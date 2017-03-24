Tesla Model 3 ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olabilir

Morgan Stanley’in Tesla analisti Adam Jonas’a göre temmuz ayında üretimine başlanması planlanan Model 3, yoldaki ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olacak. Şirketin halihazırda kullandığı otopilot sisteminin kazaları %40 oranında azalttığının altını çizen Jonas, bu tahmininin arkasında şirketin artık oturmuş bir otomatik pilot sistemine sahip olmasının ve şirketin milyonlarca kilometrelik yol tecrübesini barındırmasının yattığını dile getirdi. Jones ayrıca Model 3’e ait çarpışma testlerinin heyecan verici olduğunu, araçtaki kazadan kaçma ve otomatik fren sisteminin üst seviyelere ulaştığını söyledi.
Model 3 Yeni Güvenlik Yazılımlarıyla Gelebilir
Tesla halihazırda Model X ve Model S’lerde kullanılan otopilot sistemi olan Autopilot 2.0’a ekstra güvenlik özellikleri eklemiş değil ancak Model 3’le birlikte şirket henüz otomatik pilot alanında 4. ve 5.seviyeye geçmese de(hala sürücülerin ellerini direksiyona yakın tutmaları gerekiyor) daha güvenli sürüş için bazı yeni yazılımları kullanıcılara sunması bekleniyor.
Tabi Jonas’un bu tahminleri sadece Tesla’nın yeni otomobili ile sınırlı değil. Tesla hisseleri hakkında farklı yatırım bankaları tamamen zıt yönde tahminler yaparken Morgan Stanley, Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak 305$ seviyelerine ulaşacağını düşünüyor.
http://www.cnbc.com/2017/03/23/tesla-model-3-could-be-10-times-safer-than-the-average-car-says-analyst.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bizde evetçiler cennetlik... hayırcılar terörist vatan haini diyoruz..
ben hala iş arıyorum yalamanın biri partiye alo dedirttirip mülakattaki 20 kişinin hakkını rızkını torpille haram olarak yiyor.. bizde durum bu ?
+1
Kendinizi bu kadar kasmanıza gerek yok. Oylamayı kapatmak filan hoş değil.
Çıkın söyleyin biz tesla haberlerinden para kazanıyoruz, anlaşmamız var diye açıklayın.
Hayır karşındaki insanı salak yerine koymanın da bir adabı var yani..
Ben ilgiyle takip ediyorum acikcasi. Belki de omrumde hic ulasamayacagim marka Tesla; ancak adamlar otopilot ve elektrikli arac konusunda devrim yaptilar. Sonucta teknolojik bir gelismeden de bahsediyoruz burada.
% 40 oraninda kazaya engel olundugundan bahsediliyor ki bu cok ciddi bir rakamdir.
Zaten iddia eden firmanın kendisi bile değil analistler