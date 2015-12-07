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Temple Run 2 beyazlara büründü

Sonsuz koşu oyunlarının en beğenilenlerinden olan Temple Run 2, kış aylarına tam uyan büyük güncellemesi ile oyuncuları karlarla kaplı yeni bir mekana davet ediyor.
3 yıl
4,3b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Temple Run 2 beyazlara büründü

Bir milyar indirme rakamını geride bırakan ilk oyunlardan olan Temple Run'ın ikinci versiyonu Temple Run 2, ilk büyük güncellemesini kış aylarının başladığı şu günlerde alıyor. Temple Run 2: Frozen Shadows güncellemesi oyuna kar temasını getiriyor. 

Yeni güncellemede Guy Dangerous, Scarlett Fox gibi karakterler aynen devam ederken, temaya uygun olarak kışlık botlarını giyiyor ve koşmaya başlıyor. Kötü olan tarafta ise karakterlerin peşine Demon Monkey adında bir kar yaratığı takılıyor. 

Oyunun mekanikleri aynı kalırken, ortam ise tamamen temaya uygun bir şekilde yenilenmiş. Oyunda buz tünellerinin içerisinde kayarak para toplamaya çalışıyor ve donmuş uçurumlara düşmemeye çalışıyorsunuz. Yine belirli bölümlerde uzun buz yolları üzerinden kayarak ilerlemeniz gerekiyor. Oyunun heyecanı ise her zamanki gibi üst seviyede. Gelecek yıl tamamen yeni bölgeler sunacak daha fazla güncellemenin oyuna sunulması bekleniyor. 

 

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