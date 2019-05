Tesla Model 3, ABD'de sınıfının en çok satan otomobili oldu

Tam Boyutta Gör

Tesla’nın yıllık olağan genel kurul toplantısındaki en önemli olay şüphesiz Elon Musk’ın görevden alınması için yapılan oylamaydı. Yapılan kritik oylama sonunda Musk’ın CEO görevinin yanında yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmesi kararı alındı. Fakat toplantı sırasında dikkat çekici bir açıklama daha yapıldı. Üretim ve satış rakamları hakkında veriler paylaşan Tesla, geçtiğimiz aydan bu yana Model 3 teslimatlarında büyük bir artış yaşandığını ve Model 3’ün şuanda Amerika’nın en çok satan orta sınıf premium sedanı olduğunu duyurdu.

Uzun süredir üretim hattında sıkıntılar yaşayan Tesla, bu sorunlardan tam olarak kurtulamamış olmasına rağmen son zamanlarda yaptığı geliştirmelerle talebi karşılayacak düzeye gelmiş gibi görünüyor. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, Model 3’ün satış rakamları mayıs ayında Mercedes C Serisi’nin de üzerine çıkarak aracı ilk sıraya taşımayı başardı. Satış rakamları hızlı bir şekilde yükselen Tesla Model 3, böylece rakipleri Audi A4, BMW 3 Serisi, Mercedes C Serisi ve Lexus IS gibi modelleri de geride bırakmış oldu.

Toplantı sırasında Model 3’ün üretimiyle ilgili son rakamları da paylaşan Elon Musk, günde 500 adet üretim gerçekleştirme hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Musk, haftada 3,500 adete tekabül eden bu rakamın haziran ayı sonunda haftada 5,000 adete çıkacağı konusunda da hala iddialı. Model 3'ün çift motorlu ve performans versiyonlarının üretimine de yavaş yavaş başladıklarını belirten Elon Musk, eylül ayı itibariyle seri üretime başlayabileceklerinin altını çizdi.

