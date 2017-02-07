Microsoft, Windows 10'un yeni uyarlanabilir arayüzü Andromeda üzerinde çalışıyor

Redmond merkezli yazılım devi şu anda masaüstü deneyimi için OneCore'u bir adım daha ileri taşıyacak bir dizi iyileştirmeler üzerine çalışıyor. Microsoft'un yeni projesi, şaşırtıcı şekilde Google'ın Android ve Chrome işletim sistemlerini birleştirerek oluşturmayı düşündüğü söylenilen "Andromeda" ile aynı isme sahip. Daha sürpriz olan şey, yazılım devinin Google ile benzer bir hedefe sahip olması. Yani tüm dünyada evrensel bir deneyim oluşturmak. Böylece bir cihazdan diğerine mümkün olduğunca kesintisiz geçiş yapabilecek.

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MSPU, Windows 10 Andromeda'nın Continuum'u bildiğimiz şekliyle iyileştirecek bir dizi özellik getireceğini ve Microsoft'un bunlardan bazılarını zaten duyurduğunu yazıyor. Örneğin, Continuum, kısa süre içinde yeniden boyutlandırılabilir pencere, toast bildirimler, masaüstündeki gibi çalışan tam görev çubuğu ve cep telefonlarını PC'ler ile uyumlu hale getirecek kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri alacak.

Andromeda aslında şirketin Windows 10 deneyimini tüm cihazlarına getirme konusundaki iç hedefi olan OneCore'un bir sonraki sürümü olabilir.

Muhtemelen Windows 10 Redstone 3'te gelecek

Andromeda, yakın zamanda öğrendiğimiz ve bu yılın ilerleyen aylarında Windows 10'a gelecek Composable Shell projesinin bir parçası olacak. Composable Shell (CShell olarak da bilinir) Microsoft tarafından geliştirilen, şirketin ekosistemindeki tüm cihazlarda sunmayı planladığı farklı cihazlara uyarlanacak yeni bir kabuk olarak tanımlanıyor.

Microsoft, Windows 10'u PC'ler, akıllı telefonlar ve konsollar da dahil olmak üzere cihazların çoğunda bulunan bir platform haline getirdi ancak hala farklı kabuklar kullanılmaya devam ediyor. Bu nedenle Composable Shell ile şirket her platformda benzer bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Andromeda ismine gelecek olursak; Microsoft'un Google'la aynı ismi kullandığını görmek beklenmedik bir durum. Ancak şirket projenin hazır duruma gelmesiyle birlikte farklı bir isim de kullanabilir. Ayrıca yaklaşmakta olan Windows 10 Creators Update güncellemesinin Composable Shell veya Andromeda ile ilgili herhangi bir değişiklik getirmesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle, tüm bu planların kullanıcılara sunulduğunu görmek için Redstone 3'ün gelmesini beklememiz gerekecek.

https://mspoweruser.com/microsoft-working-on-new-andromeda-desktop-experience-for-windows-10-devices/