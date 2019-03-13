Tesla, Model 3 araçlarına pil üretmesi içi Çinli CATL şirketi ile görüşüyor

Teknoloji Editörü
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şangay'daki Gigafactory 3'te üretilen Model 3 araçlarına pil üretmesi için Çinli CATL şirketi ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Elektrikli araç pili konusunda bir numara olan CATL birçok büyük şirketle çalışıyor.
Otomotiv devleri ile çalışıyor
CATL birincil olarak prizmatik hücre formatlarında pil üretiyor ancak Tesla'nın elektrikli araçları için silindir piller üretmesi gerekecel. Şirket son zamanlarda kapasitesini genişletti ve dev otomotiv şirketlerine hizmet sunabilmek için birkaç yeni pil fabrikası açtı. CATL'ın çalıştığı şirketler arasında SAAB, BMW ve Honda gibi otomotiv şirketleri bulunuyor.Yaklaşmakta olan halka arzda 2 milyar dolar gelir elde etme hedefinde olan CATL, yakın bir süre içinde Tesla ile de anlaşma imzalayabilir. Ancak Tesla'nın Çin'deki birkaç pil tedarikçisi ile de görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. Hem pil hem de otomobil üretmek isteyen Tesla'nın, araçlarını kısa sürede üretimden çıkarmak için böyle bir karar verdiği de sızan bilgiler arasında.
https://electrek.co/2019/03/11/tesla-talks-with-battery-giant-catl-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle