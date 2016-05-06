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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, 2018'de yıllık 500 bin otomobil üretmeyi planlıyor

Tesla, otomobil üretiminde vites arttırdı. Model 3'ün çıkışıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşacak olan şirket, 2018'e kadar yıllık otomobil üretimini 500 bine çıkarmayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Elektrikli otomobil pazarının önde gelen firmalarından Tesla Motors, dün yılın ilk çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı. İlk çeyrekteki performansı ile beklentilerin üstüne çıkan Tesla, aynı zamanda gelecek planlarını da yatırımcıları ile paylaştı. Yılın ikinci çeyreğinde 20 bin otomobil üretmeyi planladıklarını açıklayan şirket, önümüzdeki yıllarda otomobil üretme hızını arttıracağını da duyurdu.
Daha önce 2020 yılına gelindiğinde yıllık 500 bin otomobil üretmeyi hedefleyen Tesla, bu planını öne çekti. Şirketin yeni hedefi, yıllık 500 bin otomobil üretimine 2018 yılında ulaşmak. Tesla'nın bu yıl içerisinde yaklaşık 80 - 90 bin otomobil üreteceği göz önüne alındığında, şirketin yıllık 500 bin otomobil hedefine ulaşması için önümüzdeki iki yılda otomobil üretimini 5 katına çıkarması gerekiyor. Tesla gibi hızla büyüyen bir otomobil üreticisi için bile bu hedefe ulaşmak oldukça zor bir görev.
 Şirketin bu yıllık 500 bin otomobil planı; Model S, Model X ve Model 3'ü kapsıyor. Model S ve Model X yüksek fiyatları nedeniyle sınırlı bir kitleye hitap etse de, 35 bin dolar fiyatı olan Model 3'ün geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Nitekim, Mart ayında tanıtılan Model 3 için şimdiden 325 bin rezervasyon yapılmış durumda. Bu arada Tesla bugün yaptığı açıklamayla Model 3'ün seri üretimine ve teslimatlarına 2017'nin son aylarında başlanacağını duyurdu.
Model 3'ün üretimi için belirlenen başlangıç tarihi 1 Temmuz 2017, ancak Elon Musk üretimin bu tarihte başlamasının oldukça zor olduğunu kabul ediyor. Üretime başlamak için bir tarih belirlemelerinin önemli olduğunu ifade eden Musk, bununla birlikte eğer otomobilin parçalarının tedarik zincirinde bir aksaklık yaşanırsa bu tarihin ertelenebileceğini belirtiyor.

http://techcrunch.com/2016/05/04/tesla-ramps-up-its-ambitions-expecting-to-produce-500000-cars-annually-by-2018/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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darkexecuter 3 yıl en beğenilen
Yerli otomobilde benzinli motor olayını zaten yılllaaar öce kaçırmışız. Bence Tesla gibi markaları örnek alıp direk elektrikli araç olayına odaklanmalıyız.
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TEKİN 1881 3 yıl
Büyük üstad Elon musk. Dehasıyla iyi para kazanacak.
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teramit 3 yıl
500 bin üretmeyi 2018 de planlamıyordu mecbur kaldı :)
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jimhendrix 3 yıl
tidiay katili diyorlar bana desinler değişemem desinler değişemem
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kadirirdem 3 yıl
biz bence elektrikli araçlara yönelelim...
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tobepeople 3 yıl
darkexecuter
Yerli otomobilde benzinli motor olayını zaten yılllaaar öce kaçırmışız. Bence Tesla gibi markaları örnek alıp direk elektrikli araç olayına odaklanmalıyız.

bence sıfırdan bir şey yaratmaya çabalamaktan ziyade kriz yaşayan ülkelerden bir firmayı satın almak ya da işler planladığı gibi gitmeyen bir otomobil şirketini alıp yetenekli bir CEO'ya bırakmak çok daha mantıklı
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fatihcanery 3 yıl
darkexecuter
Yerli otomobilde benzinli motor olayını zaten yılllaaar öce kaçırmışız. Bence Tesla gibi markaları örnek alıp direk elektrikli araç olayına odaklanmalıyız.

zaten elektrikli yapmaya çalışıyorlar,bugün haberlerde bile çıktı
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MrKemal17 3 yıl
V4LKyR
Hani mali sonuçlar? Kârı zararı nerde?

Mali çeyrek haberi değil ki bu.
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V4LKyR 3 yıl
Hani mali sonuçlar? Kârı zararı nerde?
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jimhendrix 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Hani mali sonuçlar? Kârı zararı nerde?

ne alaka bu konuyla
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WB 3 yıl
Otomotiv pazarini uzun yillardir Avrupa'ya karsi kaybeden ABD bu kez cok hirsli geliyor..
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benhuraxu 3 yıl WB
WB
Otomotiv pazarini uzun yillardir Avrupa'ya karsi kaybeden ABD bu kez cok hirsli geliyor..

Evet skandalları da iyi ayarladı.
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emre1393 3 yıl
Kocaman bir fabrika yerleşkesi var tesla nin ve şuan %15-20 kadarını kullanıyor, zamanla hepsini kullanacaktır
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Patren 3 yıl
tüm üreticiler tarlayı bekliyorlardir
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