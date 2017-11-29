Tesla'nın rakibi Lucid Motors yeni şirket merkezine taşınıyor

Lucid Motors, eskisinin iki katı büyüklüğündeki yeni merkezine taşınma sürecinde olduğunu duyurdu. Şirketin yeni merkez üssü Tesla'nın fabrikasın da bulunduğu New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan Newark'ta yer alıyor.

Pasifik Araştırma Merkezi'ne taşınmaya başlayacak. Yeni merkez aynı zamanda Aralık 2016'da Lucid'in ilk elektrikli otomobili olan Lucid Air'in özel bir Genişleme hazırlıkları yapan elektrikli otomobil şirketi bu nedenle 2017 sonlarında'ne taşınmaya başlayacak. Yeni merkez aynı zamanda Aralık 2016'da Lucid'in ilk elektrikli otomobili olan'in özel bir etkinlikle tanıtıldığı prototip mağazasının birkaç blok ilerisinde.

Ayrıca Bkz.

"Volkswagen'den 482km menzilli elektrikli araç: 2020'de piyasaya çıkıyor!"

Şirket konuyla ilgili yayınladığı blog yazısında "Lucid Air'i üretime hazırlarken yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz ve önümüzdeki iki yıl Lucid için belirleyici bir dönem olacak. Yeni şirket merkezimizi güvence altına almakla birlikte artık elimizdeki mevcut işlere odaklanabiliriz" dedi.

1000 beygirlik Lucid Air, 2019'da üretime girebilir

Yeni merkezin çatısı altında daha büyük bir tasarım stüdyosu, daha fazla laboratuvar ve ofis alanı var. Lucid, Arizona'da inşa edilecek 700 milyon dolarlık üretim tesisinin ilk fazı için gerekli finansmanı bulmasının ardından 2019'da Model S'in rakibi olarka lanse edilen Air'in üretim versiyonunu çıkarmayı planlıyor.

Fabrikanın ilk fazı tamamlandıktan sonra başlangıçta yılda 8.000 ila 10.000 otomobil üretilebilecek. Bu sayı 2022'de fabrikanın inşası tamamlandığında ise yılda 130.000 araca çıkacak. Öte yandan şirket Lucid Air prototiplerinin tamamının yeni merkeze taşınmasıyla ilgili bir video yayınladı. Bu görüntüleri de aşağıdaki kısa klip aracılığıyla izleyebilirsiniz.