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Bir Youtube kanalı Tesla'nın özel batarya hücresini analiz etti

Tesla ve Panasonic'in özel olarak ortak geliştirdiği 18650 formatındaki Model S ve Model X araçlarında kullanılan batarya hücrelerinin gelin içine birlikte bakalım.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bilindiği üzre Tesla'nın araçlarında yer alan batarya ünitesi, içerisinde binlerce ufak pil hücresi barındırıyor. Bu hücrelerin üreticisi olan Panasonic, neredeyse diğer bütün ürettiği hücrelerin teknik detayları paylaşıyor olsa da elektrikli araç üreticisi ile geliştirdikleri bu özel hücreler hakkında teknik bir detay paylaşılmıyor.
Panasonic ile Tesla ortaklığında geliştirilen bu özel pil hücreleri 18650 formatını taşıyor. 2014 yılında bu ikili arasında yapılan bir anlaşmaya göre pil üreticisi 2017 yılı sonuna dek Tesla'nın Model S ve Model X araçlarında kullanılması için milyarlarca bu özel pil hüresinden üretecek.
İkilinin sonrasında geliştirdikleri 2170 formatındaki yeni pil hücrelerinin ilerleyen dönemde Nevada'daki Gigafactory'de üretilmesi planlanırken bu hücreler şu anda Tesla'nın Powerpack ve Powerwall ürünlerinde kullanılıyor ve piyasaya çıktığında Model 3 otomobilinde bu hücrelerden yer alacak.
Youtube'da yer alan bir kanal Tesla'nın batarya modülünden çıkarıldığı belirtilen 18650 formatındaki pil hücresini eBay'den satın almış. AriesRC isimli bu kanal daha sonra batarya hücresini parçalamış ve video aracılığı ile içeriğini bizlere sergiliyor. Panasonic'in kendi üretimi olan NCR 18650 pilinden daha uzun yaşam döngüsüne sahip olan bu özel pil hücreleri 500 şarj sonrasında kapasitesinin %95'ini koruyabiliyor.
Tesla'nın özel pil hücresinin parçalarına ayrıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://electrek.co/2017/03/22/tesla-battery-cell-breakdown/ Yorum Yaz
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Grkwnxs 2 yıl en beğenilen Moueson
Moueson
Forum Tesla haberlerinden geçilmiyor.Teslaya sponsor mu oldu nedir bu forum


Bi bitmediniz her tesla haberinin altına aynı yorum
MouesonForum Tesla haberlerinden geçilmiyor.Teslaya sponsor mu oldu nedir bu forumBi bitmediniz her tesla haberini...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Moueson 2 yıl
Forum Tesla haberlerinden geçilmiyor.Teslaya sponsor mu oldu nedir bu forum
2 Yanıt Yanıtla +15
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Wonky 2 yıl
Kedi misali anca uzaktan uzaktan bakabiliyoruz. Turkiyeye gelsede rahatlasak.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Experimentation 2 yıl
bataryaların daha hızlı gelişmesi lazım
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaş, siz de istisnasız her Tesla haberine girip "gene mi tesla, pıfff" diye yorum yapmaktan bıkmadınız.
Girmeyin Tesla haberlerine, yorum yapacağım diye kasmayın. Biz de meraklı değiliz sizin ergen atarlarınıza. Tesla ilginizi çekmiyor diye söylenmek yerine gidin başka haberler okuyun.
Yorum "hit" alsın diye sallayın işkembeden; giydirin editöre-siteye. Cahil-cühela yorumları işte. Oh ne ala...
Yok Tesla haberinden geçilmiyormuş, yok bilmem ne haberi çokmuş, yok onu fazla yazmışsın. Çok bilen açsın kendi sitesini, yapsın kendi haberlerini. Ne bizi rahatsız etsin saçma sapan yorumlarla ne de haber yapan arkadaşların şevkini kırsın. Herkese göstersin haber nasıl yapılıyor.
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celilsaygin 2 yıl
Elektronik eşyalardaki donanımların her geçen gün daha çok pile ihtiyacı oluyor. Bulsa bulsa Elon Musk buna bir çözüm bulur. Elon Musk derken firmayı kastediyorum.
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suslu76 2 yıl
Adam eBay saticisina guvenerek Tesla'nin icinden ciktigini dusunuyorsa... :) Satin alacagini anlasa reklamlardaki Duracell ayicigindan ciktigina bile ikna ederdi
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Wonky 2 yıl
Kedi misali anca uzaktan uzaktan bakabiliyoruz. Turkiyeye gelsede rahatlasak.
1 Yanıt Yanıtla +9
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kaazto28 2 yıl Wonky
Wonky

Kedi misali anca uzaktan uzaktan bakabiliyoruz. Turkiyeye gelsede rahatlasak.

türkiyeye gelse ne olur, motor hacminden dolayı sözde çevreye daha fazla zarar vermesi gerekçesiyle yüksek vergi alıyorlar, elektrikli araçlarda ise bataryanın kapasitesine bağlı olarak yine aynı tarzda vergi alıyorlar. Ne anladım bu işten.
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Moueson 2 yıl
Forum Tesla haberlerinden geçilmiyor.Teslaya sponsor mu oldu nedir bu forum
2 Yanıt Yanıtla +15
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Grkwnxs 2 yıl Moueson
Moueson
Forum Tesla haberlerinden geçilmiyor.Teslaya sponsor mu oldu nedir bu forum


Bi bitmediniz her tesla haberinin altına aynı yorum
1 Yanıt Yanıtla +23
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kadirirdem 2 yıl Moueson
Moueson

Forum Tesla haberlerinden geçilmiyor.Teslaya sponsor mu oldu nedir bu forum


Bende şüphelenmeye başladım.
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underlater 2 yıl
Görünüşe göre bu pilin yanma riski düşük! :)
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