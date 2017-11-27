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Yanıp kül olan Ferrari 512 BB tam 40 bin dolara alıcı buldu

Ferrari'nin ikonik modellerinden biri olan 512 BB, tamamen yanmış olmasına karşın çıkarıldığı açık arttırmada iyi fiyata müşteri bulmayı başardı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
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25
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yaklaşık 40.000 dolar karşılığında bir Ferrari 512 BB satın almak muhteşem gibi görünebilir ancak tamamen imha olmuş bir araç için bu fiyat etiketini ödemek de pek mantıklı görünmüyor.
Ayrıca Bkz. "Formula 1'in yeni logosu tanıtıldı"
Şu anda Copart tarafından açık artırmaya çıkarılmış 512 BB, yanmasına ve tamir edilemez hale gelmesine rağmen 39.750 dolarlık teklif aldı. Aracın neden yandığı hakkında hiçbir bilgi verilmemiş olsa da görüntülere bakılırsa yangın motor bölümünde veya kabin kısmında başlamış gibi görünüyor.
Yanıp kül olan Ferrari 512 BB tam 40 bin dolara alıcı buldu
Her iki durumda da motor ve şanzımanın ağır hasar aldığı bir gerçek. Ayrıca otomobilin iç kısmı da kömür haline gelmiş durumda. Genellikle hasar görmüş araçların özel koleksiyoncular tarafından müzayedelerde iyi fiyatlara satın alındığını duyarız. Ancak birinin tamamen yanmış ve artık hiçbir özelliği kalmamış araca neden 40.000 harcamak istediğini bilemiyoruz.

https://www.copart.com/lot/45937287/Photos Yorum Yaz
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parietale 1 yıl en beğenilen
Bunu final oto bile satamazdı helal adama.
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Elsa 1 yıl
Orijinal haline getirilemese bile rat rod tarzı Franken bir Ferrari yapabilirler, build base olarak kullanılabilir
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alemburda34 1 yıl
Sukur ki gas monkey gibi programlari izleyenler varda
Su yorumu yapmiyorlar:
" Ancak birinin tamamen yanmış ve artık hiçbir özelliği kalmamış araca neden 40.000 harcamak istediğini bilemiyoruz."
1 Yanıt Yanıtla
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-BUR@K- 1 yıl alemburda34
Welderup izle bir de. hurdaya gidecek metalden araba yapıyor adamlar. Aklına gelmeyecek çöp diye attığın ürün, bunlar için aracın her hangi bir parçası olabilir.
welderup.com/...
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alito 1 yıl
Bir varsayımdan hareket edersek; Araca gizlenmiş bölmede elmas dolu bir kese yada yüklü bir Bitcoin cüzdanına ait secret key var. Amaç arabayı satın almak değildi ve satan kişinin bundan haberi yoktu. Güzel salladım kabul edin
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kadirirdem 1 yıl
Ölüsü bile 40 bin dolar vay anasını...
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Fenomenon 1 yıl
çıtır hasarlı
orjinalliği bozulmasın diye boyanmadı
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thegreenblack 1 yıl
Kimsede dememiş.çenç (change)yaparlar diye.
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kralorti70 1 yıl
Araba fena
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Sadece yanmış olsa bir nebze ama pas içinde kalmış gerek gövde gerekse motor.
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kajmeran89 1 yıl
Ölüsü bile para ediyor dedikleri bu olsa gerek
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TIGERSHARK 1 yıl
aracın yanması motor ve şanzımanın yok olması anlamına gelmiyor zaten çelikten olan parçalar ateşten fazla etkilenmez bir rektifiyeye bakar o parçalar zaten geri kalan bütün parçarlı ferrariden alabiliyorsunuz yeterki şase sağlam olsun gas monkey oto garaj programında böyle bir ferrariyi aldılar (pert) 200,000 dolar masraf ettikten sonra galiba 500.000 dolar gibi bir rakama sattılar büyük ihtimal bu aracıda alanlar o tarz bir firmadır
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HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, satış ve
10 etiket daha müşteri hasar müzayede açık arttırma ferrari 512 bb yanık Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
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