Tesla, 35 bin dolarlık Model 3'ü 31 Mart'ta ortaya çıkaracak

Tesla, 31 Mart tarihinde 35 bin dolarlık fiyat etiketine sahip Model 3 elektrikli otomobilini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce araç sahiplerine ve medyaya gönderilen davetiyeler birkaç önemli ayrıntıyı ortaya çıkardı.

İlk ve en önemlisi: etkinlikte fonksiyonel bir prototip sergilenecek. Şirket CEO'su Elon Musk, 2017 yılında satışa sunulması planlanan otomobili daha erken gösteremeyebileceklerini belirtmişti. Ancak şirketin lansmanda sürülebilir bir versiyon gösterebileceği söyleniyor. Uygun fiyatıyla kitlesel pazara hitap eden Model 3, çok daha geniş bir kesime elektikli otomobil deneyimi yaşatabilecek olması nedeniyle Tesla'nın en önemli modeli konumunda.

Mevcut Tesla sahiplerine gönderilen davetiyelerde aynı zamanda otomobilin bir silueti de görülebiliyor. Musk daha önce Audi A4 ebatlarına benzer, BMW 3 Serisi ile rekabet edebilecek kompakt sedan boyutunda bir araba tarif etmişti. Tesla şimdi yeni otomobilini, ABD'de en çok satan büyük lüks aracı Model S'den yaklaşık yüzde 20 daha küçük bir araba olarak tanımlıyor.

Etkinlik, Hawthorne, Kaliforniya'da yer alan Tesla Design Studio'da gerçekleştirilecek. Davetiyeye göre Model 3 tanıtımına "Desteğiniz için minnettarlığımızın bir göstergesi olarak" davet edilen mevcut Tesla sahipleri ve misafirler için ayrılmış 650 koltuk dahil olmak üzere 800'den az kişi katılacak. Müşterilerin 31 Mart'ta Tesla mağazaları aracılığıyla ya da 1 Nisan tarihinde online olarak ön sipariş vermeleri mümkün olacak.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-16/tesla-will-unveil-a-drivable-model-3-here-s-what-it-looks-like