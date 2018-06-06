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Tesla ABD dışındaki ilk fabrikasını Çin'de açacak

Bugün yıllık olağan genel kurul toplantısı düzenleyen Tesla'da, yurt dışındaki ilk fabrikanın nerede açılacağı sorusu cevap buldu. Şirket Şanghay'daki fabrikada otomobil ve batarya üretecek.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla ABD dışındaki ilk fabrikasını Çin'de açacak
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Tesla bugün Türkiye saati ile 00.30'da yıllık olağan genel kurul toplantısını başlattı. İlk kısmının Tesla'nın web sitesi üzerinden canlı yayınlandığı toplantının ana konusu şirketin yönetimin kadrosunda alınacak kararlar olurken şirketin üretim sürecine yönelik planları da Elon Musk ve diğer yetkililer tarafından hissedarlarla paylaşıldı. Tesla'nın ABD toprakları dışında açıp işleteceği ilk fabrikanın yeri de toplantıyla birlikte netlik kazandı.


İlk adres Şanghay 

Tesla'nın uluslararası satış sorumlusu Robin Ren tarafından yapılan açıklamaya göre şirket yurt dışındaki ilk fabrikasını Asya pazarının kalbi olan Şanghay'da açacak. Yeni fabrikanın konumu Elon Musk tarafından da doğrulanırken yeni fabrika için Tesla'nın Çin hükümetiyle görüşmeleri sürdürdüğü de belirtildi. 


Açılacak yeni fabrika Tesla'nın ABD'de açtığı son fabrikalardan hem isim hem de işlev olarak ayrılıyor. ''Dreadnought'' olarak adlandırılan fabrikada Gigafactory'nin aksine sadece batarya üretimi gerçekleştirilmeyecek aynı zamanda otomobil de üretilecek. ABD'de ise Nevada eyaletinde bulunan fabrikada batarya ve Tesla'nın diğer enerji ürünleri üretilirken Kaliforniya eyaletindeki fabrikada ise Model X, Model S ve Model 3'ün üretim ve montaj işlemleri yürütülüyor. 


Yabancı otomobil üreticilerinin ancak yerel bir şirketle ortaklık kurması şartıyla ülkede üretim faaliyetlerine girişmesini isteyen Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde bu düşünceden vazgeçtiğini ve yabancı elektrikli otomobil üreticilerinin ülkede açacaklarına fabrikanın tamamına, tek başına sahip olabileceklerini duyurmuştu. Tesla'nın bu hamle ile gümrük tarifesinden de muafiyet sağlayabileceği belirtiliyor.


https://www.tesla.com/shareholdermeeting Yorum Yaz
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ufuk-34JD58 11 ay en beğenilen
neden yerli arabasını çine taşıyor.siyasetçiler karışmıyormu
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bydvd 11 ay
konyalı bilim adamlarına ayıp etmiş
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idombayci 11 ay
trump fabrikaları usa ya taşımayanlara dayılanıyordu. Şiödi ne oldu trumpa
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IhtiyarDelikanli 11 ay
Türkiyede açacak hali yok ya
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haberelectro 11 ay
ABD de üretim aşırı maliyetli Çin gibi ucuz ve çabuk işçilik varken ABD de üretim yapmak ahmaklık. Apple en iyi örnek.
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darkaura 11 ay
cin hava kirliligi probleminden oturu elektrik araclara cok buyuk tesvikler yapiyor, otomotiv firmalarini elektrikli arac uretmeye zorluyor. bu sebeblerden elektrikli araclar hizla yayginlasiyor. tesla icin cok buyuk pazar. fabrika acmamasi dusunulemezdi
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xxxx1 11 ay
US üretimi model 3, 35 bin dolar gibi çok iyi bir fiyatken, Çinde bu üretim daha düşük fiyatlara dolayısıyla daha ucuz elektrik li araç ları görmek mümkün. Tabı nerede?..
vergiyle kendi halkını sömürmeyen ,hukumetlerın olduğu uygar toplumlarda!..
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mekjet.com 11 ay
üretim maliyetlerinden dolayı çin güzel bir seçenek.
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ssuqunet 11 ay
yerli arabamız olsa Turkiye den once Çin e acardık fabrika heralde, otomotiv sektoru asya pazarının buyuklugundan oraya yonelik motor arac vs uretimi yapıyorlar. tasıma maliyetinden kurtulmak icin de oraya fabrika acmaları normal, ucuz is gucu vs diyecekler olursa diye soyleyeyim dedim.
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ufuk-34JD58 11 ay en beğenilen
neden yerli arabasını çine taşıyor.siyasetçiler karışmıyormu
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arel.gr 11 ay
hani edirne 'de açacaktı !
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ufuk-34JD58 11 ay arel.gr
eeyyy amerigaya ekstra ithalat vergisi koyduk,ambargo uyguluyoruz

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tesla, elon musk ve
5 etiket daha fabrika gigafactory Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
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