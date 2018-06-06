Tesla ABD dışındaki ilk fabrikasını Çin'de açacak

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Tesla bugün Türkiye saati ile 00.30'da yıllık olağan genel kurul toplantısını başlattı. İlk kısmının Tesla'nın web sitesi üzerinden canlı yayınlandığı toplantının ana konusu şirketin yönetimin kadrosunda alınacak kararlar olurken şirketin üretim sürecine yönelik planları da Elon Musk ve diğer yetkililer tarafından hissedarlarla paylaşıldı. Tesla'nın ABD toprakları dışında açıp işleteceği ilk fabrikanın yeri de toplantıyla birlikte netlik kazandı.





İlk adres Şanghay

Tesla'nın uluslararası satış sorumlusu Robin Ren tarafından yapılan açıklamaya göre şirket yurt dışındaki ilk fabrikasını Asya pazarının kalbi olan Şanghay'da açacak. Yeni fabrikanın konumu Elon Musk tarafından da doğrulanırken yeni fabrika için Tesla'nın Çin hükümetiyle görüşmeleri sürdürdüğü de belirtildi.





Açılacak yeni fabrika Tesla'nın ABD'de açtığı son fabrikalardan hem isim hem de işlev olarak ayrılıyor. ''Dreadnought'' olarak adlandırılan fabrikada Gigafactory'nin aksine sadece batarya üretimi gerçekleştirilmeyecek aynı zamanda otomobil de üretilecek. ABD'de ise Nevada eyaletinde bulunan fabrikada batarya ve Tesla'nın diğer enerji ürünleri üretilirken Kaliforniya eyaletindeki fabrikada ise Model X, Model S ve Model 3'ün üretim ve montaj işlemleri yürütülüyor.





Yabancı otomobil üreticilerinin ancak yerel bir şirketle ortaklık kurması şartıyla ülkede üretim faaliyetlerine girişmesini isteyen Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde bu düşünceden vazgeçtiğini ve yabancı elektrikli otomobil üreticilerinin ülkede açacaklarına fabrikanın tamamına, tek başına sahip olabileceklerini duyurmuştu. Tesla'nın bu hamle ile gümrük tarifesinden de muafiyet sağlayabileceği belirtiliyor.

https://www.tesla.com/shareholdermeeting