Tesla Model 3'ün 15 inç ekranı LG Display tarafından tedarik edilecek

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Reuters tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre LG Display, Tesla Motors'un kısa bir süre önce tanıttığı yeni Model 3 sedan otomobili için bilgilendirme ekranı tedarik edecek. Ajansın Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, önemli bir anlaşmaya imza atan LG Display'in Tesla Model 3'de yer alan 15 inç merkezi ekranlar için tek tedarikçi konumunda olacağı bildiriliyor.
Tesla Motors geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamayla üretimi daha bir yıldan daha uzakta olmasına rağmen kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili için birkaç saat içinde 130 bin sipariş aldığını duyurmuştu. Şirket CEO'su Elon Musk ise birkaç saat önce attığı bir tweetle bu rakamın 232 bine ulaştığını açıkladı. Tesla'nın bir diğer otomobili olan Model X'in yarısı kadar, yani 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip Model 3, Tesla Motors'un büyüme planları için oldukça önem taşıyor.
Otomobilde, Tesla'nın Model S ve Model X SUV araçlarında yer alan 17 inç ekrandan sadece 2 inç daha küçük bir ekran yer alıyor. LG ve Tesla arasındaki bu ilişki iki şirketin ilk ortaklıkları olmayacak. Tesla Motors'un LG Chem bölümüyle bir batarya tedarik anlaşması var. Dolayısıyla şirket Koreli elektronik devi ile zaten halihazırda bir ortaklık sürdürüyor. Tesla'nın Model S ve Model X otomobillerinde yer alan merkezi bilgilendirme ekranları ise şu anda bir başka firma tarafından tedarik ediliyor.
http://www.reuters.com/article/tesla-model3-lg-display-idUSL3N1742HT Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yüksek lisansımda elektrikli araçlarla ilgili çalışma fırsatı bulmuş bir elektrik mühendisi olarak söylüyorum ve tavsiye ediyorum ki elektrikli araçların batarya kapasitesi 1000km (testlerde kullanılan çok aşırı ideal şartlarda değil, gerçek günlük şehiriçi kullanımda) gidecek şekilde olmadan asla bu teknolojiye yönelmem. Bunun ziyadesinde.
- Batarya grubu + Ultrakapasitör ikilisi kullanılmalı. (batarya ömrünü uzatmak için)
- Batarya yaşlanma eğrileri paylaşılmalı. (5 sene sonra o menzil kalmayacak çünkü)
Bu araçların önündeki tek engel batarya teknolojisi. Hem ucuz hem büyük kapasite sağlayan ve uzun ömürlü bataryalar üretilmeden bana pek cazip gelmiyor.
Batarya grubu 10.000 $ (model s'in 12.000$ imiş ) olursa ve 10 sene ömrü varsa, bu ayda 83,3$ 'a tekabul ediyor ve bu da yaklaşık 236 TL'ye denk geliyor. Şarj için ödeyeceğim ekstra elektrik faturasını hesaplamadan bile şuan dizel araçların aylık yakıt fiyatına denk bir mebla bu.
Üretim bantlarında pil bölümünü kameramanlara göstermiyor ve işin sırrının burada olduğunu söylüyor, ne işin sırrı kardeşim yaptığın araba saatte 1 şarj istiyor.Tam gaz yüklensen 20 dk çalışıyor sen über otomobil yaratmışsın gibi havalara giriyorsun.Küçümsemiyorum ama abartılıyor.Bir yenilik yaratmadı dediğim gibi sadece var olan bir şeyi yaygın bir kullanıma soktu.
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