Tesla Model S süper şarj esnasında kül oldu





Elektrikli araçlarla birlikte tanıdık bir kavramla tanışmıştık: şarj etmek. Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet, şarjlı piller gibi pek çok aygıttan sonra artık arabamızı da şarj istasyonuna takarak beklemek zorundayız. Elbette işin içine elektrik girince patlama ve yanma hadiseleri de kaçınılmaz oluyor.





Tesla, elektrikli arabalarını daha hızlı şarj edebilmek için Supercharger adı verilen istasyonları geliştirmişti ancak görünen o ki bazı riskler mevcut. Norveç'te bir sürücü, Tesla Model S aracını Supercharger istasyonunda şarj etmeye başladıktan kısa bir süre sonra yanmaya başladı ve tamamen kül oldu. Sürücü aracını şarja bırakıp uzaklaştığı için kimsenin burnu kanamadan kaza atlatılmış oldu. İtfaiye Li-Ion batarya nedeniyle özel bir kimyasal söndürücü çözeltisi ile yangına müdahale etti.





Tesla, olayı incelemeye aldığını ve yakın zamanda analiz raporlarını kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Reddit platformundaki Tesla Motors alt kategorisinde ise bazı kullanıcılar, bahse konu Supercharger istasyonunun geçici olarak kurulmuş bir istasyon olduğunu ve ülkede kalıcı olarak yerleştirilmiş istasyonlarda bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtiyor.





Hata kimde olursa olsun şarj istasyonu nedeniyle aracın tamamen yanması oldukça üzücü ve talihsiz bir durum. Taşınabilir cihaz tarafında da zaman zaman yangın neticesinde yaralanma olayları duyuyorduk ancak işin içinde artık yüzbin dolarlık araçlar var ve daha büyük felaketlere yol açabilecek potansiyel söz konusu. Bakalım elektrikli araç üreticileri buna nasıl bir çözüm bulacak.

http://www.ubergizmo.com/2016/01/tesla-model-s-reportedly-burns-completely-during-supercharging/?utm_source=mobilerepublic