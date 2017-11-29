Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın rakibi Lucid Motors yeni şirket merkezine taşınıyor

Geçtiğimiz Aralık ayında tanıttığı 643 km menzil ve 1000 beygir güce sahip Lucid Air'i 2019'da seri üretime taşımayı planlayan Lucid Motors yeni şirket merkezine taşınma sürecine girdiğini duyurdu.
1 yıl
4,3b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lucid Motors, eskisinin iki katı büyüklüğündeki yeni merkezine taşınma sürecinde olduğunu duyurdu. Şirketin yeni merkez üssü Tesla'nın fabrikasın da bulunduğu New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan Newark'ta yer alıyor.
Genişleme hazırlıkları yapan elektrikli otomobil şirketi bu nedenle 2017 sonlarında Pasifik Araştırma Merkezi'ne taşınmaya başlayacak. Yeni merkez aynı zamanda Aralık 2016'da Lucid'in ilk elektrikli otomobili olan Lucid Air'in özel bir etkinlikle tanıtıldığı prototip mağazasının birkaç blok ilerisinde.
Ayrıca Bkz. "Volkswagen'den 482km menzilli elektrikli araç: 2020'de piyasaya çıkıyor!"
Şirket konuyla ilgili yayınladığı blog yazısında "Lucid Air'i üretime hazırlarken yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz ve önümüzdeki iki yıl Lucid için belirleyici bir dönem olacak. Yeni şirket merkezimizi güvence altına almakla birlikte artık elimizdeki mevcut işlere odaklanabiliriz" dedi.

1000 beygirlik Lucid Air, 2019'da üretime girebilir

Yeni merkezin çatısı altında daha büyük bir tasarım stüdyosu, daha fazla laboratuvar ve ofis alanı var. Lucid, Arizona'da inşa edilecek 700 milyon dolarlık üretim tesisinin ilk fazı için gerekli finansmanı bulmasının ardından 2019'da Model S'in rakibi olarka lanse edilen Air'in üretim versiyonunu çıkarmayı planlıyor.
Fabrikanın ilk fazı tamamlandıktan sonra başlangıçta yılda 8.000 ila 10.000 otomobil üretilebilecek. Bu sayı 2022'de fabrikanın inşası tamamlandığında ise yılda 130.000 araca çıkacak. Öte yandan şirket Lucid Air prototiplerinin tamamının yeni merkeze taşınmasıyla ilgili bir video yayınladı. Bu görüntüleri de aşağıdaki kısa klip aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
x-rayted 1 yıl en beğenilen
Geçen aynı editör gene LUCİD ile ilgili bir haber paylaştı . Doğrusunu yazdım, benim mesajımı sildi . Şimdi muhtemelen gene silecek ama ben gene doğrusunu yazayım.
Yazıda New Jersey eyaletinin en büyük şehri Newark,New Jersey e taşınacağı yazıyor. Bu yanlış.
Bu taşınacakları Newark, havaalanı ile meşhur olan Newark, New Jersey değil. Silikon vadisindeki Newark, Kalifornia. Yazıda ayrıca Teslanın merkezi de Newark ta deniyor benim bildiğim o da yanlış. Merkez Palo Alto, fabrika Fremont Californiada .
google.com.tr/...
Geçen aynı editör gene LUCİD ile ilgili bir haber paylaştı . Doğrusunu yazdım, benim mesajımı sildi . Şimdi muhtemelen gene silecek ama ben gene doğrusunu yaza...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
x-rayted 1 yıl en beğenilen
Geçen aynı editör gene LUCİD ile ilgili bir haber paylaştı . Doğrusunu yazdım, benim mesajımı sildi . Şimdi muhtemelen gene silecek ama ben gene doğrusunu yazayım.
Yazıda New Jersey eyaletinin en büyük şehri Newark,New Jersey e taşınacağı yazıyor. Bu yanlış.
Bu taşınacakları Newark, havaalanı ile meşhur olan Newark, New Jersey değil. Silikon vadisindeki Newark, Kalifornia. Yazıda ayrıca Teslanın merkezi de Newark ta deniyor benim bildiğim o da yanlış. Merkez Palo Alto, fabrika Fremont Californiada .
google.com.tr/...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 1 yıl
Adamlar baştan kaybetmiş, normalde otomotiv veya bilişim teknolojileriyle az çok ilgilenen birine gidip sorsan Lucid Motors kim diye bilmez, haberde bile burada çoğu kişinin bilmeyeceği düşünülüp "hani Tesla'ya rakip olarak çıkan" diyerek ipucu verilmek zorunda kalınmış, o derece
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reko 1 yıl
haberde bir hata var küçükde olsa dikkat etmek lazım....newark new jersey de değil californiadaki olacak..bu işlerin merkezi californiadır..zaten teslada californiada..yani new jerseyde komşu olamazlar...zaten videoda newark CA diyor yani california eyaletii..aralarında binlerce km varda..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Toygun_ank 1 yıl
Bu elektirikli araç dünyası neden hep tarih veriyor. Hemen yap ya yok 2020 yok 2025. Şu teslanın tırlar gezse piyasada fenamı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Rekabet her zaman iyidir,hadi bakalım çoğalsınlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 1 yıl
Bu araç Model S rakibi değil hem daha ucuz hem Mercedes S serisi gibi iç mekana sahip. Sadece dış boyutları benzer yani
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Türkiye’de doğalgaz ve elektrik Avrupa’dan daha ucuz 1 yıl Rusya küresel internet problemlerine karşı ''bağımsız internet'' oluşturacak 1 yıl Samsung, 10nm sürecinde ikinci nesle geçiyor 1 yıl Instagram’a hareketli çıkartma ve repost özelliği geliyor 1 yıl Yandex Navi incelemesi "Yandex Navi başarılı mı?" 1 yıl Jeep, 2020 yılında Wrangler'ın hibrit versiyonunu piyasaya sürecek 1 yıl Samsung'un ekrana gömülü parmak izi sensörü patenti onaylandı 1 yıl Tesla Model S ile bedava elektrik üzerinden Bitcoin madenciliği 1 yıl Trump'ın Twitter hesabını silen kişi Türk çıktı 1 yıl ABD ordusunda dev sızıntı: 100 GB boyutunda gizli belge sızdırıldı 1 yıl Kaspersky: Gerekirse Rusya’dan çıkarız, algı operasyonu yapılıyor 1 yıl Game Dev Tycoon iOS için çıktı 1 yıl HDMI 2.1 standardı ile 10K çözünürlüğe hazırız 1 yıl Şok: Andy Rubin için kurala aykırı ilişki iddiaları, Essential’dan ayrılıyor 1 yıl Karbondioksiti yakıta dönüştürecek yeni bir metot geliştirildi 1 yıl Radore: Doğrudan dijitale doğan şirketler global ekonomiye yön verecek 1 yıl Google sonunda hamburger meselesini çözdü 1 yıl Samsung SeeColors ile renk körlerine önemli bir destek 1 yıl Ericsson'da hedef 2023: 5G'de yüzde 20 yaygın kullanım oranı 1 yıl ABD'nin önde gelen borsalarından Nasdaq'tan Bitcoin hamlesi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla'nın rakibi Lucid Motors yeni şirket merkezine taşınıyor Sonraki Airbus, Rolls-Royce ve Siemens hibrit uçak üretecek 1 yıl Note 8 ve S8'den esintiler taşıyan amiral gemisi Nokia 9 ortaya çıktı 1 yıl Yeni MTV oranı ve internet ÖTV'sini içeren torba tasarı onaylandı 1 yıl Edge'in Android sürümüne parola senkronizasyonu ve koyu tema özelliği geldi 1 yıl Volkswagen'den 482km menzilli elektrikli araç: 2020'de piyasaya çıkıyor! 1 yıl Avengers: Infinity War'un ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Türk yazılımcı macOS High Sierra sürümünde kritik bir açık keşfetti 1 yıl İkinci nesil Toyota Safety Sense yeni özelliklerle geliyor 1 yıl iPhone X'da neyi sevdik? neyi sevmedik? deneyim videosu 1 yıl Windows 10 uygulamalarına akıllı sekme özelliği geliyor 1 yıl Samsung Galaxy S9'un parmak izi sensörü farklı tedarikçiden gelecek 1 yıl Ryzen işlemcilerde fazla çekirdek sürprizi devam ediyor 1 yıl Güney Kore Başbakanı dijital para birimlerinden endişeli 1 yıl Samsung yavaş yavaş Apple ile arasındaki gelir farkını kapatıyor 1 yıl Yeni nesil Intel Core işlemcilerde 8 çekirdek dönemi başlıyor 1 yıl Huawei Mate 10 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Asus Zenfone serisine de 18:9 ekran geldi 1 yıl Çin'in casus uydusu radara yakalanmayan uçakları takip edecek 1 yıl Gen düzenleme sayesinde glütensiz buğday geliştirildi 1 yıl NASA, Mars'ta kazı yapmaya hazırlanıyor "Dev göreve son 6 ay" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim