Tesla, eski araçlarını unutmadı: FSD V14 Lite güncellemesi yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Tesla, uzun süredir beklenen Full Self-Driving (FSD) V14 Lite güncellemesini Hardware 3 (HW3/AI3) donanımına sahip araçlar için kademeli olarak dağıtmaya başladı. Şirketin Yapay Zeka Başkan Yardımcısı ve Autopilot ekibinin lideri Ashok Elluswamy, ilk etapta erken erişim programındaki kullanıcılara sunulan güncellemenin geri bildirimlere bağlı olarak önümüzdeki birkaç hafta içinde daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırılacağını açıkladı.

Hardware 4'ün yapay zekası, Hardware 3'e taşındı

Tesla'ya göre FSD V14 Lite, Hardware 4 platformunda çalışan V14 yazılımındaki sürüş davranışlarını, Hardware 3'ün kamera sistemi ve işlem gücüne uyarlayan sıkıştırılmış sinir ağı modeli kullanıyor.

Şirket, bu sayede pekiştirmeli öğrenme ve çevrim dışı geliştirilen yapay zeka modelleriyle elde edilen kazanımların da Hardware 3 araçlara aktarıldığını belirtiyor. Elluswamy daha önce yaptığı açıklamada, V14 Lite'ın özellik bakımından kırpılmış bir sürüm olmadığını, yalnızca yeni yapay zeka modelinin Hardware 3'e uygun şekilde sıkıştırıldığını ifade etmişti.

Park etme, geri manevra ve hız profilleri eklendi

Tam Boyutta Gör Yeni güncelleme Hardware 3 kullanıcılarına Hardware 4'te bulunan birçok özelliği getiriyor. Bunlar arasında hız profilleri (Speed Profiles), park halinden otonom sürüşü başlatma, varış seçenekleri (Arrival Options) ile park etme, park yerinden çıkma ve geri manevra yetenekleri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Arrival Options sayesinde sürücüler aracın varış noktasında otoparka, yol kenarına, özel giriş yoluna veya kaldırım kenarına park etmesini seçebiliyor. Hız profilleri ise sürüş karakterini her an kişiselleştirmeye imkan tanıyor.

Tesla ayrıca sistemin navigasyon yönetimi, yol ayrımları ve birleşmeleri, yayalarla etkileşim, trafik ışıkları ve diğer araçların ani şerit ihlalleri gibi birçok senaryoda hem proaktif hem de reaktif tepkilerini geliştirdiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Sürüş konforu tarafında ise gereksiz yavaşlamaların azaltıldığı, direksiyon hareketlerinin daha akıcı hale getirildiği ve şerit ortalama performansının iyileştirildiği ifade ediliyor.

Tam otonom sürüş halen mümkün değil

Bu sürüm 14 aydan uzun süredir büyük bir FSD güncellemesi almayan Hardware 3 araçlar için önemli yenilikler getirse de Tesla, HW3 araçlarının denetimsiz FSD yeteneğine ulaşamayacağını daha önce resmen doğrulamıştı. Elon Musk'a göre Hardware 3'ün bellek bant genişliği, Ocak 2023'ten itibaren kullanılmaya başlanan Hardware 4'ün yaklaşık sekizde biri seviyesinde bulunuyor.

Tesla Avrupa'da yeniden yükselişte: Üretim artırılıyor 1 gün önce eklendi

Tesla, 2016'dan itibaren üretilen araçların tam otonom sürüş için gerekli donanıma sahip olduğunu savunmuş, kullanıcılar da yıllar içinde 8 bin ila 15 bin dolar arasında değişen ücretlerle FSD paketini satın almıştı. Ancak HW3’ün denetimsiz sürüşü destekleyemeyeceğinin açıklanmasının ardından özellikle Avrupa'da tepkiler yükseldi ve davalar açıldı. Tesla'nın dünya genelinde yaklaşık 4 milyon HW3 donanımlı aracı bulunuyor.

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Tesla, eski araçları için FSD V14 Lite güncellemesini yayınladı

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