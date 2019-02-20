Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş için tarih verdi

Elon Musk tam otonom sürüşe geçiş için tarih verdi. Özelliğin 2019 sonunda tamamlanacağını belirten Musk, 2020'nin sonlarına doğru Tesla modellerinin kendi kendini sürebileceğini belirtti.
3 ay
4,5b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş için tarih verdi
Tam Boyutta Gör
 

Gerek sosyal medya hesabı üzerinden gerekse katıldığı programlarda iddialı açıklamalar yapmaktan kaçınmayan Elon Musk yine geleneği bozmadı. Tesla CEO’su katıldığı bir programda “tam otonom sürüş” için yine tarih verdi. Musk buna benzer bir sözü daha önce de vermiş fakat hedefini tutturamamıştı.

Elon Musk, Tesla’nın elektrikli araçlarındaki tam otonom sürüş özelliğinin 2019’un sonunda tamamlanacağını belirtti. Özelliğin 2020 yılının sonlarına doğru kullanılabilir olacağını ifade eden Musk, tam otonom sürüş teknolojisinin çok yetenekli olacağını sözlerine ekledi. Musk, sürücülerin yolculuk esnasında diledikleri işle meşgul olabileceklerini hatta yol boyunca uyuyabileceklerini söyledi.

Tesla sahiplerinin şuanda “Gelişmiş Otopilot” özelliğini aktif edebilmek için fazladan 5 bin dolar ücret ödemesi gerekiyor. Tam otonom sürüşe kıyasla oldukça basit olan bu teknoloji otoyollarda rahatlıkla kullanılabilirken, şehir içindeki yollarda, servis yollarında ve otoparklarda kullanılamıyor. Elon Musk, yaptığı açıklamayla 2020’de tüm bunların tam otonomla mümkün olabileceğini, bu konuda herhangi bir soru işareti bulunmadığını iddia etti.

2016’dan bu yana üretilen Tesla modellerinde tam otonom sürüş için gerekli donanımların mevcut olduğu söyleniyor. Eğer Elon Musk’ın tahmini bu kez tutarsa, Tesla sahipleri 2020 yılında gelen yazılım güncellemesiyle birlikte tam otonom sürüşe geçebilecek.


https://www.wired.com/story/elon-musk-tesla-full-self-driving-2019-2020-promise/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bulentcandan 3 ay en beğenilen esmerbuyucu
O ne ki! Bizim tam otonom aracımızın görünmezlik özelliği var. Göremiyorsunuz. Ama merak etmeyin, özel gözlükler yolda, geliyor, son teknoloji...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 ay
Bu da bir şey mi, Türkiye'de tam otonom yerli ve milli sürüş var 😂
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brscnk17 3 ay khytr89
Elon Musk Tesla'nın yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı. Ama CEO olarak yoluna devam ediyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
Tek rakibi THY
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Ne sürücü tepkisi kardeşim okuduğun şeyin ne olduğunu bildiğine emin misin? Adamların yaptığı yazılım beklenmeyen olaylar ve durumlar için zaten normal sürüş şu anda bile yapılıyor. Teknoloji umduğunuzdan hep daha erken gelişir, dünya sizi maalesef beklemez. Ayrıca o aracın sensörleri bir insanın sinir ve refleksinden daha hızlı haberin olsun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 ay
Bu dayı ve fikirleri hoştur ama gündemde kalmak için(ya da site için en azından öyle oluyor) sürekli birşeylere tarih verip değiştiriyor. Politikaya girse daha başarılı olur bence :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 3 ay
Tesla arabadan değil sonradan eklentileri ile para kazanıyor. Aynı EA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
Teslanın hastasıyım otonomun babasıyım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 3 ay
2030 ları bulur o.Sen otonomsun da yanından geçen otonom mu bakalım.Sürücü tepkisi nasıl olur alışabilirler mi bunlar önemli.Aracı sürenden bahsetmiyorum çevreden bahsediyorum,diğer sürücülerden bahsediyorum.Bir de sensörler yeterli verimlilikte çalışacak mı, insan hatası deyip çıkıyorsun işin içinden ama otonom araçta eleştiri çok ağır olur.Bence erken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramis78 3 ay
biz hala yerli otomobil..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 ay
Bir şey diyicem bir kaç ay evvel Musk ayrılıp yerine bir kadın gelemeyecek miydi ? Tesla da ben en son orda kaldım. Sonra ne oldu da geri döndü Musk. Gerçi kalsın kendisi çok başarılı bir yönetici orası ayrı da merak ettiğim o konu ne oldu :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brscnk17 3 ay khytr89
Elon Musk Tesla'nın yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı. Ama CEO olarak yoluna devam ediyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 ay
Bu da bir şey mi, Türkiye'de tam otonom yerli ve milli sürüş var 😂
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 3 ay esmerbuyucu
O ne ki! Bizim tam otonom aracımızın görünmezlik özelliği var. Göremiyorsunuz. Ama merak etmeyin, özel gözlükler yolda, geliyor, son teknoloji...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4530 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla tam otonom, sürücüsüz otomobil ve
4 etiket daha elon musk Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu! 3 ay Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey! 3 ay Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı 3 ay Xiaomi Mi9 tanıtıldı: Yeni canavar 3 ay Kanadalı ekip, küre şeklinde ve dokunmatik bir sanal gerçeklik ekranı tanıttı 3 ay Samsung Galaxy S10 Unpacked Türkçe simultane çeviri yayını 3 ay 12 aylık PlayStation Plus üyeliğine Rainbow Six Siege hediyesi 3 ay Google, sahte haberlerle nasıl mücadele ettiğini açıkladı 3 ay 2si Bilmez | Süper Güçler 3 ay Leica Q2'nin detayları ortaya çıkmaya başladı 3 ay CRISPR sayesinde organ nakilinde doku reddi tarih olacak 3 ay Opera'nın Android versiyonunda, reklam engelleme özelliğinin kullanımı kolaylaştı 3 ay iPad Mini 5 önceki model ile aynı tasarıma sahip olabilir 3 ay Milyarderler sıraya girdi: Rusya, ISS'e uzay turisti taşımaya başlıyor 3 ay Lenovo Z6 Pro'nun Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı kesinleşti 3 ay Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı 3 ay Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank duyuruldu 3 ay Logitech MX518 oyuncu faresi geri döndü 3 ay iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor 3 ay Razer telefon bölümü kapatıldı, Razer Phone 3 iptal edildi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Tesla CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş için tarih verdi Sonraki Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliği Chrome'a ​​geliyor 3 ay Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Sahibinden.com’a rekor teklif! [Güncellendi] 3 ay Samsung Galaxy S10 incelemesi sızdırıldı 3 ay Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu 3 ay Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu 3 ay Youtube, kanallara uyguladığı ceza sistemini değiştirdi 3 ay Google kendi oyun platformunu duyurabilir 3 ay MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme 3 ay Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay 'Obi-Wan Kenobi' dizisi için hazırlıklar başladı: Disney+'da yayınlanacak 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView bu kez Geekbench'te ortaya çıktı 3 ay PS Vita dönemi sona eriyor: Sony üretimi durdurma kararı aldı 3 ay Amazon’dan 2030 yılı itibariyle sevkiyatların yarısında, sıfır karbon salınımı hedefi 3 ay Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu 3 ay Mobil bankacılık ve telefon bankacılığında yeni dönem başlıyor 3 ay 2019 Mazda 3'ün Avrupa'daki motor seçenekleri belli oldu 3 ay Android Go telefonlara Qualcomm QM215 yonga seti 3 ay Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok" 3 ay GlobalFoundries satılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim