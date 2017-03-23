Bir Youtube kanalı Tesla'nın özel batarya hücresini analiz etti

Bilindiği üzre Tesla'nın araçlarında yer alan batarya ünitesi, içerisinde binlerce ufak pil hücresi barındırıyor. Bu hücrelerin üreticisi olan Panasonic, neredeyse diğer bütün ürettiği hücrelerin teknik detayları paylaşıyor olsa da elektrikli araç üreticisi ile geliştirdikleri bu özel hücreler hakkında teknik bir detay paylaşılmıyor.

Panasonic ile Tesla ortaklığında geliştirilen bu özel pil hücreleri 18650 formatını taşıyor. 2014 yılında bu ikili arasında yapılan bir anlaşmaya göre pil üreticisi 2017 yılı sonuna dek Tesla'nın Model S ve Model X araçlarında kullanılması için milyarlarca bu özel pil hüresinden üretecek.

İkilinin sonrasında geliştirdikleri 2170 formatındaki yeni pil hücrelerinin ilerleyen dönemde Nevada'daki Gigafactory'de üretilmesi planlanırken bu hücreler şu anda Tesla'nın Powerpack ve Powerwall ürünlerinde kullanılıyor ve piyasaya çıktığında Model 3 otomobilinde bu hücrelerden yer alacak.

Youtube'da yer alan bir kanal Tesla'nın batarya modülünden çıkarıldığı belirtilen 18650 formatındaki pil hücresini eBay'den satın almış. AriesRC isimli bu kanal daha sonra batarya hücresini parçalamış ve video aracılığı ile içeriğini bizlere sergiliyor. Panasonic'in kendi üretimi olan NCR 18650 pilinden daha uzun yaşam döngüsüne sahip olan bu özel pil hücreleri 500 şarj sonrasında kapasitesinin %95'ini koruyabiliyor.

Tesla'nın özel pil hücresinin parçalarına ayrıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://electrek.co/2017/03/22/tesla-battery-cell-breakdown/