Tesla Semi'nin ilk müşterisi belli oldu

Tesla Semi siparişleri birikmeye devam ederken elektrikli tır programının başındaki isim olan Jerome Guillen, Tesla'nın ilk müşterisinin yine kendisi olacağını doğruladı. Guillen yaptığı açıklamada, şirketin bu tırları Kaliforniya'nın Fremont şehrindeki fabrika ve yine Nevada'daki pil fabrikası arasında yük taşımak için kullanacağını belirtti.

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Tesla'nın CEO'su Elon Musk, daha önce bu iki lokasyon arasındaki lojistik masraflarının oldukça yüksek olduğundan bahsetmişti. Hatta deneyimli yönetici sorunu çözmek için Boring Company şirketiyle yük taşımak için kullanılmak üzere bir hyperloop sistemi kurmayı düşündüklerini bile söyledi.

Tek şarjla gidip gelebilecek

Jerome Guillen, Tesla'nın Hollanda'daki Ulaştırma ve Lojistik konferansında yaptığı Tesla Semi sunumu sırasında ilk kez bu sorunu şirketin elektrikli tırlarını kullanarak çözeceklerini doğruladı. Guillen "Tesla, elektrikli tırın ilk müşterisi olacak. Farklı tesislerimiz arasında ABD'de yük taşımak için kendi tırımızı kullanacağız" dedi.

Google Maps'e göre, Tesla Fremont ve Tesla Gigafactory 1 arasında tam 415 km mesafe var. Tesla Semi'nin maksimum yükle 800 km yol yapabileceği açıklanmıştı. Yani bu açıdan bakıldığında elektrikli tır bu iki noktadan birine yük taşıdıktan sonra şarj gereksinimi duymadan yüklü şekilde önceki konumuna geri dönebilecek.

https://electrek.co/2017/11/25/tesla-semi-electric-truck-customer-cargo-route-fremont-gigafactory/