yapısını tamamen ortadan kaldırılacağı için şiddetli bir şekilde eleştiriliyor. Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'in de eleştirdiği yeni düzenlemeyi protesto etmek isteyen İtalyan Wikipedia editörleri ise ilginç bir yöntem uyguladı. Editörler iki günlüğüne Wikipedia'nın İtalyanca versiyonunu kapattı. Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Hukuk İşleri Komitesi tarafından onaylanan telif hakkı düzenlemesi yarın Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak. Avrupa Birliği'nde 2001 yılından beri telif hakları konusundaki ilk güncelleme olan yeni düzenlemedeki 11. ve 13. madde iseiçin şiddetli bir şekilde eleştiriliyor. Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'in de eleştirdiği yeni düzenlemeyi protesto etmek isteyen İtalyan Wikipedia editörleri ise ilginç bir yöntem uyguladı. Editörler iki günlüğüne





Wikipedia tamamen kapanabilir

Dün it.wikipedia.org sitesini ziyaret eden kullanıcılar aradıkları bilgiye ulaşmak yerine sadece yeni telif hakkı düzenlemesiyle ilgili bir bildiriyle karşılaştı. 3-5 Temmuz tarihlerinde sitenin hizmet vermeyeceği bilgisinin yer aldığı bildiride söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde ''Wikipedia'nın tamamen kapanabileceği'' belirtiliyor. Kullanıcıları oylama öncesinde milletvekilleri ile temasa geçmeye davet eden editörler bildiride; oylamanın kapsamı ve olası sonuçları hakkında da detaylı bir açıklama yaptı.





Halihazırda web trafiğiyle ilgili bilgi veren Alexa'ya göre dünyada en çok tıklanan beşinci web sitesi konumundaki Wikipedia da İtalyan editörler de bağımsız bir şekilde bir organizasyon olarak AB'nin yeni düzenlemesine karşı çıkıyor. Düzenlemenin parlamentodan geçmesi halinde bir gazete makalesinin sosyal medyada paylaşılmasının veya arama motorlarında yer almasının neredeyse imkansız hale geleceğini belirten Wikipedia, düzenlemeyi ''İnternete ve misyonumuza karşı ciddi bir tehdit'' ifadesiyle değerlendiriyor.





Paylaşımlar kısıtlanacak

Günümüzde YouTube başta olmak üzere sosyal mecralarda uygulanan ve ''yükleme filtresi'' ya da ''sansür makinesi'' olarak isimlendirilen uygulama, Avrupa Parlamentosu'nun telif hakkı düzenlemesini onaylamasıyla birlikte tüm internet dünyasında zorunluluk haline gelecek. Yani internet kullanıcılarının paylaştıkları içeriklerin tamamen kendilerine ait olması gerekecek. Örneğin bir Instagram kullanıcısı sevdiği kitaptan bir sayfayı arkadaşlarıyla paylaşmak istediğinde kitap telif hakkında konu olduğu için fotoğraf henüz paylaşılmadan algoritmalar tarafından tespit edilecek ve paylaşılması engellenecek. Benzer bir şekilde Game Of Thrones temalı bir t-shirt ile çektiği selfie'yi Facebook'ta profil fotoğrafı yapmak isteyen kullanıcı da bu amacını gerçekleştiremeyecek.





Yeni düzenlemede şiddetle eleştirilen ve Wikipedia'yı yakından ilgilendiren kısım ise 11. madde. ''Bağlantı vergisi'' olarak nitelenen bu madde ile sosyal medya veya web siteleri herhangi bir haber kaynağına ait içeriği paylaşmak için o yayıncıyla anlaşmak ve ücret ödemek zorunda kalacak. Wikipedia'daki her bir içeriğin altındaki kaynakça kısmında çeşitli yayın organlarından kaynakların yer aldığını düşünürsek bu düzenlemenin Wikipedia'nın sonu anlamına geldiğini söyleyebiliriz zira Wikipedia'nın her dilden yüzlerce yayıncıyla anlaşma yapması ve o yayıncıya ait içeriği paylaşmak için ücret ödemesi gerekecek.





Tabi tüm bu kötü senaryoların gerçeğe dönmesi Avrupa Parlamentosu'nun alacağı karara bağlı. Yarın yapılacak oylamanın sonucuna göre internetin geleceği hakkında daha net konuşmak mümkün olacak.

https://www.bbc.com/news/world-europe-44696302