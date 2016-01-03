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Tesla Model S süper şarj esnasında kül oldu

Şarj edilebilir bataryalara sahip elektrikli araçların, şarj esnasında en üst düzeyde korunması gerekiyor zira bir yangın tehlikesi daha büyük felaketlere yol açabilecek kapasitede oluyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,3b
1
50
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tesla Model S süper şarj esnasında kül oldu


Elektrikli araçlarla birlikte tanıdık bir kavramla tanışmıştık: şarj etmek. Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet, şarjlı piller gibi pek çok aygıttan sonra artık arabamızı da şarj istasyonuna takarak beklemek zorundayız. Elbette işin içine elektrik girince patlama ve yanma hadiseleri de kaçınılmaz oluyor. 

Tesla, elektrikli arabalarını daha hızlı şarj edebilmek için Supercharger adı verilen istasyonları geliştirmişti ancak görünen o ki bazı riskler mevcut. Norveç'te bir sürücü, Tesla Model S aracını Supercharger istasyonunda şarj etmeye başladıktan kısa bir süre sonra yanmaya başladı ve tamamen kül oldu. Sürücü aracını şarja bırakıp uzaklaştığı için kimsenin burnu kanamadan kaza atlatılmış oldu. İtfaiye Li-Ion batarya nedeniyle özel bir kimyasal söndürücü çözeltisi ile yangına müdahale etti. 

Tesla, olayı incelemeye aldığını ve yakın zamanda analiz raporlarını kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Reddit platformundaki Tesla Motors alt kategorisinde ise bazı kullanıcılar, bahse konu Supercharger istasyonunun geçici olarak kurulmuş bir istasyon olduğunu ve ülkede kalıcı olarak yerleştirilmiş istasyonlarda bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtiyor. 

Hata kimde olursa olsun şarj istasyonu nedeniyle aracın tamamen yanması oldukça üzücü ve talihsiz bir durum. Taşınabilir cihaz tarafında da zaman zaman yangın neticesinde yaralanma olayları duyuyorduk ancak işin içinde artık yüzbin dolarlık araçlar var ve daha büyük felaketlere yol açabilecek potansiyel söz konusu. Bakalım elektrikli araç üreticileri buna nasıl bir çözüm bulacak.  

http://www.ubergizmo.com/2016/01/tesla-model-s-reportedly-burns-completely-during-supercharging/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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musa_unsal2005 3 yıl en beğenilen
Ben Petrol şirketlerinin bu firmayla uğraştıklarını düşünüyorum. Sürekli sabotajlar engellemeler ile karşılaşacaklar o yüzden yüksek güvenlikli ve gizli olarak çalışmak zorundalar.
Ben Petrol şirketlerinin bu firmayla uğraştıklarını düşünüyorum. Sürekli sabotajlar engellemeler ile karşılaşacaklar o yüzden yüksek güvenlikli ve gizli olarak ...
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NakeBenihime 3 yıl
Açıkçası petrol şirketlerinin oyunu olarak düşünüyorum ya da teknik bir arıza ki olabilir içinde insan olmaması güzel bir haber. Tesla firması üstünde inanılmaz bir baskı vardır petrol şirketlerinin tehditleri vs bu tip haberlerde dünya gündeminde gün geçtikçe artmaya başlıyacağını düşünüyorum lakin tesla nın da vazgeçmeye niyetli olduğunu sanmıyorum harkulade bir proje hayatımızı değiştirecek en önemli icatlardan biri.
Arkasında durulması gerekir tabi ki daha ülkemizde aktif değil ama insanların bu arabaya çamur atması akıl ve mantık işi değil.
Açıkçası petrol şirketlerinin oyunu olarak düşünüyorum ya da teknik bir arıza ki olabilir içinde insan olmaması güzel bir haber. Tesla firması üstünde inanılmaz...
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Umutcan 3 yıl
Olaydan ziyade Norveç itfaiyesinin bilinçliliği dikkatimi çekti. Li-ion bataryadan kaynaklı yangın diye özel solüsyon kullanmışlar.
Adamlar bir konuda değil her konuda gelişmiş.
Olaydan ziyade Norveç itfaiyesinin bilinçliliği dikkatimi çekti. Li-ion bataryadan kaynaklı yangın diye özel solüsyon kullanmışlar.Adamlar bir konuda değ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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teramit 3 yıl
Soğuk ülkelerde elektrikli araçların batarya yakması daha önce görülen bir olay.Kimyasal bir içeriği olan batarya belli ki aşırı soğuktan aşarı sıcağa geçişte bazı problemler yaşayabiliyor.Üretici firma Tesla olunca sorunun çözülebileceğini öngörebiliriz.
Yorumlara bakınca petrol lobisine sarmmış belli bir kitle, yok israilin oyunları bunlar dış mihraklar yaptı geziciler paraleller yaptı seviyesini de gelin tam olsun...
bizim ülkemizden bu tarz bir olay çıkmaz o yüzden bizde olsaydı muhabettine gerek yok.Başarılı iş yapan milyar dolarlık bir startup ı tutabilecek ülke değiliz.
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MustafaC53 3 yıl
Tesla babanızın oğlumu arkadaşlar. Aynı teknolojiyi memleketimizden biri yapsa yerin dibine gömüyodunuz şimdi.
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GenkaNuank 3 yıl
Tesla türk olsaydı:
Yav bunlar elektrigin doğasında var. Patlar yanar bunlara çok sey etmeyin insanın kafası doner bunlarla uğraşırsanız
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DUBLO 3 yıl
Hiç PANİK YOK .! KIŞ AYINDA HANGİ DEVRE VEYA MATERYAL ISINIP YANICAKI?.
PETROL FİRMALARİN İŞİ DAHA ÖNCE YAPTIKLARINI GENE YAPİYOLAR
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ylmzsngl 3 yıl
Master_Evil

böyle böyle bu araçlar gelişecek hataları temizlenecek


Merhaba Hocam. Elektrikli araçların havayı kirletmemesi doğru ama elektik üretimi için doğaya nasıl zarar verildiğinide düşünmek lazım. HES'ler, kömür tüketimi vs. doğayı mahfediyor. Elektiriğin doğaya zarar vermeden, yine doğal yollarla ( Güneş enerji sistemi vs. gibi) elde edildiğinde doğayı savunduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu arada hemen düzeltiyorum :) Siz hataları demişsiniz bende 'havayı'okudum. Kusura bakma lütfen :)
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interwap 3 yıl ylmzsngl
ylmzsngl
Master_Evil

böyle böyle bu araçlar gelişecek hataları temizlenecek


Merhaba Hocam. Elektrikli araçların havayı kirletmemesi doğru ama elektik üretimi için doğaya nasıl zarar verildiğinide düşünmek lazım. HES'ler, kömür tüketimi vs. doğayı mahfediyor. Elektiriğin doğaya zarar vermeden, yine doğal yollarla ( Güneş enerji sistemi vs. gibi) elde edildiğinde doğayı savunduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu arada hemen düzeltiyorum :) Siz hataları demişsiniz bende 'havayı'okudum. Kusura bakma lütfen :)

Elon Musk bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Güneş panelleri, rüzgar tüebinleri tertemiz doğa demek olmuyor. Onların üretiminde ce imhasında çevre kirliliği oluşuyor ve elektrik üretiminde doğal yaşamı etkiliyor.
Bununla ilgili bir makale varsa bekliyorum.
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oktay_26 3 yıl
ince uçlu şarj aleti ile şarj edersen olacağı bu :)
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Master_Evil 3 yıl
böyle böyle bu araçlar gelişecek hataları temizlenecek
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umut_baris 3 yıl
Tesla, olayı incelemeye aldığını ve yakın zamanda analiz raporlarını kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.

Bak bak bak vizyon farkına gel. Das Auto da 6 yıl boyunca saklasın.


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The Balance 3 yıl umut_baris
Volkswagen'ı gömmek için şu düştüğünüz hale bakın,VW'nın yaptığı düpedüz rezillik tamam. Fakat bir dakika düşün VW olayını adamlar kendileri yapıt başlarına geleceklerini biliyordu + olarak bilmem kaç amerikan dolarını sakladılar.

