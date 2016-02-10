Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı

Tesla 85kWh kapasiteli bataryaya sahip P85 serisini resmi olarak artık üretmeyeceğini açıkladı. Firma şuan için sadece arkadan itişli 70, 4 çekişli 70D, 4 çekişli 90D ve performans odaklı modeli P90D’yi ürün gamında tutuyor.

Tesla yaptığı açıklamada yeni tanıtılan 90kWh kapasiteli bataryaya sahip en uzun menzilli modelin büyük ilgi gördüğünü ve müşteriler tarafından taleplerin yoğunlaştığını belirtti. 85 serisine ilgi azaldığı için devam ettirmeme kararı alındığını sözlerine ekledi.

Firmanın gerek Model S için gerekse de Model X için müşterilerine sunduğu tercihler 70, 70D, 90D ve P90D olarak yer alıyor.

Bu yöntem Tesla için üretim sürecini de daha basit hale getiriyor. Firma istediği zaman batarya paket seçeneklerinden uygun gördüğünü sonlandırarak para ve zamandan tasarruf etmiş oluyor. Bu kararın ayrıca bu yılın ilerleyen zamanlarında gelmesi beklenen Model 3’için üretim tesislerinde doğan yer ihtiyacının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Azalan motor seçenekleri ile 70kWh kapasiteli bataryaya sahip model de artık 8 farklı seçeneğin en alttaki donanımı olmaktan da kurtuluyor. Bu durumun üretim düzenlemesinin bir yansıması olmasının yanında satış kısmında da fayda sağlayacağını söyleyebiliriz.

Tesla Model S ve Model X için seçenekler ve özellikler şöyle;

Model S 70: 370 km menzil, 0-60 mil (0-96km/s) 5.5 saniye, maksimum hız 225 km/s

Model S 70D: 386 km menzil, 0-60 mil 5.2 saniye, maksimum hız 225 km/s

Model S 90D: 464 km menzil, 0-60 mil 4.2 saniye, maksimum hız 250 km/s

Model S P90D: 434 km menzil, 0-60 mil 3.1 saniye, , 0-60 mil Ludicrous mod 2.8 saniye maksimum hız 250 km/s

Model X 70D: 354 km menzil, 0-60 mil (0-96km/s) 6 saniye, maksimum hız 225 km/s

Model X 90D: 413 km menzil, 0-60 mil 4 saniye, maksimum hız 250 km/s

Model X P90D : 402km menzil, 0-60 mil 3.8 saniye, , 0-60 mil Ludicrous mod 3.2 saniye maksimum hız 250 km/s





http://mashable.com/2016/02/09/tesla-ends-85-model-s/#4S5a3_.hHiqY