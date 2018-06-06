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Tesla Model 3, ABD'de sınıfının en çok satan otomobili oldu

Tesla yıllık olağan genel kurul toplantısında açıklamalar yapan Elon Musk, Tesla Model 3'ün tüm rakiplerini geride bırakarak ABD'nin en çok satan orta sınıf premium sedanı olduğunu açıkladı.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model 3, ABD'de sınıfının en çok satan otomobili oldu
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Tesla’nın yıllık olağan genel kurul toplantısındaki en önemli olay şüphesiz Elon Musk’ın görevden alınması için yapılan oylamaydı. Yapılan kritik oylama sonunda Musk’ın CEO görevinin yanında yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmesi kararı alındı. Fakat toplantı sırasında dikkat çekici bir açıklama daha yapıldı. Üretim ve satış rakamları hakkında veriler paylaşan Tesla, geçtiğimiz aydan bu yana Model 3 teslimatlarında büyük bir artış yaşandığını ve Model 3’ün şuanda Amerika’nın en çok satan orta sınıf premium sedanı olduğunu duyurdu.

Uzun süredir üretim hattında sıkıntılar yaşayan Tesla, bu sorunlardan tam olarak kurtulamamış olmasına rağmen son zamanlarda yaptığı geliştirmelerle talebi karşılayacak düzeye gelmiş gibi görünüyor. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, Model 3’ün satış rakamları mayıs ayında Mercedes C Serisi’nin de üzerine çıkarak aracı ilk sıraya taşımayı başardı. Satış rakamları hızlı bir şekilde yükselen Tesla Model 3, böylece rakipleri Audi A4, BMW 3 Serisi, Mercedes C Serisi ve Lexus IS gibi modelleri de geride bırakmış oldu.

Toplantı sırasında Model 3’ün üretimiyle ilgili son rakamları da paylaşan Elon Musk, günde 500 adet üretim gerçekleştirme hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Musk, haftada 3,500 adete tekabül eden bu rakamın haziran ayı sonunda haftada 5,000 adete çıkacağı konusunda da hala iddialı. Model 3'ün çift motorlu ve performans versiyonlarının üretimine de yavaş yavaş başladıklarını belirten Elon Musk, eylül ayı itibariyle seri üretime başlayabileceklerinin altını çizdi.


https://electrek.co/2018/06/05/tesla-model-3-best-selling-mid-sized-premium-sedan-production-update/ Yorum Yaz
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bulentcandan 11 ay en beğenilen haberelectro
Bütün ülkelerde yavaş yavaş fosil yakıtlı otomobillerin üretimine ve kullanılmasına çeşitli yaptırımlar getirilirken ve madem sizce elektrikli otomobillerin geleceği yokken otomobilleri osuruk gücüyle mi süreceğiz!
Bütün ülkelerde yavaş yavaş fosil yakıtlı otomobillerin üretimine ve kullanılmasına çeşitli yaptırımlar getirilirken ve madem sizce elektrikli otomobillerin ge...
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Kaiser75 11 ay
Kuzey Amerika, Çin ardında Avrupa. Tesla'nın elektrikli otomobilleri dünyaya yayılıyor
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RocknRoll@ 11 ay
Geçende söylemiştim gerçek S bundan sonra Tesla Model S'tir diye.(Her ne kadar E serisi rakibi olsa da büyük olasıkla yeni çıkacak Model S daha Lüx olacaktır.)
Bu haberde gördüğüm kadarıyla Model 3'te 3 serisinin yerini çok hızlı bir şekilde almış.Model X'te Bmw X killer.Alman otomobilcilerin helvasını yakında yeriz.
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Father Torque 11 ay
Grafiğe göre BMW müşteri kitlesinin çoğunluğu Tesla Model 3'e geçmiş. Adamlar üretimde bu kadar sıkıntı yaşarken bu rakamlara ulaşabildilerse seri üretimde nasıl bir satış grafiği çizecekler çok merak ediyorum.
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bulentcandan 11 ay
Hollanda'da montaj fabrikası, Çin'de yeni açılacak fabrika... Üretimi hızlandıracakları kesin ve satış rekorları kıracakları da kesin gibi geliyor bana.
35.000$ olan Model 3 şimdilik satışa sunulmuyor diye biliyorum. Üretimdeki sıkıntılar bitince 35.000$'lık olan da satılmaya başlar, ardından fiyat 27.000-28.000$'lara çekilirse işte o zaman satış rekorları kırılır.
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haberelectro 11 ay
Rakam yok
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bulentcandan 11 ay haberelectro
Rakama gerek yok aslında çünkü son 7 ayın Mid-Sized Premium Sedan için Amerika pazar payı grafiği verilmiş. Üretimi arttırdıklarında benzer grafik Avrupa ve diğer pazarlarda da oluşur.
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Kaiser75 11 ay
Kuzey Amerika'da satışların artması, üretim kapasitesinin de giderek rayına girmesiyle Tesla için işlerin iyiden iyiye yola girmesi demektir. Ancak Model S haricinde Tesla modelleri bana hiç çekici gelmiyor. Tamam elektrikli otomobillere öncülük ediyor ama Tesla'nın modellerinin Mercedes, Audi, BMW ve Volvo vs gibi firmalar gibi dışarıdan da albenili olması gerektiğini düşünüyorum.
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aycibin 11 ay
Asil rekabet simdi basliyor.model s falan bisey degildi.premium markalarin tum satislarinin yarısı sadece bu siniftan geliyor.devam ettirebilirse ne ala.performans modeli zayif yalniz.son hiz 280i bulmasi lazimdi.oysaki 230 falan.bugun c63 meyille 300u zorluyor.
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gun 11 ay
Bir tek Audi A4 etkilenmemiş nedense.
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fatihaslan7 11 ay
BMW ye adeta darbe olmuş
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Unzerstörbar 11 ay fatihaslan7
Seneye satışı başlayacak olan yeni 3 kasayı bekliyor millet..
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