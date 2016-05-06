Tesla, 2018'de yıllık 500 bin otomobil üretmeyi planlıyor

Elektrikli otomobil pazarının önde gelen firmalarından Tesla Motors, dün yılın ilk çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı. İlk çeyrekteki performansı ile beklentilerin üstüne çıkan Tesla, aynı zamanda gelecek planlarını da yatırımcıları ile paylaştı. Yılın ikinci çeyreğinde 20 bin otomobil üretmeyi planladıklarını açıklayan şirket, önümüzdeki yıllarda otomobil üretme hızını arttıracağını da duyurdu.

Daha önce 2020 yılına gelindiğinde yıllık 500 bin otomobil üretmeyi hedefleyen Tesla, bu planını öne çekti. Şirketin yeni hedefi, yıllık 500 bin otomobil üretimine 2018 yılında ulaşmak. Tesla'nın bu yıl içerisinde yaklaşık 80 - 90 bin otomobil üreteceği göz önüne alındığında, şirketin yıllık 500 bin otomobil hedefine ulaşması için önümüzdeki iki yılda otomobil üretimini 5 katına çıkarması gerekiyor. Tesla gibi hızla büyüyen bir otomobil üreticisi için bile bu hedefe ulaşmak oldukça zor bir görev.

Şirketin bu yıllık 500 bin otomobil planı; Model S, Model X ve Model 3'ü kapsıyor. Model S ve Model X yüksek fiyatları nedeniyle sınırlı bir kitleye hitap etse de, 35 bin dolar fiyatı olan Model 3'ün geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Nitekim, Mart ayında tanıtılan Model 3 için şimdiden 325 bin rezervasyon yapılmış durumda. Bu arada Tesla bugün yaptığı açıklamayla Model 3'ün seri üretimine ve teslimatlarına 2017'nin son aylarında başlanacağını duyurdu.

Model 3'ün üretimi için belirlenen başlangıç tarihi 1 Temmuz 2017, ancak Elon Musk üretimin bu tarihte başlamasının oldukça zor olduğunu kabul ediyor. Üretime başlamak için bir tarih belirlemelerinin önemli olduğunu ifade eden Musk, bununla birlikte eğer otomobilin parçalarının tedarik zincirinde bir aksaklık yaşanırsa bu tarihin ertelenebileceğini belirtiyor.

http://techcrunch.com/2016/05/04/tesla-ramps-up-its-ambitions-expecting-to-produce-500000-cars-annually-by-2018/?ncid=txtlnkusaolp00000595