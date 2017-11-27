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Tesla Semi'nin ilk müşterisi belli oldu

Tesla'nın kısa bir süre önce tanıttığı elektrikli tırının ilk müşterisi yine kendisi olacak. Şirket, 800 km menzilli elektrikli tırı fabrikaları arasında yük taşımak için kullanacağını doğruladı.
1 yıl
5,8b
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29
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla Semi siparişleri birikmeye devam ederken elektrikli tır programının başındaki isim olan Jerome Guillen, Tesla'nın ilk müşterisinin yine kendisi olacağını doğruladı. Guillen yaptığı açıklamada, şirketin bu tırları Kaliforniya'nın Fremont şehrindeki fabrika ve yine Nevada'daki pil fabrikası arasında yük taşımak için kullanacağını belirtti.
Ayrıca Bkz. "Yanıp kül olan Ferrari 512 BB tam 40 bin dolara alıcı buldu"
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, daha önce bu iki lokasyon arasındaki lojistik masraflarının oldukça yüksek olduğundan bahsetmişti. Hatta deneyimli yönetici sorunu çözmek için Boring Company şirketiyle yük taşımak için kullanılmak üzere bir hyperloop sistemi kurmayı düşündüklerini bile söyledi.

Tek şarjla gidip gelebilecek

Jerome Guillen, Tesla'nın Hollanda'daki Ulaştırma ve Lojistik konferansında yaptığı Tesla Semi sunumu sırasında ilk kez bu sorunu şirketin elektrikli tırlarını kullanarak çözeceklerini doğruladı. Guillen "Tesla, elektrikli tırın ilk müşterisi olacak. Farklı tesislerimiz arasında ABD'de yük taşımak için kendi tırımızı kullanacağız" dedi.
Google Maps'e göre, Tesla Fremont ve Tesla Gigafactory 1 arasında tam 415 km mesafe var. Tesla Semi'nin maksimum yükle 800 km yol yapabileceği açıklanmıştı. Yani bu açıdan bakıldığında elektrikli tır bu iki noktadan birine yük taşıdıktan sonra şarj gereksinimi duymadan yüklü şekilde önceki konumuna geri dönebilecek.

https://electrek.co/2017/11/25/tesla-semi-electric-truck-customer-cargo-route-fremont-gigafactory/ Yorum Yaz
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El Gato Negro 1 yıl
Şu tesla tırı haberlerinden bir bana mı gına geldi?
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x-rayted 1 yıl sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

El Gato Negro
Şu tesla tırı haberlerinden bir bana mı gına geldi?


Beğenmiyorsan editörlerin hepsini blokla.



Bazı editörler bloklanmayı hakediyor.
Geçen bir editör haber vermiş Teslanın en büyük rakibini Ford alabilir diye. Anlıyorsun ki FORD Teslanın rakibini almaya çalışıyor. Oysa haberde diyor ki Teslanın rakibi finansal sıkıntı içinde. Para arıyor. Her yere başvuruyor. Forda da başvurmuş. Ama Ford CEOsu almayı kabul etmemiş. Ben de bunu yazdım editör haklısın abi diyeceğine benim mesajı silmiş.
sınav_testmis_kankaEl Gato NegroŞu tesla tırı haberlerinden bir bana mı gına geldi?Beğen...
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Astforum 1 yıl
Ilk siparişi kesin Ağa oğlu vermiştir. :)))
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haberelectro 1 yıl
Teslada ne teknoloji var pil asagi pil yukari. Otonom desen herkeste var.
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burakk, 1 yıl haberelectro
haberelectro

Teslada ne teknoloji var pil asagi pil yukari. Otonom desen herkeste var.

Adamlar otonom çalışma sözü vermedikleri araçlarına update ile otonom özellik getirdiler.

Piyasadaki seri üretime çıkmış en efektif otonom sistemleri bu adamlarda.

Araçlar ise kendini ispatlamış durumda.
Model S'in hızlanmasını filan geçtim;
Mercedes E-Class AMG'den daha kısa fren mesafesine sahip.

Konuşulacak başka bir şey yok zaten şu an için otonomdaki ve pildeki gelişmeler dışında geri kalanını adamlar yaptı.
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haberelectro 1 yıl
Büyük bir olay bütün dünya bilmeli...
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pelstina 1 yıl
Ne demiş şair, ben sana vali olamazsın demedim, Şampiyon olamazsın dedim..
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kadirirdem 1 yıl
Bizim kargo firmaları da alır mı acaba ?
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-BUR@K- 1 yıl kadirirdem
Sürat kargo'nun ve Ülker'in İstanbul'daki kimi dağıtım bölgeleri için, sonradan dönüştürülmüş elektrikli araçlar kullanılıyorlar. maliyeti mantıklı olduğunu düşündükleri bölgelerde kullanabilirler.
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1BilimAdamı 1 yıl
Kendi ürettiğin ürünü güvenle kullanabilmek eminim çok güzel bir duygudur. Yani bazen görüyoruz Microsoft ceosu iphone kullanırken yada bmw fabrikasındaki işçinin mercedesle işe gelmesi gibi
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El Gato Negro 1 yıl
Şu tesla tırı haberlerinden bir bana mı gına geldi?
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Amon_Amarth 1 yıl El Gato Negro
El Gato Negro
Şu tesla tırı haberlerinden bir bana mı gına geldi?


Evet bir sana. Okuma geç, yorum da yapma
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Barni Moloztaş 1 yıl
Yalnız bu Türkiyede garip olur, dayı teslaya binerken efesini yudumlayacak
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Otomobil, tesla ve
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