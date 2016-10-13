Terahertz ışıma ile belleklerde devrim

Şüphesiz ki bir sistemin en önemli bileşenlerinden birisi bellekler. Mevcut bellekler manyetik alan ile hücrelerini sıfırlıyor ancak Avrupalı ve Rus bilim insanları, bellek hücrelerini sıfırlamak için çok daha hızlı bir yol bulduklarını duyurdu. Terahertz ışıma, diğer adıyla "T-Rays" ya da daha bilindik haliyle hava alanlarında vücut taraması yapan aletlerde kullanılan ışıma ile bellek hücreleri 1000 kat daha hızlı sıfırlanabiliyor.
Terahertz ışıma ile bellek sıfırlama nedir?
Işıma aslında kısa elektromanyetik atmaların hücreye terahertz(1000x Gigahertz) seviyesinde frekansla (yaklaşık olarak 0.1mm dalga boyuyla mikrodalga ışınları ve kızılötesi ışınlar arasında yer alan dalga boyuyla) iletilmesi ile oluyor. T-rays genellikle hızlı ve kesin olması sebebiyle organik ve mekanik materyallerin incelenmesinde kullanılıyor. Mikroçiplerin içlerini incelemekte, hava alanlarında bavulların, paketlerin içlerini kontrol etmekte, yüksek doğruluk gerektiren mekanik parçaların(ör:uçak parçaları) kalite kontrolünde kullanılıyor.
Elbette bilimsel gelişmelerin günlük hayata uyarlanması zaman alıyor. Bu sebeple yakın zamanda bilgisayarlarımızda göremeyecek olsak da bilim insanları zayıf ferro-mıknatıs, thulium orthoferrite (TmFeO³) ve hatta T-rays'in etkisinin kullanılan manyetik alana göre 10 kat daha etkili olduğunu yaptıkları deneylerle ortaya koymayı başarmış. Laboratuvar ortamında deneylerde başarılı olan yeni teknolojinin hayatımıza ne zaman gireceği ise şu anda gizemini koruyor.
https://www.engadget.com/2016/10/12/terahertz-radiation-could-speed-up-computer-memory-by-1000-times/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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kendi yaptığımız yapay zekayla kendi deccalimizi kendimiz yaratacağız ! töbe töbe !
son sanayi devrimi sonrası dünyanın özellikle son 200 yılı savaş makineleri ve doğanın bozulması için elimizden geleni yaptığımız yetmiyormuş gibi teknolojinin artık fazla hızlı bir şekilde gelişmesi ; 100 yıl sonra ne olacak değil ! bundan 5 - 10 yıl sonra ne olacak dedirtmesi ilginç ! doğanın düzenini bozup doğayı yendik sözde
şimdi sıra geldi insana ! ve insanın doğasını bozmak içinde teknolojiyi kullanacağız !
önce quantum bilgisayarlar için ram teknolojisinin gelişmesi gerekiyordu ! o da sağ olsunlar yapmışlar ! şimdi ! quantum bilgisayarlardan akan verileri işleyebilecek noktada ram modülleri ortaya çıktı bir kere ! bundan sonra DNA sı insan isteklerine göre şekillenmiş yeni bir sentetik yapay insan nesli oluşturmak için şimdi tüm alt yapı hazır bekliyor !
Karışma yok. İkisi farklı şeyler.