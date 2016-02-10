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Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı

Firma Model S'in 85 kWh kapasiteli batarya seçeneğini artık kaldırdı. Tesla'nın bu yıl piyasaya çıkması beklenen Model 3 için üretim tesisinde .alan açmak amacı ile bu yolu seçtiği düşünülüyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı
 
Tesla 85kWh kapasiteli bataryaya sahip P85 serisini resmi olarak artık üretmeyeceğini açıkladı. Firma şuan için sadece arkadan itişli 70, 4 çekişli 70D, 4 çekişli 90D ve performans odaklı modeli P90D’yi ürün gamında tutuyor.
Tesla yaptığı açıklamada yeni tanıtılan 90kWh kapasiteli bataryaya sahip en uzun menzilli modelin büyük ilgi gördüğünü ve müşteriler tarafından taleplerin yoğunlaştığını belirtti. 85 serisine ilgi azaldığı için devam ettirmeme kararı alındığını sözlerine ekledi.
Firmanın gerek Model S için gerekse de Model X için müşterilerine sunduğu tercihler 70, 70D, 90D ve P90D olarak yer alıyor.
Bu yöntem Tesla için üretim sürecini de daha basit hale getiriyor. Firma istediği zaman batarya paket seçeneklerinden uygun gördüğünü sonlandırarak para ve zamandan tasarruf etmiş oluyor. Bu kararın ayrıca bu yılın ilerleyen zamanlarında gelmesi beklenen Model 3’için üretim tesislerinde doğan yer ihtiyacının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Azalan motor seçenekleri ile 70kWh kapasiteli bataryaya sahip model de artık 8 farklı seçeneğin en alttaki donanımı olmaktan da kurtuluyor. Bu durumun üretim düzenlemesinin bir yansıması olmasının yanında satış kısmında da fayda sağlayacağını söyleyebiliriz.
Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı
 
Tesla Model S ve Model X için seçenekler ve özellikler şöyle;
Model S 70: 370 km menzil, 0-60 mil (0-96km/s) 5.5 saniye, maksimum hız 225 km/s
Model S 70D: 386 km menzil, 0-60 mil 5.2 saniye, maksimum hız 225 km/s
Model S 90D: 464 km menzil, 0-60 mil 4.2 saniye, maksimum hız 250 km/s
Model S P90D: 434 km menzil, 0-60 mil 3.1 saniye, , 0-60 mil Ludicrous mod 2.8 saniye maksimum hız 250 km/s
Model X 70D: 354 km menzil, 0-60 mil (0-96km/s) 6 saniye, maksimum hız 225 km/s
Model X 90D: 413 km menzil, 0-60 mil 4 saniye, maksimum hız 250 km/s
Model X P90D : 402km menzil, 0-60 mil 3.8 saniye, , 0-60 mil Ludicrous mod 3.2 saniye maksimum hız 250 km/s


http://mashable.com/2016/02/09/tesla-ends-85-model-s/#4S5a3_.hHiqY Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 yıl
blackzeros
5 kisi + bagaj ile istanbul trafiginde kac km gider bu araba ?

hurriyet.com.tr/...
ama şehir içi iş saatinde bir yerden bir yere
20 km mesafeye bile 1 saatten önce gidilemiyor gerçeğini de ortaya koyarsak
bırakın 200 km üzeri hızlarda gitmeyi
akülü engelli sandalyesi bile bu şehirde iyi yol gider !
2 durak arası 5 dk dan daha kısa metro olsa da
metro girişinde metroya geçiş peronuna yürüyen merdivenle bile ulaşmak
neredeyse 10 dk olduğunu düşünürsek ! birde bunun indiğin gibi tekrar çıkması var ki ! kısacası 7 tepeli şehire metro değil teleferik ve Füniküler ( en.wikipedia.org/... ) bu şehrin doğal yapısını bozmadan en ideal ve gerçekçi ulaşım çözümleridir !
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SEO-Uzmanı 3 yıl
2 tane akü ile giden modeli çıkarsında bizde alalım yani !
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Greylights 3 yıl
blackzeros
5 kisi + bagaj ile istanbul trafiginde kac km gider bu araba ?

bu araç durduğu yerde enerji harcamıyor. Birde ne kadar yavaş gidersen o kadar çok gidiyor. Yani İstanbul'da kullanımı daha makul. Araç verilen değerleri bile aşabilir.
Hatta 40 km/s ile bu araç sürüldüğünde 700 km gibi bir menzile sahip oluyor.
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Muguroz 3 yıl
Su kW leri kW saat olarak degistirin n'olur. Yakismiyor teknoloji sitesine
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OverClocK1ng 3 yıl
İyi de 460 ın üzerinde menzil yok. Benim bildiğim P85 de mi ne 550 km mi ne menzil vardı. İyice saçmalamışlar. En yüksek menzil kaldırılır mı yaw...
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simbolmina 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
İyi de 460 ın üzerinde menzil yok. Benim bildiğim P85 de mi ne 550 km mi ne menzil vardı. İyice saçmalamışlar. En yüksek menzil kaldırılır mı yaw...

Kullanıcının yaptığı bir şeydi o. Düşük hızda 700km yapmışlardı en son.
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