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Tesla Model 3'ün 15 inç ekranı LG Display tarafından tedarik edilecek

Tesla'nın kısa bir süre önce tanıttığı uygun fiyatlı elektrikli otomobili olan Model 3'de yer alacak 15 inçlik merkezi bilgilendirme ekranları LG Display tarafından tedarik edilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Reuters tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre LG Display, Tesla Motors'un kısa bir süre önce tanıttığı yeni Model 3 sedan otomobili için bilgilendirme ekranı tedarik edecek. Ajansın Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, önemli bir anlaşmaya imza atan LG Display'in Tesla Model 3'de yer alan 15 inç merkezi ekranlar için tek tedarikçi konumunda olacağı bildiriliyor.
Tesla Motors geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamayla üretimi daha bir yıldan daha uzakta olmasına rağmen kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili için birkaç saat içinde 130 bin sipariş aldığını duyurmuştu. Şirket CEO'su Elon Musk ise birkaç saat önce attığı bir tweetle bu rakamın 232 bine ulaştığını açıkladı. Tesla'nın bir diğer otomobili olan Model X'in yarısı kadar, yani 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip Model 3, Tesla Motors'un büyüme planları için oldukça önem taşıyor.
Otomobilde, Tesla'nın Model S ve Model X SUV araçlarında yer alan 17 inç ekrandan sadece 2 inç daha küçük bir ekran yer alıyor. LG ve Tesla arasındaki bu ilişki iki şirketin ilk ortaklıkları olmayacak. Tesla Motors'un LG Chem bölümüyle bir batarya tedarik anlaşması var. Dolayısıyla şirket Koreli elektronik devi ile zaten halihazırda bir ortaklık sürdürüyor. Tesla'nın Model S ve Model X otomobillerinde yer alan merkezi bilgilendirme ekranları ise şu anda bir başka firma tarafından tedarik ediliyor.

http://www.reuters.com/article/tesla-model3-lg-display-idUSL3N1742HT Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
tofaşçı apaçiler doluşmuş buraya
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Tolgá 3 yıl
tesla arabaların konsollarını görünce midem bulanıyor.
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silversmith 3 yıl
Desenize ekran parlıklığını kısarsak 100-150 KM.'lik menzil cepte! :D
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DH Misafiri 3 yıl
4k.com ekranın 4k olacağını yazdı
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DH Misafiri 3 yıl
4k.com ekranın 4k olacağını yazdı
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Technotronic 3 yıl
10 inç ideal olurdu, bu abartı olmuş
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Yilsev 3 yıl
Herşey iyi güzel, menzil hariç.
Yüksek lisansımda elektrikli araçlarla ilgili çalışma fırsatı bulmuş bir elektrik mühendisi olarak söylüyorum ve tavsiye ediyorum ki elektrikli araçların batarya kapasitesi 1000km (testlerde kullanılan çok aşırı ideal şartlarda değil, gerçek günlük şehiriçi kullanımda) gidecek şekilde olmadan asla bu teknolojiye yönelmem. Bunun ziyadesinde.
- Batarya grubu + Ultrakapasitör ikilisi kullanılmalı. (batarya ömrünü uzatmak için)
- Batarya yaşlanma eğrileri paylaşılmalı. (5 sene sonra o menzil kalmayacak çünkü)
Bu araçların önündeki tek engel batarya teknolojisi. Hem ucuz hem büyük kapasite sağlayan ve uzun ömürlü bataryalar üretilmeden bana pek cazip gelmiyor.
Batarya grubu 10.000 $ (model s'in 12.000$ imiş ) olursa ve 10 sene ömrü varsa, bu ayda 83,3$ 'a tekabul ediyor ve bu da yaklaşık 236 TL'ye denk geliyor. Şarj için ödeyeceğim ekstra elektrik faturasını hesaplamadan bile şuan dizel araçların aylık yakıt fiyatına denk bir mebla bu.
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Cowinenge 3 yıl
Adamlar senin burada ikinci el kıçı kırık clio aldığın paraya 6sn de 0-100 yapan ve neredeyse çok az yürütme parasiyla hareket eden araca sahip oluyor
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Master_Evil 3 yıl
tesla ne yapsa absürd olmuyor
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gs09gs09 3 yıl
Bu adamlar 33 bin dolara uretir turkiyeye gelir 400 bin tl olur arac xD yani kimse alamicak neyini tartisiyonuz xD
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TheDenier 3 yıl
Alternatif olarak güzel ama SpaceX gibi diğer uygulamalarını görmezsek sadece Tesla'ya bakarsak Elon Musk çok abartılıyor.Bu adamın yaptığı şey yıllardır var olan elektrik motorlarını arabalara yerleştirip biraz futuristic bir görüntü katarak araçlara çağ atlatmış gibi görünmekten başka bir şey değil.Pil teknolojisini geliştirmedi yine aynı verimsizlikte ilerliyor.

Üretim bantlarında pil bölümünü kameramanlara göstermiyor ve işin sırrının burada olduğunu söylüyor, ne işin sırrı kardeşim yaptığın araba saatte 1 şarj istiyor.Tam gaz yüklensen 20 dk çalışıyor sen über otomobil yaratmışsın gibi havalara giriyorsun.Küçümsemiyorum ama abartılıyor.Bir yenilik yaratmadı dediğim gibi sadece var olan bir şeyi yaygın bir kullanıma soktu.

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Ac1DBuRN 3 yıl
İç kısmı hala konsept gibi geldi bana. Tesla'nın böyle bir hata yapacağını sanmıyorum.
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murdocklawless 3 yıl
çok çirkin çoook.
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demirparcasi 3 yıl
Herkes eleştirmiş ama bence tasarım açısından çok iyi olmuş. Çok sade ve çok şık. Çoğu kişi arabanın içine oturunca etkilenecektir. Bu araçta otonom sürüş özelliği olduğunu da belirtmek lazım. Araba kendi kendine giderken o 15" ekranla çok şeyler yapılabilir. Sadece klasik tasarımdan bu kadar uzaklaşında ergonomik açısında sorun yaratıpi yaratmayacağına bakmak lazım.
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Djalma Feitosa Dias 3 yıl
O tablet ne la öyle araba boyutunda
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one man one engine 3 yıl
İçi çok kötü olmuş...
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Otomobil, tesla ve
6 etiket daha lg display model 3 elektrikli Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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