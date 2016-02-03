Tesla Model 3’ün ilk görselleri Mart Ayı’nda geliyor





Elon Musk , Model 3’e ilişkin Fransa’da katıldığı bir etkinlikte otomobile ilişkin ilk resimlerin Mart ayının sonralarına doğru ve teknik detayların 2017’de otomobilin satışına başlanmasından hemen önce açığa çıkacağını belitti.

Model 3’e ilişkin detayların netlik kazanamamasının birkaç nedeni olduğu belirtiliyor. Bunlardan öncelikli olanı beklenti yönetimi iken Gigafactory’nin tam kapasite ile işlevsel hale gelmeden etkili değişkenlerin sayısının yeteri kadar azaltılamayacak olması ise ikinci önemli sebep olarak gösteriliyor.

Model 3 ile ilgili kesin olduğu düşünülen fiyatının Model S ve Model X’e göre ucuz olacağı ve çok satacağı. Mart ayında ise görsellere bakarak herkesin satış rakamlarına ilişkin iyi/kötü fikir yürütme şansı olacak gibi görünüyor.





http://mashable.com/2016/02/02/tesla-model-3-two-part-debut/#Lcrd2vxE7ZqZ