Tesla Model 3, ABD'de sınıfının en çok satan otomobili oldu

Uzun süredir üretim hattında sıkıntılar yaşayan Tesla, bu sorunlardan tam olarak kurtulamamış olmasına rağmen son zamanlarda yaptığı geliştirmelerle talebi karşılayacak düzeye gelmiş gibi görünüyor. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, Model 3’ün satış rakamları mayıs ayında Mercedes C Serisi’nin de üzerine çıkarak aracı ilk sıraya taşımayı başardı. Satış rakamları hızlı bir şekilde yükselen Tesla Model 3, böylece rakipleri Audi A4, BMW 3 Serisi, Mercedes C Serisi ve Lexus IS gibi modelleri de geride bırakmış oldu.
Toplantı sırasında Model 3’ün üretimiyle ilgili son rakamları da paylaşan Elon Musk, günde 500 adet üretim gerçekleştirme hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Musk, haftada 3,500 adete tekabül eden bu rakamın haziran ayı sonunda haftada 5,000 adete çıkacağı konusunda da hala iddialı. Model 3'ün çift motorlu ve performans versiyonlarının üretimine de yavaş yavaş başladıklarını belirten Elon Musk, eylül ayı itibariyle seri üretime başlayabileceklerinin altını çizdi.
https://electrek.co/2018/06/05/tesla-model-3-best-selling-mid-sized-premium-sedan-production-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu haberde gördüğüm kadarıyla Model 3'te 3 serisinin yerini çok hızlı bir şekilde almış.Model X'te Bmw X killer.Alman otomobilcilerin helvasını yakında yeriz.
35.000$ olan Model 3 şimdilik satışa sunulmuyor diye biliyorum. Üretimdeki sıkıntılar bitince 35.000$'lık olan da satılmaya başlar, ardından fiyat 27.000-28.000$'lara çekilirse işte o zaman satış rekorları kırılır.
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