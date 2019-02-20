Tesla CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş için tarih verdi

Elon Musk, Tesla’nın elektrikli araçlarındaki tam otonom sürüş özelliğinin 2019’un sonunda tamamlanacağını belirtti. Özelliğin 2020 yılının sonlarına doğru kullanılabilir olacağını ifade eden Musk, tam otonom sürüş teknolojisinin çok yetenekli olacağını sözlerine ekledi. Musk, sürücülerin yolculuk esnasında diledikleri işle meşgul olabileceklerini hatta yol boyunca uyuyabileceklerini söyledi.
Tesla sahiplerinin şuanda “Gelişmiş Otopilot” özelliğini aktif edebilmek için fazladan 5 bin dolar ücret ödemesi gerekiyor. Tam otonom sürüşe kıyasla oldukça basit olan bu teknoloji otoyollarda rahatlıkla kullanılabilirken, şehir içindeki yollarda, servis yollarında ve otoparklarda kullanılamıyor. Elon Musk, yaptığı açıklamayla 2020’de tüm bunların tam otonomla mümkün olabileceğini, bu konuda herhangi bir soru işareti bulunmadığını iddia etti.
2016’dan bu yana üretilen Tesla modellerinde tam otonom sürüş için gerekli donanımların mevcut olduğu söyleniyor. Eğer Elon Musk’ın tahmini bu kez tutarsa, Tesla sahipleri 2020 yılında gelen yazılım güncellemesiyle birlikte tam otonom sürüşe geçebilecek.
https://www.wired.com/story/elon-musk-tesla-full-self-driving-2019-2020-promise/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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