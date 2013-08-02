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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Terrafugia firmasının uçan aracı Transition, ilk defa halka açık bir hava gösterisinde boy gösterdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Terrafugia firmasının uçan aracı Transition, ilk defa halka açık bir hava gösterisinde boy gösterdi
Terrafugia firması tarafından uzun zamandır geliştirilen ve hem karada hem de havada gidebilen yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Transition isimli uçan araç, ilk defa halka açık bir hava gösterisinde boy gösterdi.
Hazırlık sürecinde bir gecikme olmazsa 2015 yılında satışa sunulması beklenen Transition, havada 160 km/s, karada ise 104 km/s hız ile ilerleyebiliyor ve 279,000$ fiyat etiketiyle satın alınabilen aracı kullanmak isteyen kişilerin, sürücü ehliyeti ve doğal olarak pilot lisansı alması gerekiyor. Daha önce yapılan uçuş testlerinin aksine bu sefer ilk defa halka açık bir hava gösterisine (Oshkosh EAA AirVenture Hava Şovu) katılan Transition, uzman pilot Phil Meteer tarafından kontrol edilmiş. 20 dakika süren bu uçuş sonrası normal araç ile hava aracı dönüşüm süreci (60 saniye sürüyor) de gösterilen Transition, verilen bilgilere göre ABD içerisinde 5000'den fazla kamu havaalanı içerisinde ve normal yollarda yasal olarak kullanılabiliyor.
Aynı zamanda TF-X isimli bir diğer hibrit araç üzerinde de çalışan Terrafugia firmasının katıldığı hava şovu hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.
(DT) / (TF) 

http://www.terrafugia.com/news/event-eaa-airventure-oshkosh-2013 Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
acikcasi ben yeni teknolojilerin, yeni cihazlarin tanitilmasindan memnunum. sitenin adi donanimhaber, donanim sadece bilgisayardan ve telefondan ibaret degildir.
acikcasi ben yeni teknolojilerin, yeni cihazlarin tanitilmasindan memnunum. sitenin adi donanimhaber, donanim sadece bilgisayardan ve telefondan ibaret degildi...
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Yanıtla +17
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bellair 6 yıl
ilk çıkan bilgisayarı göz önüne alırsak bu teknojide önümüzdeki 10 15 yıl içinde daha pratik hale gelecektir.
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tugares 6 yıl
Şehir içi ne kadar yakıyor acaba? Buna benzini nereden bulacağız? :D :D
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darkaura 6 yıl tugares
tugares

Şehir içi ne kadar yakıyor acaba? Buna benzini nereden bulacağız? :D :D

turkiye icin dizel seceneginide cikaracaklarmis :D
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cceviz 6 yıl
bunun helikopter modeli olsa daha kullanışlı olur. trafikte kaldınmı havalan git.
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UltraStreetFighter 6 yıl
Serhat4431

UltraStreetFightersirf mobil haberler ile daha fazla doldurmayalim sayfayi biraz farkli haberler ile gecisdirelim mi diyorsunuz anlamiyorum ya.doanimhaber cigrindan cikdi fakat yapa bilkeceginiz bir sey olmadigindan sorry..
Hangi site için çalışıyosun onu söyle.


donanimhaber´in gelecegi icin calisiyorum :)
yorumcuyum ,takipcisiyim,abes reklamlarin sulmünü ceken bir dostum :)
böyle elestirmem sorunuza giti fakat dogal karsilayin.
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Serhat4431 6 yıl
UltraStreetFighter
sirf mobil haberler ile daha fazla doldurmayalim sayfayi biraz farkli haberler ile gecisdirelim mi diyorsunuz anlamiyorum ya.doanimhaber cigrindan cikdi fakat yapa bilkeceginiz bir sey olmadigindan sorry..

Hangi site için çalışıyosun onu söyle.
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darkaura 6 yıl en beğenilen
acikcasi ben yeni teknolojilerin, yeni cihazlarin tanitilmasindan memnunum. sitenin adi donanimhaber, donanim sadece bilgisayardan ve telefondan ibaret degildir.
Yanıtla +17
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UltraStreetFighter 6 yıl
sirf mobil haberler ile daha fazla doldurmayalim sayfayi biraz farkli haberler ile gecisdirelim mi diyorsunuz anlamiyorum ya.
doanimhaber cigrindan cikdi fakat yapa bilkeceginiz bir sey olmadigindan sorry..
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