Tesla, eski araçlarını unutmadı: FSD V14 Lite güncellemesi yayınlandı

Hardware 4'ün yapay zekası, Hardware 3'e taşındı
Tesla'ya göre FSD V14 Lite, Hardware 4 platformunda çalışan V14 yazılımındaki sürüş davranışlarını, Hardware 3'ün kamera sistemi ve işlem gücüne uyarlayan sıkıştırılmış sinir ağı modeli kullanıyor.
Şirket, bu sayede pekiştirmeli öğrenme ve çevrim dışı geliştirilen yapay zeka modelleriyle elde edilen kazanımların da Hardware 3 araçlara aktarıldığını belirtiyor. Elluswamy daha önce yaptığı açıklamada, V14 Lite'ın özellik bakımından kırpılmış bir sürüm olmadığını, yalnızca yeni yapay zeka modelinin Hardware 3'e uygun şekilde sıkıştırıldığını ifade etmişti.
Park etme, geri manevra ve hız profilleri eklendi
Tesla ayrıca sistemin navigasyon yönetimi, yol ayrımları ve birleşmeleri, yayalarla etkileşim, trafik ışıkları ve diğer araçların ani şerit ihlalleri gibi birçok senaryoda hem proaktif hem de reaktif tepkilerini geliştirdiğini belirtiyor.
Tam otonom sürüş halen mümkün değil
Bu sürüm 14 aydan uzun süredir büyük bir FSD güncellemesi almayan Hardware 3 araçlar için önemli yenilikler getirse de Tesla, HW3 araçlarının denetimsiz FSD yeteneğine ulaşamayacağını daha önce resmen doğrulamıştı. Elon Musk'a göre Hardware 3'ün bellek bant genişliği, Ocak 2023'ten itibaren kullanılmaya başlanan Hardware 4'ün yaklaşık sekizde biri seviyesinde bulunuyor.
Tesla, 2016'dan itibaren üretilen araçların tam otonom sürüş için gerekli donanıma sahip olduğunu savunmuş, kullanıcılar da yıllar içinde 8 bin ila 15 bin dolar arasında değişen ücretlerle FSD paketini satın almıştı. Ancak HW3’ün denetimsiz sürüşü destekleyemeyeceğinin açıklanmasının ardından özellikle Avrupa'da tepkiler yükseldi ve davalar açıldı. Tesla'nın dünya genelinde yaklaşık 4 milyon HW3 donanımlı aracı bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş