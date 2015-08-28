Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S sürücüsü tek şarjla 729 km giderek rekor kırdı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,2b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Tesla Model S sürücüsü tek şarjla 729 km giderek rekor kırdı
Elektrikli otomobillerin şimdilik en büyük problemlerinden birisi şarj istasyonları. Tesla bu konu üzerinde oldukça yoğun çalışıyor. Hatta şirketin geçtiğimiz günlerde Airbnb ile ortaklığa giderek 100 yeni "apartta" şarj istasyonu kuracağını açıklamıştı.
Bir Tesla Model S sürücüsünün "tam şarj ile en fazla ne kadar gidebilirim" merakı ise ilginç bir rekoru beraberinde getirdi. Şirketin kendi sitesinde aracın menzili 435 km olarak belirtilirken, sürücü ise yaptığı testlerde tam dolu şarjla 729 kilometre gitmeyi başardı. Herhangi bir kurum tarafından onaylanmamış olsa da sürücü bu sayının dünya rekoru olduğunu belirtiyor.

Test başladığı sırada araç sistemi ortalama gidilecek mesafeyi 400 kilometre olarak gösteriyor. Ancak oldukça yavaş kullanılan otomobil ortalama 39 km/saat hızla 18 saat 40 dakika kullanılıyor ve bu süre sonunda 729 kilometrelik rekora ulaşıyor. Her ne kadar bu menzile günlük kullanımda ulaşmak zor olsa da, test maksimum menzili göstermesi açısından önemli.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LiveForSpeed 4 yıl en beğenilen
prizli pamukkale otobüsüne bi priz sallayıp peşinden istediğin yere gidebilirsin aslında
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 yıl
toutonic
Daha bizimkiler yerli otoyu aciklayacak eğer o da varsa tabi. Adamlar bizden 100 yil ilerde neler yapıyorlar biz ne yapiyoruz.

100-200 yıldır ne yapıyordur diye sormak lazım ve bir an önce başlamak lazım, başlayanları eleştirmeyip destek olmak lazım!
toutonicDaha bizimkiler yerli otoyu aciklayacak eğer o da varsa tabi. Adamlar bizden 100 yil ilerde neler yapıyorlar biz ne yapiyoruz.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7177 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, tesla ve
2 etiket daha rekor model s
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "9,5G" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim