Tesla Model S sürücüsü tek şarjla 729 km giderek rekor kırdı

Test başladığı sırada araç sistemi ortalama gidilecek mesafeyi 400 kilometre olarak gösteriyor. Ancak oldukça yavaş kullanılan otomobil ortalama 39 km/saat hızla 18 saat 40 dakika kullanılıyor ve bu süre sonunda 729 kilometrelik rekora ulaşıyor. Her ne kadar bu menzile günlük kullanımda ulaşmak zor olsa da, test maksimum menzili göstermesi açısından önemli.

Bir Tesla Model S sürücüsünün "tam şarj ile en fazla ne kadar gidebilirim" merakı ise ilginç bir rekoru beraberinde getirdi. Şirketin kendi sitesinde aracın menzili 435 km olarak belirtilirken, sürücü ise yaptığı testlerde tam dolu şarjla 729 kilometre gitmeyi başardı. Herhangi bir kurum tarafından onaylanmamış olsa da sürücü bu sayının dünya rekoru olduğunu belirtiyor.