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Tesla Model 3 ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olabilir

ABD’nin önde gelen yatırım bankası Morgan Stanley’in analistlerine göre Tesla Model 3, aktif güvenlik sağlayan donanım ve yazılımlar sayesinde ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla Model 3 ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olabilir
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Tesla Model 3’ün seri üretime başlamasına birkaç ay kala hem Tesla’nın geleceği hem de Model 3 ile ilgili tahminler ve beklentiler giderek artıyor. Geçtiğimiz ay ABD’nin önde gelen yatırım bankasının Goldman Sachs’ın Tesla analisti, şirketin Model 3’leri daha önce belirttiği tarihte satışa sunamayacağını ve hisselerin yüzde 30 civarında değer kaybedeceğini dile getirmişti ancak bir diğer önemli yatırım bankası Morgan Stanley, şirket için karamsar bir tablo beklemiyor ve Model 3’ün özellikleriyle beraber otomobillerdeki güvenlik algısını tamamen değiştirebileceğini düşünüyor.

Morgan Stanley’in Tesla analisti Adam Jonas’a göre temmuz ayında üretimine başlanması planlanan Model 3, yoldaki ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olacak. Şirketin halihazırda kullandığı otopilot sisteminin kazaları %40 oranında azalttığının altını çizen Jonas, bu tahmininin arkasında şirketin artık oturmuş bir otomatik pilot sistemine sahip olmasının ve şirketin milyonlarca kilometrelik yol tecrübesini barındırmasının yattığını dile getirdi. Jones ayrıca Model 3’e ait çarpışma testlerinin heyecan verici olduğunu, araçtaki kazadan kaçma ve otomatik fren sisteminin üst seviyelere ulaştığını söyledi.

Model 3 Yeni Güvenlik Yazılımlarıyla Gelebilir 

Tesla halihazırda Model X ve Model S’lerde kullanılan otopilot sistemi olan Autopilot 2.0’a ekstra güvenlik özellikleri eklemiş değil ancak Model 3’le birlikte şirket henüz otomatik pilot alanında 4. ve 5.seviyeye geçmese de(hala sürücülerin ellerini direksiyona yakın tutmaları gerekiyor) daha güvenli sürüş için bazı yeni yazılımları kullanıcılara sunması bekleniyor.

Tabi Jonas’un bu tahminleri sadece Tesla’nın yeni otomobili ile sınırlı değil. Tesla hisseleri hakkında farklı yatırım bankaları tamamen zıt yönde tahminler yaparken Morgan Stanley, Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak 305$ seviyelerine ulaşacağını düşünüyor. 


http://www.cnbc.com/2017/03/23/tesla-model-3-could-be-10-times-safer-than-the-average-car-says-analyst.html Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Donanım - Yazılım uyumu düzgün olursa bence insanlardan daha az hata oranı olur.
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turkeril 2 yıl
Bi volvoyla kafa kafaya çarpıştırsınlar bakalım kimmiş 10 kat güvenli. Mevzu farklı olabilir ama adamlar öyle bi lanse ediyorlar ki üstün ırk, üstün arabalar vs...
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fuujitsu 2 yıl
Tesla nın hisselerinden ziyade önemli olan araç güvenliği konusu burda o yüzden o kadar da boş bir konu olduğunu düşünmüyorum . Yalnız ortalama bir araçtan 10 kat güvenli olabilir ifadesi sallamasyon olmuş gibi.
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QuexSeeL 2 yıl
Bazı arkadaşlar için bazen kara saban haberi yapın onlar da sevinsin ara sıra.
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muhalif13 2 yıl
Belki 10 sene sonra bizde şirinleri görebiliriz. Belki bir tesla sahibi olabiliriz.
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axaxa 2 yıl
Nerde bu tesla .
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bluraydisk 2 yıl
Tesla çalışıyor ülkesi gelişiyor.. Elon Musk kafa yoruyor
bizde evetçiler cennetlik... hayırcılar terörist vatan haini diyoruz..
ben hala iş arıyorum yalamanın biri partiye alo dedirttirip mülakattaki 20 kişinin hakkını rızkını torpille haram olarak yiyor.. bizde durum bu ?
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merm 2 yıl bluraydisk
bluraydisk
Tesla çalışıyor ülkesi gelişiyor.. Elon Musk kafa yoruyor
bizde evetçiler cennetlik... hayırcılar terörist vatan haini diyoruz..
ben hala iş arıyorum yalamanın biri partiye alo dedirttirip mülakattaki 20 kişinin hakkını rızkını torpille haram olarak yiyor.. bizde durum bu ?

+1
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adam olun 2 yıl
editör olmakta zor iş evetçi olursun, teslacı olursun olursun da olursun :) içerik yok editörler de ne bulurlarsa koyuyorlar işte :) tesla buraya reklam vereceği yok bu sitede tesla alacak alım gücü olan adam bir elin parmaklarını geçmez
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Sayın DH.
Kendinizi bu kadar kasmanıza gerek yok. Oylamayı kapatmak filan hoş değil.
Çıkın söyleyin biz tesla haberlerinden para kazanıyoruz, anlaşmamız var diye açıklayın.
Hayır karşındaki insanı salak yerine koymanın da bir adabı var yani..
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danGerfuLL 2 yıl eSSelamuAleykum
Tesla satis yapmadigi ulkenin haber sitesi icin reklam parasi verir mi? Biraz mantik.
Ben ilgiyle takip ediyorum acikcasi. Belki de omrumde hic ulasamayacagim marka Tesla; ancak adamlar otopilot ve elektrikli arac konusunda devrim yaptilar. Sonucta teknolojik bir gelismeden de bahsediyoruz burada.
% 40 oraninda kazaya engel olundugundan bahsediliyor ki bu cok ciddi bir rakamdir.
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mehmedaltair 2 yıl
Günlük tesla haberi + yav he he
Zaten iddia eden firmanın kendisi bile değil analistler
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