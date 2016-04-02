Tesla Model 3'ün 15 inç ekranı LG Display tarafından tedarik edilecek

Reuters tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre LG Display, Tesla Motors'un kısa bir süre önce tanıttığı yeni Model 3 sedan otomobili için bilgilendirme ekranı tedarik edecek. Ajansın Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, önemli bir anlaşmaya imza atan LG Display'in Tesla Model 3'de yer alan 15 inç merkezi ekranlar için tek tedarikçi konumunda olacağı bildiriliyor.

Tesla Motors geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamayla üretimi daha bir yıldan daha uzakta olmasına rağmen kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili için birkaç saat içinde 130 bin sipariş aldığını duyurmuştu. Şirket CEO'su Elon Musk ise birkaç saat önce attığı bir tweetle bu rakamın 232 bine ulaştığını açıkladı. Tesla'nın bir diğer otomobili olan Model X'in yarısı kadar, yani 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip Model 3, Tesla Motors'un büyüme planları için oldukça önem taşıyor.

Otomobilde, Tesla'nın Model S ve Model X SUV araçlarında yer alan 17 inç ekrandan sadece 2 inç daha küçük bir ekran yer alıyor. LG ve Tesla arasındaki bu ilişki iki şirketin ilk ortaklıkları olmayacak. Tesla Motors'un LG Chem bölümüyle bir batarya tedarik anlaşması var. Dolayısıyla şirket Koreli elektronik devi ile zaten halihazırda bir ortaklık sürdürüyor. Tesla'nın Model S ve Model X otomobillerinde yer alan merkezi bilgilendirme ekranları ise şu anda bir başka firma tarafından tedarik ediliyor.

http://www.reuters.com/article/tesla-model3-lg-display-idUSL3N1742HT