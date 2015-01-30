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Tesla P85D modeli yazılım güncellemesi ile hızlandırıldı

Yazılım güncellemesi ile cep telefonları ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlarımızın performans kazanmasına alışmıştık, peki ya arabalar?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla P85D modeli yazılım güncellemesi ile hızlandırıldı
Yazılım güncellemesi ile cep telefonları ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlarımızın performans kazanmasına alışmıştık, peki ya arabalar?

Elektrikli araba üreticisi Tesla Motors'un P85D modeline gelen yazılım güncellemesi aracın 0'dan 60 Mil/saat hıza (60 Mil yaklaşık 96.5 Km) 3.2 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyordu. Ancak araba için yayınlanan son yazılım güncellemesi ile bu süre yaklaşık 0.1 saniye daha da aşağı çekildi.
0.1 saniyelik artış ufak gibi görünse de bu kadar kısıtlı sürelerden bahsedilirken bir aracın el değmeden sadece yazılım güncellemesi ile hızlanma performansının yaklaşık %3 arttırılması teknoloji ve otomobil sektörleri için büyük bir önem taşıyor. Ayrıca şirketin kurucusu Elon Musk aracın tek motorlu versiyonu P85'in de bir güncelleme ile hızlanma performansının arttırılacağını açıkladı.
 
Tesla P85D modeli yazılım güncellemesi ile hızlandırıldı


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teramit 4 yıl
yazılım kırılıp daha araç daha da hızlandırılabilir :)
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Arabayı yazılımla hızlandırma :) Bu Tesla iyi işler başarıyor
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KaSaTuRa. 4 yıl
su chiptuning denen yabancilarin ecu denen sey ortaya ciktigindan beri yaptigi ve ucuza yaptigi seyi bizde cogunlukla yurtdisindan alinip sanki her araba farkliymis gibi de palavradan ozel yapim hikayeleriyle abarti fiyatlara yapilmasini boylesi bir isleme alternatif gosteren sacma reklamlar yapmayin
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electro_g 4 yıl
inş. bir gün herkese nasip olur, teknoloji bunlarda ...



Şunu da verelim tam olsun, araçta otopilot ta var, fabrika tarafından yazılımsal kapalı ...


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meego 4 yıl
bana göre tesla gelecekte arabaların tekeli olacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Merhabalar.
Bu yeni bir şey değil aslında. Arabalara zaten yazılım güncellemesi ile performans ve hp artışı sağlanıyor. Servis bunu yapmaz fakat bu işten anlayan insanlar bunları yapıyorlar. En önemlisi EcuFast'dır. Belediye otobüslerine, tırlara vb araçlara yaptığı yazılımlarla daha fazla yakıt tasarrufu sağlanıyor ve performans yakıt tasarrufu ile doğru orantılı olarak artıyor. Diğer tarafta performans isteyenlere ise performans yazılımları yapıyor ve kesinlikle yakıt tüketimi artmıyor aksine düşüyor. Mesela 1.9 TDI bir VW T5 105 HP'den 130 küsür hplere çıkartılabiliyor sadece yazılımla. Yakıt tasarrufuda sağlanıyor. Yeni bir şey olmadığını Türkiye'de bu işi gerçekten pro şekilde yapan insanlar olduğu bildirmek için yazdım bunları.
Ayrıca bu insanlar modifiye edilmiş örnek olarak 500+ hp yukarısı bir arabaya sıfırdan yazılım yapıyorlar. Ne kadar bilgisayar başından yapılan bir iş ve kolay gibi görünsede aslında çok dikkat ve ince ayar isteyen bir iş. Her an arabanız kol çıkarabilir...
Saygılarımla.
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Okisht 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhabalar.

Bu yeni bir şey değil aslında. Arabalara zaten yazılım güncellemesi ile performans ve hp artışı sağlanıyor. Servis bunu yapmaz fakat bu işten anlayan insanlar bunları yapıyorlar. En önemlisi EcuFast'dır. Belediye otobüslerine, tırlara vb araçlara yaptığı yazılımlarla daha fazla yakıt tasarrufu sağlanıyor ve performans yakıt tasarrufu ile doğru orantılı olarak artıyor. Diğer tarafta performans isteyenlere ise performans yazılımları yapıyor ve kesinlikle yakıt tüketimi artmıyor aksine düşüyor. Mesela 1.9 TDI bir VW T5 105 HP'den 130 küsür hplere çıkartılabiliyor sadece yazılımla. Yakıt tasarrufuda sağlanıyor. Yeni bir şey olmadığını Türkiye'de bu işi gerçekten pro şekilde yapan insanlar olduğu bildirmek için yazdım bunları.

Ayrıca bu insanlar modifiye edilmiş örnek olarak 500+ hp yukarısı bir arabaya sıfırdan yazılım yapıyorlar. Ne kadar bilgisayar başından yapılan bir iş ve kolay gibi görünsede aslında çok dikkat ve ince ayar isteyen bir iş. Her an arabanız kol çıkarabilir...

Saygılarımla.

Merhaba,
Araçlar konusunda çok bilgili birisi değilim,
haberde bahsedilen araç p85d aldığı yazılım güncellemesi aracın çalışma algoritmasını değiştirerek performans artışı sağlıyor, ve aracın üreticisi tarafından kablosuz bağlantı ile sunucudan anında yüklenebiliyor. Sizin bahsettiğiniz durum ise hem aracın kendi üreticisinin yapmadığı bir şey, hem de bahsedildiği gibi servise gitmeden kablosuz ağ üzerinden yapılabilen bir güncelleme. herhangi bir risk vs taşımadan, servise gitmeden, ekstra bir masraf yapmadan elde edinilen bir kazanım. bu yüzden önemli bir detay olarak görülüyor.
Başta da belirttiğim gibi araçlar konusunda bilgili birisi değilim, yanlışım varsa mazur görün lütfen

ilginiz için teşekkürler
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wewe 4 yıl
Gereksiz bir haber bence 0.1'in ne önemi var gündemde kalmak için yapılmış. Bir toyota, vw, general motors gibi dünya devi olmak istiyorlarsa butik araç mantığından çıkıp kendilerinin de 3. Aşama olarak bahsettiği ulaşılabilir bir sedan yapmaları lazım. Ama bu üç büyükler ve kardeşleri buna izin vermezler. Çünkü onların elinde Tesla gibi araçlar prototip de olsa çoktan beri vardır. Daha içten yanmalı araçların kaymağını yiyecekler.(hibrit adı altında)
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sadrainman 4 yıl
Nicola tesla haaa vay be.zalımsın Edison
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Mono87 4 yıl
tesla harbiden aşmış
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Thomassee 4 yıl
Bu işlerle fazla kafayı yormamak lazım.

Nimeti alıp kullanıcaksın o kadar.
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Mr xXx 4 yıl
adam tr de olsa anında indirirlerdi
helal olsun bide müslüman olsa dua ederdim geceleri
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