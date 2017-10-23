Tesla Model 3'ün otomatik park özelliği etkinleştirildi

Tesla Model 3 sahipleri, en son yazılım güncellemesiyle 'Autopark' olarak adlandırılan otomatik paralel ve dikey park etme özelliğine sahip olmuş durumda. Bir Model 3 sahibi, aracın boş park yeri bulma ve daha sonra otomatik olarak belirlenen noktaya park etme yeteneğini göstermek için bir video çekerek YouTube'da yayınladı.

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Tesla'nın Autopark özelliği yeni değil. Autopilot 1.0 ve Firmware 7.0 günlerinden beri varlığını sürdüren işlevin Model 3'te ilk kez etkinleştirildiğini görüyoruz. Tesla kısa süre önce araç sahiplerine bir e-posta göndererek paralel ve dikey Autopark'ın yalnızca Autopilot donanımının yeniden kalibre edilmesinden sonra etkinleştirileceğini bildirdi. Şirket bu işlemden sonra Autopark özelliğinin devreye gireceğini ve servise gidilmesine gerek kalmayacağını söylüyor.

Otomatik park özelliğinin Model S ve Model X'dekine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Araç kendiliğinden park etmesi için düzgün şekilde hizalandığında, Model 3'ün dokunmatik ekranında bir "P" simgesi görünüyor. Aracı geri vitese geçirip "Başlat" düğmesine basınca ise kendi kendini park ediyor. Aşağıda yer alan videoda Model 3'ün kısa süre önce etkinleştirilen Autopark özelliğinin lazer hassasiyetiyle nasıl park ettiğini görebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=O6JGEwp-h7M