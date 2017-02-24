Norveç, 2025'te ülkedeki tüm otomobillerin elektrikli olmasını hedefliyor

Yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda önemli adımlar atmaya devam eden Norveç, 2025 yılına kadar ülkedeki tüm otomobillerin yüzde 100 elektrikli hale gelmesini hedefliyor. Sadece 8 yıl sonrası için böylesine büyük bir hedef koymak başka bir ülke için fazla iyimser bir yaklaşım olarak görülebilirdi. Ancak söz konusu Norveç olduğunda bu hedefe ulaşılması pekala ihtimal dahilinde görünüyor.

2016 sonu itibari ile ülkede 100 binden fazla tamamen elektrikli otomobil bulunuyor. Sıfır emisyonlu taşıtlara 90'lı yılların başından itibaren önemli yatırımlar yapan Norveç'te, günümüzde otomobil sektörünün yüzde 37'sinin elektrikli otomobiller oluşturuyor.

Norveç yönetimi vatandaşları elektrikli otomobillere yönlendirmek için yıllardır önemli teşvikler sunuyor. Ülkede uygulanan vergi indirimi sayesinde yakıtlı taşıtlara göre çok daha ucuz fiyatlara satın alınabilen elektrikli otomobiller, ayrıca şehir merkezlerinde ücretsiz park hizmetinden faydalanabiliyor ve paralı yolları ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Elektrikli otomobillere teşviği daha da arttırmak isteyen Norveç Parlamentosu, önümüzdeki dönemde elektrikli otomobil satın almayı daha da cazip bir seçenek haline getirmeyi hedefliyor. Ayrıca yakıtlı taşıt kullananların ekstradan ücret ödemesini gerektirecek yeni bir vergi düzenlemesi de parlamentonun gündeminde.

Norveç tamamen elektrikli otomobillere geçiş konusunda en çok yol kateden ülke olsa da kesinlikle tek başına değil. Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve bazı Kuzey Amerika eyaletlerinde de bu yolda önemli atılımlar yapılıyor.

https://futurism.com/norway-says-all-cars-in-the-country-will-be-100-electric/