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Temple Run 2, yeni güncelleme ile kızgın kumlara gidiyor

Toplamda 1 milyar indirme sayısını aşan Temple Run serisi, ilgiyi yüksek tutmak adına farklı güncellemeler sunmaya devam ediyor. Blazing Sands güncellemesi kullanıma sunuldu.
2 yıl
6,2b
1
7
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Toplamda 1 milyar indirme sayısını aşan Temple Run serisi, ilgiyi yüksek tutmak adına farklı güncellemeler sunmaya devam ediyor. Frozen Shadows güncellemesinin ardından, Temple Run 2 için Blazing Sands güncellemesi de kullanıma sunuldu.

Yeni güncellemede Barry Bones ve Karma Lee, bu kez kızgın kumlarla dolu kanyonlarda bir altın piramide rastlıyor. Piramitte ise Blazing Sands adında bir yerin işaretleri var. Ayrılmaz ikili, bahse konu yerin sırlarını keşfetmek için maceraya dalıyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Yeni temaya göre engeller ve tehlikeler de uyum gösteriyor. Ayrıca Demon Monkey karakteri de biraz evrim geçirmiş. İlerledikçe elde edeceğiniz puanlar ile çeşitli kostümler satın alabiliyorsunuz. Güncelleme an itibariyle yayında.

App Store linki için tıklayınız


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sevketkral 2 yıl
konsol oyunların zevkini hiç bir oyunda alamayacağız orası bir gerçek. bu tip oyunlar bana hep hazır pizza gibi geliyor otobüs veya metrobüs gibi yerlerde zaman öldürmek;hazır pizzada da amaç 10 dk içinde hızlıca doymaktır. subway ve temple run gibi oyunlar kendilerini fazla geliştiremez ve aynı kodlar üzerinden ancak grafik iyileştirmesi yaparak giderler.
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crazy585858 2 yıl
halen bu tür oyunlar var... arkadaş bilgisayardaki gibi rpg-fps falan yapmak çokmu zor telefona.. mısır diyorsun piramit diyorsun karakter adlarıda güzel bundan iyide konu çıkar ilgi çekici..splinter cell gibi karakteri yukardan kontrol ettigimjz oyun falan olabilir mesela yanlışmıyım ? ama oyunda tek yapabildigin aptalca koşmak.. dogru düzgün kaliteli oyunlar çok az markette.. bu tür oyunlar albenisini çoktan kaybetti.. adreno 530 gibi bir gpu var elimizde ama oyunlar tırt
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Mianfei 2 yıl
İlk çıktığında ce ile moneyi 9999999 yapip son karakter ve boostlarla 2 3 tur oynayip bıraktım. Zevksiz
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Mr. Jingles 2 yıl
Lütfen mini sürümü düzeltin artık. Sağa solaçekip okumaktan gına geldi.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Eskidi
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Master_Evil 2 yıl
hala oynuyorlar demek
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forever58 2 yıl
Cop
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