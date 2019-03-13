Tesla, Model 3 araçlarına pil üretmesi içi Çinli CATL şirketi ile görüşüyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şangay'daki Gigafactory 3'te üretilen Model 3 araçlarına pil üretmesi için Çinli CATL şirketi ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Elektrikli araç pili konusunda bir numara olan CATL birçok büyük şirketle çalışıyor.

Otomotiv devleri ile çalışıyor

CATL birincil olarak prizmatik hücre formatlarında pil üretiyor ancak Tesla'nın elektrikli araçları için silindir piller üretmesi gerekecel. Şirket son zamanlarda kapasitesini genişletti ve dev otomotiv şirketlerine hizmet sunabilmek için birkaç yeni pil fabrikası açtı. CATL'ın çalıştığı şirketler arasında SAAB, BMW ve Honda gibi otomotiv şirketleri bulunuyor.

https://electrek.co/2019/03/11/tesla-talks-with-battery-giant-catl-china/

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Yaklaşmakta olan halka arzdagelir elde etme hedefinde olan CATL, yakın bir süre içindeile de anlaşma imzalayabilir. Ancak Tesla'nınile de görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. Hem pil hem de otomobil üretmek isteyen Tesla'nın, araçlarını kısa sürede üretimden çıkarmak için böyle birde sızan bilgiler arasında.