Yanıp kül olan Ferrari 512 BB tam 40 bin dolara alıcı buldu

Yaklaşık 40.000 dolar karşılığında bir Ferrari 512 BB satın almak muhteşem gibi görünebilir ancak tamamen imha olmuş bir araç için bu fiyat etiketini ödemek de pek mantıklı görünmüyor.

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Şu anda Copart tarafından açık artırmaya çıkarılmış 512 BB, yanmasına ve tamir edilemez hale gelmesine rağmen 39.750 dolarlık teklif aldı. Aracın neden yandığı hakkında hiçbir bilgi verilmemiş olsa da görüntülere bakılırsa yangın motor bölümünde veya kabin kısmında başlamış gibi görünüyor.

Her iki durumda da motor ve şanzımanın ağır hasar aldığı bir gerçek. Ayrıca otomobilin iç kısmı da kömür haline gelmiş durumda. Genellikle hasar görmüş araçların özel koleksiyoncular tarafından müzayedelerde iyi fiyatlara satın alındığını duyarız. Ancak birinin tamamen yanmış ve artık hiçbir özelliği kalmamış araca neden 40.000 harcamak istediğini bilemiyoruz.

https://www.copart.com/lot/45937287/Photos