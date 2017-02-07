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Microsoft, Windows 10'un yeni uyarlanabilir arayüzü Andromeda üzerinde çalışıyor

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için Andromeda adlı yeni bir masaüstü deneyimi üzerinde çalışıyor. Şirket Windows sürümlerini daha da birleştirecek, uyarlanabilir bir arayüz yapacak.
2 yıl
3,6b
1
9
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Redmond merkezli yazılım devi şu anda masaüstü deneyimi için OneCore'u bir adım daha ileri taşıyacak bir dizi iyileştirmeler üzerine çalışıyor. Microsoft'un yeni projesi, şaşırtıcı şekilde Google'ın Android ve Chrome işletim sistemlerini birleştirerek oluşturmayı düşündüğü söylenilen "Andromeda" ile aynı isme sahip. Daha sürpriz olan şey, yazılım devinin Google ile benzer bir hedefe sahip olması. Yani tüm dünyada evrensel bir deneyim oluşturmak. Böylece bir cihazdan diğerine mümkün olduğunca kesintisiz geçiş yapabilecek.
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MSPU, Windows 10 Andromeda'nın Continuum'u bildiğimiz şekliyle iyileştirecek bir dizi özellik getireceğini ve Microsoft'un bunlardan bazılarını zaten duyurduğunu yazıyor. Örneğin, Continuum, kısa süre içinde yeniden boyutlandırılabilir pencere, toast bildirimler, masaüstündeki gibi çalışan tam görev çubuğu ve cep telefonlarını PC'ler ile uyumlu hale getirecek kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri alacak.
Andromeda aslında şirketin Windows 10 deneyimini tüm cihazlarına getirme konusundaki iç hedefi olan OneCore'un bir sonraki sürümü olabilir.

Muhtemelen Windows 10 Redstone 3'te gelecek

Andromeda, yakın zamanda öğrendiğimiz ve bu yılın ilerleyen aylarında Windows 10'a gelecek Composable Shell projesinin bir parçası olacak. Composable Shell (CShell olarak da bilinir) Microsoft tarafından geliştirilen, şirketin ekosistemindeki tüm cihazlarda sunmayı planladığı farklı cihazlara uyarlanacak yeni bir kabuk olarak tanımlanıyor.
Microsoft, Windows 10'u PC'ler, akıllı telefonlar ve konsollar da dahil olmak üzere cihazların çoğunda bulunan bir platform haline getirdi ancak hala farklı kabuklar kullanılmaya devam ediyor. Bu nedenle Composable Shell ile şirket her platformda benzer bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Andromeda ismine gelecek olursak; Microsoft'un Google'la aynı ismi kullandığını görmek beklenmedik bir durum. Ancak şirket projenin hazır duruma gelmesiyle birlikte farklı bir isim de kullanabilir. Ayrıca yaklaşmakta olan Windows 10 Creators Update güncellemesinin Composable Shell veya Andromeda ile ilgili herhangi bir değişiklik getirmesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle, tüm bu planların kullanıcılara sunulduğunu görmek için Redstone 3'ün gelmesini beklememiz gerekecek.

https://mspoweruser.com/microsoft-working-on-new-andromeda-desktop-experience-for-windows-10-devices/ Yorum Yaz
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CoreXXX 2 yıl en beğenilen tolgatelli
tolgatelli

Microsoft , Google'ı almak üzere olabilir mi? diye soruyorlar bazı kaynaklar.
bilginize..

it iti ısırmaz
tolgatelliMicrosoft , Google'ı almak üzere olabilir mi? diye soruyorlar bazı kaynaklar.bilginize..it iti ısırmaz ...
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ahmetaksoy1985 2 yıl
CShell olması geliştiriciler için büyük avantaj sağlayacak. Önce yazılım kütüphanelerinin büyük oranda platformlar arası eşitlenmesini sağladılar. Daha sonra adaptive ui (adapte arayüz) geliştirmesi ile arayüz elemanlarının ekran boyutuna göre adapte olmasını sağladılar. Buna rağmen hala Xbox, Windows Phone, Windows 10, Hololens gibi cihazlarda farklı kabuklar kullanılıyordu. Şimdi adapte olabilen tek kabukta toplanacak. Daha detaylı bilgi verilmesi Build 2017 etkinliğinde bekleniyor.
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bkaakco 2 yıl
Mobil cihazlarda(Telefon ve tablet) rakipler çok güçlü, bu saatten sonra da toparlanmaları çok ama çok zor görünüyor. Ancak PC için tam tersini diyebilirim, PC'de yine en büyük rakibi kendisi(Windows 7).
Güzel gelişmelerle Windows 7 kullanıcılarını Windows 10 tarafına kaydırmayı başarabilirlerse o zaman hiçbir engel kalmaz.
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smart1978 2 yıl
Microsoft taki yuksek likide ile aninda istedigi firmayi satin alabilir : Alphabet yani Google i kapsayan ana sirketi de satin alabilir anlasma saglanirsa elbette .
Microsoft satin almalari ile yillardir yapmakta .
Windows ta gelismeli artik.
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sosisvesalam 2 yıl
microsoft gördü google'un reklamlardan kazandığı milyonlarca doları kıskandı
arkaplana telemetry denilen casusu döşedi, mobil arayüz yaptı, mağaza falan açtı
masaüstü sürümün işine etmesiyle birlikte mobil tarafda da başarılı olamadı
varsayılan tarayıcı değiştirmeye çalıştığınızda abi bir düşün o kadar uğraştık edge yaptık emin misin demesi içler acısı microsoftun işi zor millet bir kere ruhunu google'a sattı chrome tarayıcı, 8.8.8.8, 8.8.4.4 google dns falan reklamlardan para akıyor google amcaya
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tolgatelli 2 yıl
Microsoft , Google'ı almak üzere olabilir mi? diye soruyorlar bazı kaynaklar.
bilginize..
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CoreXXX 2 yıl tolgatelli
tolgatelli

Microsoft , Google'ı almak üzere olabilir mi? diye soruyorlar bazı kaynaklar.
bilginize..

it iti ısırmaz
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OyunDelisi 2 yıl tolgatelli
tolgatelli
Microsoft , Google'ı almak üzere olabilir mi? diye soruyorlar bazı kaynaklar.
bilginize..

Google'ın Microsoftu alması daha olası :)
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astegon 2 yıl tolgatelli
ikisi de birbirini almaz. Alamazlar da. Alsalar bile rekabet açısından onay çıkmaz vs vs vs.
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