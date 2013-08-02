Terrafugia firmasının uçan aracı Transition, ilk defa halka açık bir hava gösterisinde boy gösterdi

Terrafugia firması tarafından uzun zamandır geliştirilen ve hem karada hem de havada gidebilen yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Transition isimli uçan araç, ilk defa halka açık bir hava gösterisinde boy gösterdi.

Hazırlık sürecinde bir gecikme olmazsa 2015 yılında satışa sunulması beklenen Transition, havada 160 km/s, karada ise 104 km/s hız ile ilerleyebiliyor ve 279,000$ fiyat etiketiyle satın alınabilen aracı kullanmak isteyen kişilerin, sürücü ehliyeti ve doğal olarak pilot lisansı alması gerekiyor. Daha önce yapılan uçuş testlerinin aksine bu sefer ilk defa halka açık bir hava gösterisine (Oshkosh EAA AirVenture Hava Şovu) katılan Transition, uzman pilot Phil Meteer tarafından kontrol edilmiş. 20 dakika süren bu uçuş sonrası normal araç ile hava aracı dönüşüm süreci (60 saniye sürüyor) de gösterilen Transition, verilen bilgilere göre ABD içerisinde 5000'den fazla kamu havaalanı içerisinde ve normal yollarda yasal olarak kullanılabiliyor.

Aynı zamanda TF-X isimli bir diğer hibrit araç üzerinde de çalışan Terrafugia firmasının katıldığı hava şovu hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.terrafugia.com/news/event-eaa-airventure-oshkosh-2013