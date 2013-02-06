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Telif hakkıyla ilgili Google'dan silinmesi istenen link sayısı 10 milyona ulaştı

6 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Telif hakkıyla ilgili Google'dan silinmesi istenen link sayısı 10 milyona ulaştı

Telif hakkı barındıran içeriklerin kopyalanması konusunda koruyucu firmaların büyük girişimleri var ve bu girişimlerin odak noktası Google'ın arama sonuçlarına yönelik oluyor. Çünkü kopya içerik sunan siteler Google aramalarında kolayca karşımıza çıkabiliyor.

ABD müzik piyasası fikri hak koruyucu kurumu RIAA, Google ile yapılan işbirliği sonucu, hak ihlali yapan sitelerin arama sonuçlarından kaldırılması için devamlı olarak talepte bulunuyor. Mayıs 2011 tarihinden bu yana kurumun Google'a yaptığı taleplerin toplam sayısının 10 milyona ulaştığı belirtildi. Bu taleplerin hepsi de olumlu işlem gördü.

Taleplerin arasında MP3 arama sitelerine ve dosya arama sitelerine verilen linkler ağırlıkta. En çok talep ise 31 Ocak itibariyle yapılmış. 

Uzmanlar bu girişimin kopya içerik konusunda bir nebze önleyici olduğunu belirtse de köstebek oyunu gibi korsanların bir delikte vurulsa da sonra başka bir delikten kafasını çıkardığını dile getiriyor.  

http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/reporters/1594/Recording-Industry-Association-of-America-Inc/ Yorum Yaz
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worldwidewild 6 yıl
10 milyon silinir 100 milyon eklenir. Anca google filehost firma isimlerini tümden google bot dan cıkaracak yani o adresleri iceren linkler
banned/... url gibi cıkacak yoksa bu iş ASLA bitmez. Aslında google ın bunu onlemesi coook basit ama o zaman kullanıcı sayısı
o kadar duserki bu zararı nasıl denkleştircek , mesela yandex de wrz oyun linkleri cok daha fazla filtreli.
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