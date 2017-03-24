Tesla Model 3 ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olabilir

Tam Boyutta Gör

Tesla Model 3’ün seri üretime başlamasına birkaç ay kala hem Tesla’nın geleceği hem de Model 3 ile ilgili tahminler ve beklentiler giderek artıyor. Geçtiğimiz ay ABD’nin önde gelen yatırım bankasının Goldman Sachs’ın Tesla analisti, şirketin Model 3’leri daha önce belirttiği tarihte satışa sunamayacağını ve hisselerin yüzde 30 civarında değer kaybedeceğini dile getirmişti ancak bir diğer önemli yatırım bankası Morgan Stanley, şirket için karamsar bir tablo beklemiyor ve Model 3’ün özellikleriyle beraber otomobillerdeki güvenlik algısını tamamen değiştirebileceğini düşünüyor.

Morgan Stanley’in Tesla analisti Adam Jonas’a göre temmuz ayında üretimine başlanması planlanan Model 3, yoldaki ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olacak. Şirketin halihazırda kullandığı otopilot sisteminin kazaları %40 oranında azalttığının altını çizen Jonas, bu tahmininin arkasında şirketin artık oturmuş bir otomatik pilot sistemine sahip olmasının ve şirketin milyonlarca kilometrelik yol tecrübesini barındırmasının yattığını dile getirdi. Jones ayrıca Model 3’e ait çarpışma testlerinin heyecan verici olduğunu, araçtaki kazadan kaçma ve otomatik fren sisteminin üst seviyelere ulaştığını söyledi.

Model 3 Yeni Güvenlik Yazılımlarıyla Gelebilir

Tesla halihazırda Model X ve Model S’lerde kullanılan otopilot sistemi olan Autopilot 2.0’a ekstra güvenlik özellikleri eklemiş değil ancak Model 3’le birlikte şirket henüz otomatik pilot alanında 4. ve 5.seviyeye geçmese de(hala sürücülerin ellerini direksiyona yakın tutmaları gerekiyor) daha güvenli sürüş için bazı yeni yazılımları kullanıcılara sunması bekleniyor.

Tabi Jonas’un bu tahminleri sadece Tesla’nın yeni otomobili ile sınırlı değil. Tesla hisseleri hakkında farklı yatırım bankaları tamamen zıt yönde tahminler yaparken Morgan Stanley, Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak 305$ seviyelerine ulaşacağını düşünüyor.

http://www.cnbc.com/2017/03/23/tesla-model-3-could-be-10-times-safer-than-the-average-car-says-analyst.html