Tesla P85D modeli yazılım güncellemesi ile hızlandırıldı

Yazılım güncellemesi ile cep telefonları ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlarımızın performans kazanmasına alışmıştık, peki ya arabalar?

Elektrikli araba üreticisi Tesla Motors'un P85D modeline gelen yazılım güncellemesi aracın 0'dan 60 Mil/saat hıza (60 Mil yaklaşık 96.5 Km) 3.2 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyordu. Ancak araba için yayınlanan son yazılım güncellemesi ile bu süre yaklaşık 0.1 saniye daha da aşağı çekildi.

0.1 saniyelik artış ufak gibi görünse de bu kadar kısıtlı sürelerden bahsedilirken bir aracın el değmeden sadece yazılım güncellemesi ile hızlanma performansının yaklaşık %3 arttırılması teknoloji ve otomobil sektörleri için büyük bir önem taşıyor. Ayrıca şirketin kurucusu Elon Musk aracın tek motorlu versiyonu P85'in de bir güncelleme ile hızlanma performansının arttırılacağını açıkladı.