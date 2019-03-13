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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Model 3 araçlarına pil üretmesi içi Çinli CATL şirketi ile görüşüyor

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın, Model 3 araçlarında kullanıllacak olan pillerin üretimi için Çinli CATL şirketi ile anlaşma zeminleri aradığı belirtiliyor.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şangay'daki Gigafactory 3'te üretilen Model 3 araçlarına pil üretmesi için Çinli CATL şirketi ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Elektrikli araç pili konusunda bir numara olan CATL birçok büyük şirketle çalışıyor.

Otomotiv devleri ile çalışıyor

CATL birincil olarak prizmatik hücre formatlarında pil üretiyor ancak Tesla'nın elektrikli araçları için silindir piller üretmesi gerekecel. Şirket son zamanlarda kapasitesini genişletti ve dev otomotiv şirketlerine hizmet sunabilmek için birkaç yeni pil fabrikası açtı. CATL'ın çalıştığı şirketler arasında SAAB, BMW ve Honda gibi otomotiv şirketleri bulunuyor.
Yaklaşmakta olan halka arzda 2 milyar dolar gelir elde etme hedefinde olan CATL, yakın bir süre içinde Tesla ile de anlaşma imzalayabilir. Ancak Tesla'nın Çin'deki birkaç pil tedarikçisi ile de görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. Hem pil hem de otomobil üretmek isteyen Tesla'nın, araçlarını kısa sürede üretimden çıkarmak için böyle bir karar verdiği de sızan bilgiler arasında.

https://electrek.co/2019/03/11/tesla-talks-with-battery-giant-catl-china/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
helal olsun şu elon musk a adam tarihi yazıyor.
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