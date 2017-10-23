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Tesla Model 3'ün otomatik park özelliği etkinleştirildi

Tesla bir yazılım güncellemesi yayınlayarak Model 3 sahiplerine Autopark özelliğini sunmaya başladı. Bir araç sahibi ise çektiği videoyla otomatik park özelliğinin nasıl çalıştığını gösterdi.
1 yıl
3,4b
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10
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla Model 3 sahipleri, en son yazılım güncellemesiyle 'Autopark' olarak adlandırılan otomatik paralel ve dikey park etme özelliğine sahip olmuş durumda. Bir Model 3 sahibi, aracın boş park yeri bulma ve daha sonra otomatik olarak belirlenen noktaya park etme yeteneğini göstermek için bir video çekerek YouTube'da yayınladı.
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Tesla'nın Autopark özelliği yeni değil. Autopilot 1.0 ve Firmware 7.0 günlerinden beri varlığını sürdüren işlevin Model 3'te ilk kez etkinleştirildiğini görüyoruz. Tesla kısa süre önce araç sahiplerine bir e-posta göndererek paralel ve dikey Autopark'ın yalnızca Autopilot donanımının yeniden kalibre edilmesinden sonra etkinleştirileceğini bildirdi. Şirket bu işlemden sonra Autopark özelliğinin devreye gireceğini ve servise gidilmesine gerek kalmayacağını söylüyor.
Otomatik park özelliğinin Model S ve Model X'dekine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Araç kendiliğinden park etmesi için düzgün şekilde hizalandığında, Model 3'ün dokunmatik ekranında bir "P" simgesi görünüyor. Aracı geri vitese geçirip "Başlat" düğmesine basınca ise kendi kendini park ediyor. Aşağıda yer alan videoda Model 3'ün kısa süre önce etkinleştirilen Autopark özelliğinin lazer hassasiyetiyle nasıl park ettiğini görebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=O6JGEwp-h7M Yorum Yaz
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bulentcandan 1 yıl en beğenilen
Hiç olmazsa söz verdikleri zaman yerine getiriyorlar. Elon Musk'ı tekrar tebrik ederim.
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faniseyler 1 yıl
Vaybe daha önce otopark özelliği 50 markanın 100 modelinde vardı ama Amerikın malı bir arabada görünce daha bi süpeer
Adamlara daha önce niye yoktu Amerikayı tekrar keşfetmek niye bu kadar uzun sürdü diye sormak lazım
Vaybe daha önce otopark özelliği 50 markanın 100 modelinde vardı ama Amerikın malı bir arabada görünce daha bi süpeerAdamlara daha önce niye yoktu Amerika...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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C4_1400 1 yıl
Özellik güncelleme ile yükleniyorsa güncelleme ile kaldırılabilir.
Tesla alırken sözleşmeyi iyi okumak lazım.
Sabah kalkıp arabaya gidiyorsun ve bir bakmışsın geri görüş kameran donanım listenden çıkarılmış.
Autopilot çalışmıyor. Güncellemek için para istiyor.
Bilgisayarlar ilk çıktığında programlar basit bir şifreyle offline olarak kurulup çalıştırılıyordu.
Şimdi yazılım lisansları çok sıkı kontrol ediliyor.
İleride Tesla'da da benzer durumlar oluşabilir. Yeni bir windows tekelini daha kaldıramaz bünyeler.
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darkaura 1 yıl
Ulkede kac tane otomotiv fabrikasi var. Ilk anda benim aklima 5 tanesi geliyor, daha fazlasida vardir eminim. Bunca uretime fabrikaya ragmen hala boyle onemli bir projeye motor tasarlayabilcek altyapiya teknolojiye sahip degilsek demekki bakanimizin dedigi gibi montajin yan sanayinin otesine hic gecememisiz. Bu vizyonlada gecemeyiz zaten.
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cancan_burak 1 yıl
Bizimde derdimiz cam filmini nasıl sökeriz
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Mendieta58 1 yıl
Adamların güncelleme ile eklediği özelliğe bak
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MaDMaxiBo 1 yıl
güncellemeler de ücretli oluyordu sanırım

hem de bayaa bayaa iyi bir ücretli
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sheff2x 1 yıl
ya bu arabaya güncellemeyle yeni özellikler eklenmesi süper bişey değilmi? yoksa buda amerikanın kandırmacaları mı? :)
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bulentcandan 1 yıl en beğenilen
Hiç olmazsa söz verdikleri zaman yerine getiriyorlar. Elon Musk'ı tekrar tebrik ederim.
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faniseyler 1 yıl
Vaybe daha önce otopark özelliği 50 markanın 100 modelinde vardı ama Amerikın malı bir arabada görünce daha bi süpeer
Adamlara daha önce niye yoktu Amerikayı tekrar keşfetmek niye bu kadar uzun sürdü diye sormak lazım
1 Yanıt Yanıtla +6
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vs-fb 1 yıl faniseyler
O söylediklerinizin kaçında pedalları da araç kontrol ediyor. Birde onu söyler misiniz?
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