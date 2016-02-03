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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3’ün ilk görselleri Mart Ayı’nda geliyor

Otomobil üreticileri ve yeni modellerine ilişkin alışık olunan durum birçok bilginin son güne kalmadan gün yüzüne çıkmasıdır. Söz konusu Elon Musk ve Tesla olunca işler biraz daha farklı oluyor.
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Tesla Model 3’ün ilk görselleri Mart Ayı’nda geliyor
 
Elon Musk , Model 3’e ilişkin Fransa’da katıldığı bir etkinlikte otomobile ilişkin ilk resimlerin Mart ayının sonralarına doğru ve teknik detayların 2017’de otomobilin satışına başlanmasından hemen önce açığa çıkacağını belitti.
Model 3’e ilişkin detayların netlik kazanamamasının birkaç nedeni olduğu belirtiliyor. Bunlardan öncelikli olanı beklenti yönetimi iken Gigafactory’nin tam kapasite ile işlevsel hale gelmeden etkili değişkenlerin sayısının yeteri kadar azaltılamayacak olması ise ikinci önemli sebep olarak gösteriliyor. 
Model 3 ile ilgili kesin olduğu düşünülen fiyatının Model S ve Model X’e göre ucuz olacağı ve çok satacağı. Mart ayında ise görsellere bakarak herkesin satış rakamlarına ilişkin iyi/kötü fikir yürütme şansı olacak gibi görünüyor.  


http://mashable.com/2016/02/02/tesla-model-3-two-part-debut/#Lcrd2vxE7ZqZ Yorum Yaz
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ste1n 3 yıl
Bunlardan öncelikli olanı beklenti yönetimi iken Gigafactory’nin tam kapasite ile işlevsel hale gelmeden etkili değişkenlerin sayısının yeteri kadar azaltılamayacak olması ise ikinci önemli sebep olarak gösteriliyor.
Bu cumleyi anlayan oldu mu?
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 3 yıl ste1n
ste1n

Bunlardan öncelikli olanı beklenti yönetimi iken Gigafactory’nin tam kapasite ile işlevsel hale gelmeden etkili değişkenlerin sayısının yeteri kadar azaltılamayacak olması ise ikinci önemli sebep olarak gösteriliyor.

Bu cumleyi anlayan oldu mu?

BU model hakkında şu an net bilgi verilememesinin nedeni

1) Ucuz modele yönelik beklentilerin tam olarak oluşturulamaması

2) Gigafactory faaliyete geçmeden ucuz model hazırlanacağı için bu modelin fiyatını etkileyen önemli unsurlar üzerinde fazla değişiklik yapılamaması.

Aslında anlaşılıyor fakat nasıl okuduğunuza bağlı.
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