Bu ise şarj esnasında "kül" olan bir araç. E ne diyeceklerdi bize ne mi
. Açıklamazlarsa Tesla firmasının HQ'sunun önünü düşünebilir misin? Müşterilerin tedirgenliğini...
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robustt 3 yıl
NakeBenihime
Açıkçası petrol şirketlerinin oyunu olarak düşünüyorum ya da teknik bir arıza ki olabilir içinde insan olmaması güzel bir haber. Tesla firması üstünde inanılmaz bir baskı vardır petrol şirketlerinin tehditleri vs bu tip haberlerde dünya gündeminde gün geçtikçe artmaya başlıyacağını düşünüyorum lakin tesla nın da vazgeçmeye niyetli olduğunu sanmıyorum harkulade bir proje hayatımızı değiştirecek en önemli icatlardan biri. Arkasında durulması gerekir tabi ki daha ülkemizde aktif değil ama insanların bu arabaya çamur atması akıl ve mantık işi değil.

Her tarafta elektrikli araç olduğunda araç elektriğini nereden temin edecek her halde hepsi yenilebilir olmayacaktır. Direk olmasa da dolaylı olarak petrolden, kömürden, gazdan filan temin edecek. Tesla'nın arkdasında birçok dev şirket var. Bence birileri kötülemek istediği için böyle bir şey olmamıştır. Çünkü piyasaya bakarsanız büyük otomotiv firmaların çoğu bu elektrikli araç üretiyorlar.
Ancak batarya olayı çok sıkıntılı bir durum, batarya'nın şarjını kontrol eden devrede veya başka bir nedenden dolayı fazla yüklenme ile özellikle hızlı şarjlarda çabucak patlayıp yanabilir.
Can kaybı olmadan böyle bir olayın olması "bir yönüyle iyi olmuş" ilaveten "Tesla'da olması da" iyi olmuş. Geleceğe yönelik bir çok tedbirin alınmasına vesile olacağına inanıyorum.
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ReiCheN 3 yıl
Şehmistan
Tesla=AĞIR ÇÖP

ortaokullu detected...
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yasinadin 3 yıl
Türkiye yerli elektirikli araç yapsa ve böyle bir olay yaşansa , eminim türklerin yapacağı şey bu kadar olur ne bekliyorsunuzki diyen , belkide bunları gidip avrupaya rusyaya amerikaya ballandıra ballandıra anlatan bir sürü vatan haini çıkar ... Adamların eziklik kanına yerleşmiş yapacak bir sey yok.
2 Yanıt Yanıtla +6
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shadowtr 3 yıl
Sabotajcılar dolmuş hemen...

Supercharger dediğin zımbırtı yarım saatte aracın 170 mil mesafe katetebilmesine yetecek kadar şarj yapıyor. Karşılaştırma yapabilmeniz için 40A'lik bir şarj cihazı ile yarım saatte ancak 14 mil mesafe gidebilecek kadar şarj oluyor piller. Neredeyse 15 kat daha hızlı. Pile yapılan şarj yoğunluğunu düşünebiliyor musunuz?

270 A 380 V ile şarj ediyor.

Böyle bir kazanın olması kadar doğal bir şey yok. Hele işin içinde kullanıcı olduğu düşünülürse.
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umut_baris 3 yıl yasinadin
yasinadin

Türkiye yerli elektirikli araç yapsa ve böyle bir olay yaşansa , eminim türklerin yapacağı şey bu kadar olur ne bekliyorsunuzki diyen , belkide bunları gidip avrupaya rusyaya amerikaya ballandıra ballandıra anlatan bir sürü vatan haini çıkar ... Adamların eziklik kanına yerleşmiş yapacak bir sey yok.

Bence bu eziklik değil de elektrikli otomobillere karşı olan bir önyargı ve birtakım başka şeyler.

450 km menzili beğenmiyorlar.
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C.CEMİL 3 yıl yasinadin
yasinadin

Türkiye yerli elektirikli araç yapsa ve böyle bir olay yaşansa , eminim türklerin yapacağı şey bu kadar olur ne bekliyorsunuzki diyen , belkide bunları gidip avrupaya rusyaya amerikaya ballandıra ballandıra anlatan bir sürü vatan haini çıkar ... Adamların eziklik kanına yerleşmiş yapacak bir sey yok.

doğmamış çocuğa don biçilmez
hele bir üretsinler sonra isterse eleştiri olsun
bizde zaten üretim yok ,başkalarından aldığımıza göre niye bizimkileri yerin dibine sokalım ?
önce tesla gibi bir konuma gelelim eleştiri konusuna sonra bakarız
bu işler öyle vatan millet naraları ile olmuyor
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