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Tesla, 35 bin dolarlık Model 3'ü 31 Mart'ta ortaya çıkaracak

Tesla, kitlesel pazara yönelik 35 bin dolarlık elektrikli sedan otomobilinin sürülebilir bir versiyonunu ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket merakla beklenen Model 3'ü 31 Mart tarihinde sergileyecek
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla, 31 Mart tarihinde 35 bin dolarlık fiyat etiketine sahip Model 3 elektrikli otomobilini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce araç sahiplerine ve medyaya gönderilen davetiyeler birkaç önemli ayrıntıyı ortaya çıkardı.
İlk ve en önemlisi: etkinlikte fonksiyonel bir prototip sergilenecek. Şirket CEO'su Elon Musk, 2017 yılında satışa sunulması planlanan otomobili daha erken gösteremeyebileceklerini belirtmişti. Ancak şirketin lansmanda sürülebilir bir versiyon gösterebileceği söyleniyor. Uygun fiyatıyla kitlesel pazara hitap eden Model 3, çok daha geniş bir kesime elektikli otomobil deneyimi yaşatabilecek olması nedeniyle Tesla'nın en önemli modeli konumunda.
Mevcut Tesla sahiplerine gönderilen davetiyelerde aynı zamanda otomobilin bir silueti de görülebiliyor. Musk daha önce Audi A4 ebatlarına benzer, BMW 3 Serisi ile rekabet edebilecek kompakt sedan boyutunda bir araba tarif etmişti. Tesla şimdi yeni otomobilini, ABD'de en çok satan büyük lüks aracı Model S'den yaklaşık yüzde 20 daha küçük bir araba olarak tanımlıyor.
Etkinlik, Hawthorne, Kaliforniya'da yer alan Tesla Design Studio'da gerçekleştirilecek. Davetiyeye göre Model 3 tanıtımına "Desteğiniz için minnettarlığımızın bir göstergesi olarak" davet edilen mevcut Tesla sahipleri ve misafirler için ayrılmış 650 koltuk dahil olmak üzere 800'den az kişi katılacak. Müşterilerin 31 Mart'ta Tesla mağazaları aracılığıyla ya da 1 Nisan tarihinde online olarak ön sipariş vermeleri mümkün olacak.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-16/tesla-will-unveil-a-drivable-model-3-here-s-what-it-looks-like Yorum Yaz
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caneycaney 3 yıl en beğenilen
bu aracı türkiyede helalinden 250 bine çekerler
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There goes your life 3 yıl
Bilgisayar Bağımlısı
Umarım Türkiyeye gelmez.Umarım ki gelmez.Durduk yere elektrik fiyatları yükselecek


daha ne kadar yükselecek bugün fatura geldi kullanım bedeli 54 lira fatura 105 lira.
Bilgisayar BağımlısıUmarım Türkiyeye gelmez.Umarım ki gelmez.Durduk yere elektrik fiyatları yükselecekdaha ne k...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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cobra41 3 yıl
vergisiz gelse de biz de 100 bin liraya Tesla'ya binsek
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talharo123 3 yıl
Daily mail'in haberine gore 0-60 mili 4 saniyenin altinda ve menzili 300 mil olacakmis.
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dt1907 3 yıl
böyle olcakmış.
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kadirirdem 3 yıl
şu arabanın boş versiyonunu yapıp 90 binden satsalar yeminle 2 tane alırlar dolusu da 130 bin civarı olsa efsane olur...
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dt1907 3 yıl
önemli olan fiyat türkiyede bu vergiyle fiyatı uygun olmaz.ve satılmaz.
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There goes your life 3 yıl
Bilgisayar Bağımlısı
Umarım Türkiyeye gelmez.Umarım ki gelmez.Durduk yere elektrik fiyatları yükselecek


daha ne kadar yükselecek bugün fatura geldi kullanım bedeli 54 lira fatura 105 lira.
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haydarkarapuar 3 yıl
trafik sigotası10milyar olur bunun
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senersongur 3 yıl
Artık 13-14000 dolarlık B ve C segment modelleri bekliyoruz.
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caneycaney 3 yıl en beğenilen
bu aracı türkiyede helalinden 250 bine çekerler
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B4ris 3 yıl
100k'ya gelse mükemmel olur mükemmel,yeminle millet yatırım diye krediye girer de alır şu aracı.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl
Umarım Türkiye'ye gelmez.Umarım ki gelmez.Durduk yere elektrik fiyatları yükselecek

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cobra41 3 yıl
vergisiz gelse de biz de 100 bin liraya Tesla'ya binsek
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adnan96 3 yıl
akdogan911
Model 3 ün verileri belli mi ? Güç, menzil, hızlanma vs ..

daha hiç bir şey belli değil 13 gün sonra her şeyi öğreniriz :)
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kimiferhat 3 yıl
Şu markaya bi ortak olamadık arkadaş :)
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mokinto 3 yıl
veriyorum ön siparişi :)) Cidden
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akdogan911 3 yıl
Model 3 ün verileri belli mi ? Güç, menzil, hızlanma vs ..
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tesla, model 3 ve
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