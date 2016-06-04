Temple Run 2, yeni güncelleme ile kızgın kumlara gidiyor

Toplamda 1 milyar indirme sayısını aşan Temple Run serisi, ilgiyi yüksek tutmak adına farklı güncellemeler sunmaya devam ediyor. Frozen Shadows güncellemesinin ardından, Temple Run 2 için Blazing Sands güncellemesi de kullanıma sunuldu.

Yeni güncellemede Barry Bones ve Karma Lee, bu kez kızgın kumlarla dolu kanyonlarda bir altın piramide rastlıyor. Piramitte ise Blazing Sands adında bir yerin işaretleri var. Ayrılmaz ikili, bahse konu yerin sırlarını keşfetmek için maceraya dalıyor.

Ayrıca Bkz.

"Rafadan Tayfa artık mobilde"

Yeni temaya göre engeller ve tehlikeler de uyum gösteriyor. Ayrıca Demon Monkey karakteri de biraz evrim geçirmiş. İlerledikçe elde edeceğiniz puanlar ile çeşitli kostümler satın alabiliyorsunuz. Güncelleme an itibariyle yayında.

App Store linki için tıklayınız