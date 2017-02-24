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Norveç, 2025'te ülkedeki tüm otomobillerin elektrikli olmasını hedefliyor

Norveç, 2025'e gelindiğinde ülkede satılan tüm otomobillerin yüzde 100 elektrikli olmasını hedefliyor. Bu yolda kayda değer adımlar atan ülkede şimdiden önemli mesafe katedilmiş durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda önemli adımlar atmaya devam eden Norveç, 2025 yılına kadar ülkedeki tüm otomobillerin yüzde 100 elektrikli hale gelmesini hedefliyor. Sadece 8 yıl sonrası için böylesine büyük bir hedef koymak başka bir ülke için fazla iyimser bir yaklaşım olarak görülebilirdi. Ancak söz konusu Norveç olduğunda bu hedefe ulaşılması pekala ihtimal dahilinde görünüyor.
2016 sonu itibari ile ülkede 100 binden fazla tamamen elektrikli otomobil bulunuyor. Sıfır emisyonlu taşıtlara 90'lı yılların başından itibaren önemli yatırımlar yapan Norveç'te, günümüzde otomobil sektörünün yüzde 37'sinin elektrikli otomobiller oluşturuyor.
Norveç yönetimi vatandaşları elektrikli otomobillere yönlendirmek için yıllardır önemli teşvikler sunuyor. Ülkede uygulanan vergi indirimi sayesinde yakıtlı taşıtlara göre çok daha ucuz fiyatlara satın alınabilen elektrikli otomobiller, ayrıca şehir merkezlerinde ücretsiz park hizmetinden faydalanabiliyor ve paralı yolları ücretsiz olarak kullanabiliyor.
Elektrikli otomobillere teşviği daha da arttırmak isteyen Norveç Parlamentosu, önümüzdeki dönemde elektrikli otomobil satın almayı daha da cazip bir seçenek haline getirmeyi hedefliyor. Ayrıca yakıtlı taşıt kullananların ekstradan ücret ödemesini gerektirecek yeni bir vergi düzenlemesi de parlamentonun gündeminde.
Norveç tamamen elektrikli otomobillere geçiş konusunda en çok yol kateden ülke olsa da kesinlikle tek başına değil. Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve bazı Kuzey Amerika eyaletlerinde de bu yolda önemli atılımlar yapılıyor.

https://futurism.com/norway-says-all-cars-in-the-country-will-be-100-electric/ Yorum Yaz
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Mesudum 2 yıl
Bu İskandinav ülkelerinde ciddi petrol rezervi haberleri okuduğumu hatırlıyorum. Bu sayede adamların son on yıllarda GSMH değerleri 100k+ değerlere fırlamıştı.
.
Şimdi bakıyorum, kendileri üretici oldukları halde bu trendi ıskalamamak için düzenlemeler yapmaktan çekinmiyorlar..
.
Belki de, 50$- civarına düşmüş petrolün değerleneceği gelecekte tamamen satıcı pozisyona geçip kendilerini bu etkiden muaf tutacaklar.
.
Adamlardaki vizyon PISA'dan belli zaten. Geleceğini betona gömenle petrole bile bel bağlamayan bir olur mu?
Bu İskandinav ülkelerinde ciddi petrol rezervi haberleri okuduğumu hatırlıyorum. Bu sayede adamların son on yıllarda GSMH değerleri 100k+ değerlere fırlamıştı.
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2 Yanıt Yanıtla +17
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veteriner69 2 yıl
Başlık yanıltıcı.
2025 de SATILAN araçlar elektrikli olacak, 2025 de Norveç te yoldaki tüm araçlar elektrikli olmayacak.
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gesi bağları 2 yıl
2025 yılında bizde hala şahinler havalarda uçar
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Macella 2 yıl
ilerde bize çok pahalıya patlayacak
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sevozgur 2 yıl
Adamlarda nüfus az kardeşim. Biraz da maddi durumlar iyi olunca böyle oluyor.
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ahmeta60 2 yıl
Soguk memleket en istikrarli elektrikli arac olucaktir.aq o sugukta ne araba isinir nede yag sivilasir..
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Erwin-Rommel 2 yıl
Başlıkta anlatım bozukluğu var.
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savascoker 2 yıl
imrendiğim topluluk sanki aynı dünyada yaşamıyoruz
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c36ab7c4 2 yıl
Attığınız başlığa 4 yaşındaki çocuk inanmaz. İçeriği okumadım ama her halinden yanlış olduğu belli.
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D@rbeli M@tk@p 2 yıl
Günümüzde Norveç Birleşmiş Milletler raporlarına göre yaşam standartları bakımından dünyanın en ileri ülkelerinden biridir.
tr.wikipedia.org/...
Keşke böyle bir krallık olsa idi bizde de...

Ama neyse canım...Az kaldı,bizde de olacak,aşağı yukarı 10 yıla kalmadan Norveç'i geçeriz...
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Parola_18 2 yıl
şarj sürelieri ciddi manada kısalmadıkdan sonra ülkmizde tutmaz şarjın başında saatlerce beklemek iş deil ama yavaş yavaş yeni araştırmalarla çok kısa sürelere inecek gibi otonom sürüşlerde gelişirse insanoğlunun trafik derdi bitebilir
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Experimentation 2 yıl
burada 2050de bile zor görünüyor
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alp0007 2 yıl
İŞTE BUNLARIN HEPSİ BATININ BİZE OYUNU!!!
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